  • Picktan Capital kann mit der extrem erfolgreichen Auflage seines „Future Proof Fund“ Mittel in Höhe von 500 Mio. $ aufbringen – Fonds wurde aufgrund starker Nachfrage zur Gänze gezeichnet

    LONDON, UK / ACCESS Newswire / 14. August 2025 / Picktan Capital – eine in London ansässige Vermögensverwaltungsfirma, die ein Kundenvermögen von über 7 Mrd. $ weltweit verwaltet und Marktführer auf dem Gebiet der zukunftsorientierten Investment-Strategien ist – hat ihren Future Proof Fund offiziell aufgelegt und im Rahmen der Erstemission 500 Mio. $ aufgebracht. Der Fonds, der bei den Anlegern besonders großen Anklang fand, wurde mittlerweile zur Gänze gezeichnet.

    Zielgruppe des Future Proof Fund sind Unternehmen, die als Impulsgeber für die nächste Welle globaler Innovationen fungieren. Zu den Schwerpunktbereichen zählen:

    Künstliche Intelligenz
    Robotik & Automatisierung
    Autonome Systeme
    Fintech & digitale Infrastruktur

    Mit der Auflage des Future Proof Fund richten wir uns an Anleger, die nicht nur an Wachstum interessiert sind, sondern die Zukunft auch aktiv mitgestalten möchten, erklärt Richard Hart, Leiter der Private Equity-Abteilung von Picktan Capital. Die Tatsache, dass wir in so kurzer Zeit 500 Millionen Dollar aufbringen und so rasch eine vollständige Zeichnung erreichen konnten, beweist, wie groß die Nachfrage nach Investments in Sektoren ist, die das nächste Jahrzehnt prägen werden.

    Aufgrund der starken Nachfrage erwägt Picktan Capital, den Fonds im September mit einer zusätzlichen Kapazität von weiteren 500 Mio. $ wieder zu öffnen.

    Die Anlagephilosophie des Fonds besteht darin, Unternehmen mit skalierbaren Technologien, geschäftskritischen Anwendungen und überzeugenden Wettbewerbsvorteilen in wachstumsstarken Branchen zu ermitteln. Der Future Proof Fund ist auf langfristige Kapitalwertsteigerung ausgerichtet und darauf ausgelegt, Wertschöpfung über wichtige Innovationszyklen hinweg zu erzielen.

    Über Picktan Capital

    Picktan Capital ist eine moderne Investmentgesellschaft, die sich auf die langfristige Wertschöpfung durch eine Kombination aus aktivem Management, innovationsorientiertem Research und disziplinierter Kapitalallokation konzentriert. Die Firma Picktan setzt ihren Schwerpunkt auf transformatives Wachstum und Nachhaltigkeit und unterstützt ihre Kunden beim Vermögensaufbau, indem sie in zukunftsgestaltende Ideen und Unternehmen investiert.

    Für Medienanfragen kontaktieren Sie:
    Sophie Hayworth
    Medien und PR Manager
    Picktan Capital Limited

    E-Mail: media@picktancapital.com
    Telefonnummer: +44 (0)203 773 8881
    Adresse: 1 Canada Square, London, E14 5AX, United Kingdom

    QUELLE: Picktan Capital

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville
    USA

    email : cs@accesswire.com

    Pressekontakt:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville

    email : cs@accesswire.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Picktan Capital erzielt mit seinem defensiven Wachstumsfonds Renditen in Rekordhöhe
      Der Multi-Asset Defensive Growth Fund von Picktan Capital hat im ersten Quartal 2025 trotz der unsicheren Lage am Weltmarkt Rekordrenditen eingefahren. LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / ACCESS Newswire / 15. April...

    2. Picktan Capital verzeichnet Rekordquartal im Q2 – Markt spekuliert über mögliches IPO
      London, Vereinigtes Königreich/ ACCESS Newswire / 1. Juli 2025 / Picktan Capital, eine Vermögensverwaltungsfirma mit Sitz in London, die weltweit ein Kundenvermögen von mehr als 7 Milliarden $ verwaltet, zieht...

    3. Spaced Food, Tochterunternehmen von Blackhawk, fährt aufgrund starker Nachfrage Produktion von mit Cannabis angereicherten Esswaren hoch
      Vancouver, British Columbia – 17. Mai 2021 – Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; Frankfurt:0JJ) (das Unternehmen oder Blackhawk) freut sich, das folgende Update zu seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Spaced Food Inc. (Spaced...

    4. Picktan Capital liebäugelt mit einem Börsengang an der LSE
      LONDON, UK / ACCESS Newswire / 22. April 2025 / Picktan Capital, die in London ansässige Vermögensverwaltungsfirma, die ein Kundenvermögen von über 7 Mrd. $ weltweit verwaltet, hat bestätigt, dass...

    5. 18./19. September: Vierte Auflage des Design Festivals „Future Playgrounds“
      Bereits zum vierten Mal veranstaltet die Designagentur Peter Schmidt Group das Festival "Future Playgrounds". Internationale Top-Speaker kommen am 18. und 19. September ins Design Zentrum Hamburg....

    6. Penn Park Capital begrenzt seinen Digital Growth Fund
      LONDON, UK / ACCESSWIRE / 12. Juli 2024 / Penn Park Capital Management Limited, ein führender europäischer Fondsmanager mit Niederlassungen in London und Luxemburg, freut sich, einen bedeutenden Meilenstein für...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.