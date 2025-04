GPSauge SUITE App: Ihr Smartphone als leistungsstarkes Tool für Fuhrparktelematik und Auftragsmanagement

Mit der GPSauge SUITE App wird telemetrisches Fuhrparkmanagement so einfach wie nie. Die App unterstützt Disponenten und Fahrer bei Einrichtung und Verwaltung der Telematikinfrastruktur.

Eine App, zwei Nutzergruppen: GPSoverIP macht Telematik-Setup für Disponenten und Fahrer einfach

Die GPSauge SUITE App ist die zentrale Einstiegsplattform in die Telematik-Welt von GPSoverIP. Sie führt Disponenten und Fahrer gezielt zu den passenden Anwendungen, sei es zur mobilen Auftragsverwaltung, zur Geräteinstallation oder zur Integration in die Flottenstruktur. Die Lösung bietet umfassende Funktionen zur Verwaltung von Telematik-Systemen, Hardware, Accounts und Drittanbieter-Integrationen für ein effizientes Flotten- und Fuhrparkmanagement.

Dank des intelligenten Installationsassistenten ist die Verwaltung und Einrichtung schnell, intuitiv und benutzerfreundlich. Nutzer werden Schritt für Schritt durch den Prozess geführt – von der Registrierung über die Gerätezuweisung und deren Einbindung in die Telematik-Infrastruktur eines Unternehmens.

Dabei können sie ihr Smartphone als eigenständiges Telematik-Gerät nutzen oder vorhandene GPSauge-Hardware wie GPSauge FON, GPSauge TAB, GPSauge MI6, GPSauge OBD, GPSauge IN1 oder auch Bluetooth-TAGs integrieren. Auch Telematiklösungen von Drittanbietern lassen sich nahtlos einbinden und konfigurieren.

Alles in einer App – für Fahrer und Disponenten

Die GPSauge SUITE App stellt zwei leistungsstarke Anwendungen zur Verfügung: GPS-Explorer für Disponenten und GPSauge Mobile für Fahrer. Beide können auf Smartphones und Tablets genutzt oder mit bestehender Telematik-Hardware kombiniert werden.

GPS-Explorer: Zentrale Steuerung für Disponenten

Der GPS-Explorer ist das browserbasierte Telematikportal von GPSoverIP für professionelles Flotten- und Fuhrparkmanagement. Die mobile Version GPS-Explorer Mobile ermöglicht Disponenten eine effiziente Echtzeitüberwachung und Steuerung der Flotte:

* Flotten- & Auftragsmanagement von unterwegs

* Überblick über Fahrzeuge, Fahrer und Touren – in Echtzeit

* Detaillierte Fahrzeuginformationen und Tourenplanung

* Kommunikation & Alarmfunktionen für schnelle Entscheidungen

* Einfache Integration mit Drittanbieter-Systemen

GPSauge Mobile: Digitale Unterstützung für den Fahreralltag

Die GPSauge Mobile App läuft eigenständig auf dem Smartphone oder Tablet – ganz ohne zusätzliche Hardware. Sie bietet Fahrern alle Funktionen, die sie im Arbeitsalltag benötigen, darunter:

* Aufträge verwalten & Fahrzeiten erfassen – direkt auf dem Smartphone

* Direkte Kommunikation mit der Zentrale – ohne zusätzliche Hardware

* Führerscheinkontrolle & Abfahrtscheck – Sicherheit und Compliance gewährleisten

* Navigation, Ortung und weitere Funktionen für den Fahreralltag

* Intuitive Bedienung für einen reibungslosen Arbeitsalltag

„_Mit der GPSauge SUITE App machen wir das Flottenmanagement so einfach wie nie. Nutzer können sich kostenlos registrieren, die Apps testen und ihre Telematik-Infrastruktur in wenigen Schritten einrichten. Alle Funktionen lassen sich unverbindlich ausprobieren – ganz ohne komplizierte Hardware-Installation.“_ – André Jurleit, Geschäftsführer GPSoverIP.

