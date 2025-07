Bis zu 80 % staatliche Förderung für Telematiklösungen – GPSoverIP-Produkte sind förderfähig

Ab 4. August läuft die neue BALM-Förderung – GPSoverIP unterstützt bei Antrag & Umsetzung. Jetzt Telematiklösungen sichern, bevor das Budget erschöpft ist!

BALM-Förderprogramm startet am 4. August – Jetzt vorbereiten und Antrag rechtzeitig stellen Das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) startet die Förderperiode 2025 für das Programm „Umweltschutz und Sicherheit“ (vormals De-minimis). Ab dem 4. August 2025 um 9 Uhr können Unternehmen Anträge auf Fördermittel stellen, unter anderem für Telematiklösungen von GPSoverIP. Die Antragsfrist endet bereits am 1. September 2025. Da die Fördermittel erfahrungsgemäß stark nachgefragt sind und das Förderbudget oft innerhalb weniger Tage ausgeschöpft ist, empfiehlt GPSoverIP, sich jetzt vorzubereiten und die Antragsstellung zügig anzugehen.

Das Programm fördert Investitionen in nachhaltige und sichere Fahrzeugtechnik mit bis zu 80 % der anerkannten Kosten, maximal 2.000 Euro pro Fahrzeug und bis zu 33.000 Euro je Unternehmen (Stand: bisherige Richtlinie). Erfreulich ist, dass erstmals auch Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen förderfähig sind. Das macht das Programm für gemischte Fuhrparks noch attraktiver.

Förderfähig sind unter anderem:

* Anschaffung und Nachrüstung von Telematiksystemen sowie Hardware und Software zur Fahrzeugortung und Flottensteuerung

* Digitale Fahrtenbücher und Fahrer-Apps

* Lösungen zur Verbrauchs- und Emissionsanalyse

* Schulungen und Beratungsdienstleistungen für Logistik und Flottenmanagement

_ „Wer seine Unterlagen frühzeitig zusammenstellt und die geplanten Maßnahmen klar definiert, ist beim Start des Antragsportals klar im Vorteil“, sagt Kerstin M. Kirchner, Förderexpertin bei GPSoverIP. „Die Fördermittel sind heiß begehrt, hier zählt wirklich jede Stunde. Mit unseren Telematiklösungen, wie etwa digitalen Fahrtenbüchern, GPS-Ortungssystemen und Verbrauchsanalysen, unterstützen wir Unternehmen im Güterkraftverkehr dabei, ihre Flotten effizienter, sicherer und nachhaltiger zu managen.“ _

Beratung und Unterstützung durch GPSoverIP

GPSoverIP bietet Unternehmen eine umfassende Unterstützung bei der Vorbereitung und Antragstellung. Erfahrene Experten helfen dabei, die passenden Telematiklösungen zu finden. Interessierte Unternehmen können sich direkt an das Vertriebsteam wenden, um eine individuelle Beratung zu erhalten und den Förderprozess optimal vorzubereiten.

Kontakt für weitere Informationen und Beratung:

vertrieb@gpsoverip.de oder telefonisch unter +49 (0) 9721 / 79 69 73 – 40

Weitere Informationen zur aktuellen Förderung finden Sie direkt unter www.gpsauge.de/die-gpsoverip/foerderung.

Über GPSoverIP

Die GPSoverIP GmbH, gegründet im Jahr 1996 und mit Sitz in Schweinfurt, zählt zu den führenden Anbietern innovativer Telematiklösungen für die Transport- und Logistikbranche. Mit jahrzehntelanger Expertise in der Entwicklung maßgeschneiderter Telematiksysteme trägt GPSoverIP dazu bei, die Effizienz, Transparenz und Digitalisierung in der Branche sowie in vielen anderen Mobilitätsbereichen voranzutreiben.

Unter dem Markennamen „GPSauge“ bietet GPSoverIP skalierbare und modulare Soft- und Hardwarelösungen für Flotten- und Fuhrparkmanagement, GPS-Ortung, vernetzte Mobilitäts- und IoT-Anwendungen sowie drahtlose Kommunikationstechnologien und sichere Cloud-Dienste. Das umfasst maßgeschneiderte Lösungen für kleine, mittlere und große Fuhrparks.

Das patentierte GPSoverIP/DATAoverIP-Verfahren ermöglicht eine leistungsfähige, globale Live-Objektortung durch revolutionäre Übertragungsstandards für Geo- und Nutzerdaten. Die Lösungen ermöglichen Anwendungen wie Fahrzeugortung in Echtzeit, Fuhrparkmanagement, Arbeitszeiterfassung, Auftrags- und Dispositionsverwaltung, Kommunikation, Strecken- und Tourenplanung, Fahrtenbuch sowie die Erfassung von Telemetriedaten für Auswertungen zur Fahrstilanalyse, Kraftstoffverbrauch und Tacho-Datenverwaltung.

GPSoverIP zählt namhafte Unternehmen aus dem Schienenverkehr, darunter große nationale Bahnkonzerne, sowie führende Speditions- und Logistikunternehmen zu seinen Kunden. Das Unternehmen bedient ein breites Branchenspektrum, darunter Transportunternehmen, Logistikdienstleister und KEP-Dienste (Kurier-, Express- und Paketdienste) sowie Nischenmärkte wie Schifffahrt, Mineralöl-, Schwerlast- und Pharmatransport. Im Motorsport hat sich das GPSoverIP mit spezialisierten Racing-Applikationen etabliert und ist ein gefragter Partner führender Rennsportveranstalter wie dem Deutschen Motor Sport Bund (DMSB), ADAC und die NLS Sport insbesondere für die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Kommunen und öffentliche Einrichtungen wie Hessen Mobil, die Stadt Schweinfurt und der Flughafen Leipzig/Halle setzen auf die leistungsstarken Systeme von GPSoverIP im Winterdienst und Bauhofmanagement.

Mit außergewöhnlicher Kundennähe und flexiblen Lösungen bietet GPSoverIP eine hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Geschäftsmodelle. Das Unternehmen setzt auf kontinuierliche Weiterentwicklung und Patente, um seine Marktführerschaft in der Telematikbranche zu behaupten. Geschäftsführer André Jurleit führt das Unternehmen mit einer klaren Vision und einem starken Fokus auf Technologie und Innovation.

Telematik für alle Ansprüche.

Weitere Informationen zu GPSauge und Technologie von GPSoverIP finden Sie unter www.gpsauge.de.



