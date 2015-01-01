Physiothek Guntermann erweitert Präventionsangebot um Pilates-Kurs

Die Physiothek Guntermann in Dortmund bietet ab sofort einen Pilates-Kurs an. Das Training stärkt gezielt die Muskulatur, verbessert die Beweglichkeit und hilft, Beschwerden vorzubeugen.

Die Physiotherapiepraxis Physiothek Guntermann baut ihr Angebot im Bereich Prävention weiter aus und bietet ab sofort einen Pilates-Kurs in Dortmund an. Damit ergänzt die Praxis ihr bestehendes Gesundheitsangebot, zu dem unter anderem auch Rückentraining gehört, um eine weitere effektive Trainingsmethode zur Förderung von Beweglichkeit, Stabilität und Körperbewusstsein.

Hintergrund dieser Erweiterung ist ein klarer Ansatz: Wer regelmäßig aktiv ist und gezielt etwas für seinen Körper tut, kann Beschwerden oft frühzeitig vorbeugen und benötigt im besten Fall gar keine physiotherapeutische Behandlung. Genau hier setzt das Präventionsangebot der Physiothek Guntermann an. Ziel ist es, Gesundheitsrisiken zu reduzieren, die Muskulatur zu stärken und die körperliche Leistungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern.

Pilates ist dabei eine besonders effektive Trainingsform. Ursprünglich von Joseph Pilates entwickelt, kombiniert das Training kontrollierte Bewegungen mit bewusster Atmung. Im Mittelpunkt steht vor allem die sogenannte Tiefenmuskulatur, die für Stabilität und eine gesunde Körperhaltung entscheidend ist. Durch die ruhigen, präzise ausgeführten Übungen wird nicht nur die Kraft verbessert, sondern auch die Beweglichkeit gesteigert und die Koordination geschult.

Ein großer Vorteil von Pilates liegt darin, dass das Training individuell angepasst werden kann und somit für Einsteiger ebenso geeignet ist wie für Fortgeschrittene. Gerade Menschen mit Rückenbeschwerden, Verspannungen oder einseitigen Belastungen im Alltag profitieren häufig von dieser Trainingsform.

Der neue Pilates-Kurs in der Physiothek Guntermann findet einmal wöchentlich in den Räumlichkeiten der Praxis statt und wird von einer erfahrenen Trainerin geleitet, die gleichzeitig ausgebildete Physiotherapeutin ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Übungen nicht nur korrekt ausgeführt werden, sondern auch unter gesundheitlichen Aspekten sinnvoll auf die Teilnehmer abgestimmt sind.

Ein weiterer Vorteil des Angebots: Interessierte müssen sich nicht direkt langfristig binden. Es besteht die Möglichkeit, zunächst eine Einzelstunde zu buchen, um den Kurs kennenzulernen und herauszufinden, ob Pilates den eigenen Erwartungen entspricht. Diese Flexibilität erleichtert den Einstieg und senkt die Hemmschwelle, etwas Neues auszuprobieren.

Mit dem neuen Pilates-Kurs unterstreicht die Physiothek Guntermann ihren Anspruch, nicht nur bei bestehenden Beschwerden zu helfen, sondern auch aktiv zur Gesundheitsvorsorge beizutragen. Das Angebot richtet sich an alle, die ihre körperliche Fitness verbessern, Beschwerden vorbeugen und langfristig beweglich bleiben möchten.

Interessierte können sich direkt bei der Physiothek Guntermann über Kurszeiten und freie Plätze informieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Physiothek Guntermann

Herr Bernd Guntermann

Stockumer Str. 220

44225 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 / 77 18 03

web ..: https://www.physiothek-guntermann.de/

email : schaefer@physiotherapie-guntermann.de

Die Physiothek Guntermann ist eine Physiotherapie Praxis in Dortmund Hombruch. Wir bieten ein breites Spektrum an physiotherapeutischen Leistungen, die wir speziell und individuell auf Deine Bedürfnisse abstimmen.

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Pressekontakt:

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