Verfügbar für iOS und Android – kostenlos testen

Die GPSauge SUITE App steht im Apple App Store und im Google Play Store zum Download bereit. Unternehmen haben die Möglichkeit, die Telematik-Lösungen mit einem kostenlosen Account zu testen.

Weitere Informationen unter www.GPSoverIP.de oder www.GPSauge.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GPSoverIP GmbH

Herr André Jurleit

Hauptbahnhofstraße 2

97424 Schweinfurt

Deutschland

fon ..: +49 9721 796973-0

fax ..: +49 9721 796973-59

web ..: https://www.GPSauge.de

email : presse@gpsoverip.de

Über GPSoverIP

Die GPSoverIP GmbH, gegründet im Jahr 1996 und mit Sitz in Schweinfurt, zählt zu den führenden Anbietern innovativer Telematiklösungen für die Transport- und Logistikbranche. Mit jahrzehntelanger Expertise in der Entwicklung maßgeschneiderter Telematiksysteme trägt GPSoverIP dazu bei, die Effizienz, Transparenz und Digitalisierung in der Branche sowie in vielen anderen Mobilitätsbereichen voranzutreiben.

Unter dem Markennamen „GPSauge“ bietet GPSoverIP skalierbare und modulare Soft- und Hardwarelösungen für Flotten- und Fuhrparkmanagement, GPS-Ortung, vernetzte Mobilitäts- und IoT-Anwendungen sowie drahtlose Kommunikationstechnologien und sichere Cloud-Dienste. Das umfasst maßgeschneiderte Lösungen für kleine, mittlere und große Fuhrparks.

Das patentierte GPSoverIP/DATAoverIP-Verfahren ermöglicht eine leistungsfähige, globale Live-Objektortung durch revolutionäre Übertragungsstandards für Geo- und Nutzerdaten. Die Lösungen ermöglichen Anwendungen wie Fahrzeugortung in Echtzeit, Fuhrparkmanagement, Arbeitszeiterfassung, Auftrags- und Dispositionsverwaltung, Kommunikation, Strecken- und Tourenplanung, Fahrtenbuch sowie die Erfassung von Telemetriedaten für Auswertungen zur Fahrstilanalyse, Kraftstoffverbrauch und Tacho-Datenverwaltung.

GPSoverIP zählt namhafte Unternehmen aus dem Schienenverkehr, darunter große nationale Bahnkonzerne, sowie führende Speditions- und Logistikunternehmen zu seinen Kunden. Das Unternehmen bedient ein breites Branchenspektrum, darunter Transportunternehmen, Logistikdienstleister und KEP-Dienste (Kurier-, Express- und Paketdienste) sowie Nischenmärkte wie Schifffahrt, Mineralöl-, Schwerlast- und Pharmatransport. Im Motorsport hat sich das GPSoverIP mit spezialisierten Racing-Applikationen etabliert und ist ein gefragter Partner führender Rennsportveranstalter wie dem Deutschen Motor Sport Bund (DMSB), ADAC und die NLS Sport insbesondere für die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Kommunen und öffentliche Einrichtungen wie Hessen Mobil, die Stadt Schweinfurt und der Flughafen Leipzig/Halle setzen auf die leistungsstarken Systeme von GPSoverIP im Winterdienst und Bauhofmanagement.

Mit außergewöhnlicher Kundennähe und flexiblen Lösungen bietet GPSoverIP eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Geschäftsmodelle. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Weiterentwicklung und Patente, um seine Marktführerschaft in der Telematikbranche zu behaupten. Geschäftsführer André Jurleit führt das Unternehmen mit einer klaren Vision und einem starken Fokus auf Technologie und Innovation.

Telematik für alle Ansprüche.



Pressekontakt:

GPSoverIP GmbH

Frau Petra Balling

Hauptbahnhofstraße 2

97424 Schweinfurt

fon ..: +49 9721 79 69 73-56

email : p.balling@gpsoverip.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die beste Preisstrategie für Fitnessstudios. Saisonstart am Nürburgring: GPSoverIP als fester Bestandteil des Sicherheitskonzepts