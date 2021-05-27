Pickert GmbH launcht AI-Shoring: Software-Engineering mit KI-Tempo, ohne KI-Kompromisse

Die Pickert GmbH stellt heute AI-Shoring vor: ein neues Leistungsangebot, das die Geschwindigkeit KI-gestützter Entwicklung mit den Qualitätsstandards professionellen Software-Engineerings verbindet.

Das Problem: Schnell gebaut, schnell gescheitert!

Der Boom von KI-gestützten Entwicklungstools hat eine neue Klasse von Software hervorgebracht, die schnell entsteht und ebenso schnell an ihre Grenzen stößt. Sven O. Rimmelspacher, Geschäftsführer der Pickert GmbH bringt es auf den Punkt:

„Eine Vibe-Coding-Demo ist kein Produkt. Ein Prototyp hat selten eine Architektur. Geschwindigkeit ohne Substanz ist kein Fortschritt. Damit schaffst du dir technische Schulden vom ersten Tag an, nur schneller als bisher.“

Was viele Unternehmen derzeit erleben, sei kein KI-Problem, so Rimmelspacher, sondern ein Qualitätsproblem, das durch den KI-Einsatz sichtbar werde. Die Antwort liege nicht darin, KI zu meiden, sondern sie mit echtem Engineering-Wissen zu verbinden und auf eine saubere Architektur und Konzeption von Anfang an zu achten.

AI-Shoring: Der dritte Weg

AI-Shoring positioniert sich bewusst zwischen zwei verbreiteten Alternativen:

Vibe-Coding (Tools wie Lovable, v0, Bolt) liefert in kürzester Zeit oberflächliche Prototypen, ohne Architektur, ohne Security-Konzept, ohne skalierbare Grundlage. Was heute schnell fertig aussieht, wird morgen zur Wartungslast und hat zumeist einen hohen Lock-In.

Off- und Nearshoring (Fernost, Osteuropa) verspricht Kostenvorteile, bringt aber häufig Kommunikationsbarrieren, Zeitzonenprobleme, unklaren Datenschutz und schwankende Qualität mit sich.

AI-Shoring verbindet die Vorteile beider Welten und eliminiert die jeweiligen Nachteile:

* Software-Engineering mit KI-Tempo: von der ersten Woche an produktionsreifer Code

* Saubere Architektur von Tag eins: kein Aufräumen im Nachhinein

* Security, Tests, Transparenz: nicht optional, sondern fester Bestandteil jedes Projekts

* Entwicklung und Hosting in Deutschland: DSGVO-konform, Rechenzentrum in Deutschland

* Festpreis möglich: Planungssicherheit durch klar definierte Architekturphasen

* Vollständige Code-Eigentümerschaft: kein Vendor-Lock-in, jeder Commit ist sichtbar

Mit dem 4D-Modell zu produktionsreifer Software

AI-Shoring folgt einem strukturierten Vier-Phasen-Modell: Verstehen (Workshops und Risikoanalyse), Gestalten (Architektur- und Sicherheitskonzepte), Bauen (iterative Entwicklung mit KI-Beschleunigung) und Übergeben (vollständige Dokumentation und Übergabe). Wöchentliche Lieferungen machen den Fortschritt messbar und Risiken frühzeitig sichtbar, statt böser Überraschungen kurz vor dem Go-live.

Im Vergleich zu klassischer Software-Entwicklung verkürzt AI-Shoring die Zeit bis zum ersten produktionsfähigen MVP von typischerweise 6 bis 12 Monaten auf wenige Wochen, bei gleichzeitig standardisierten Qualitätsprozessen, die nicht von einzelnen Entwicklern abhängen.

Für wen ist AI-Shoring gedacht?

AI-Shoring richtet sich an Unternehmen, die individuelle Softwarelösungen benötigen und dabei weder auf Qualität noch auf Planbarkeit verzichten wollen. Für alle, die sich Prototypen mit Vibe-Coding-Tools gebaut haben und diese professionalisieren wollen und für alle, die nicht nochmal reparieren möchten, was zu schnell und ohne Substanz gebaut wurde.

Den Einstieg bildet ein unverbindliches 20-minütiges Erstgespräch, das ehrlich bewertet, ob AI-Shoring zur jeweiligen Situation passt.

Website: https://ai-shoring.dev

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pickert GmbH

Herr Sven O. Rimmelspacher

Händelstraße 10

76327 Pfinztal

Deutschland

fon ..: +491739941420

web ..: https://www.pickert.de

email : sven.rimmelspacher@pickert.de

Die Pickert GmbH mit Sitz in Pfinztal ist Teil der about ZERO Unternehmensgruppe. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1981 zurück. Pickert ist tätig im Bereich von Software für Qualität und Prozessoptimierung, heute mit Schwerpunkt auf KI-gestützter, intelligenter Prozessautomatisierung und Software.

Über about ZERO ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe mit Fokus auf Qualität in allen Lebensbereichen. Zur Gruppe gehört neben der Pickert GmbH unter anderem die Quality Miners GmbH, die Software für Qualitätsmanagement und Traceability entwickelt und mehrere hundert industrielle mittelständische Unternehmen betreut sowie die Rocket Routine GmbH, die ein KI-basiertes Betriebssystem für Unternehmen anbietet.

Pressekontakt:

Pickert GmbH

Herr Sven O. Rimmelspacher

Händelstraße 10

Pfinztal 76327

fon ..: +491739941420

email : sven.rimmelspacher@pickert.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das richtige Notfallset für Öl, Chemikalien und Universal-Anwendungen Hüpfburg mieten Wolfsburg: Darauf sollten Eltern und Veranstalter achten