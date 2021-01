Pilgern auf dem Jakobsweg – Der Bericht eines Pilgernden

Marc Sieger beschreibt in „Pilgern auf dem Jakobsweg“ seine Route von Saint-Jean-Pied-de-Port bis Santiago de Compostela.

Es gibt viele Gründe dafür, warum ein Mensch sich auf eine Pilgerreise begibt. Auch der Autor dieses Buches, Marc Sieger, hatte seine Gründe, ausgerechnet zu einer Jahreszeit (im November), die in keinem Reiseführer empfohlen wird, auf die Reise zu gehen. Er nimmt die Leser in seinem Bericht mit auf den mehr als 800 Kilometer weiten Fußweg durch den Norden Spaniens. Es geht durch atemberaubende Landschaften und alt erhabene Königsstädte, das Ziel der Pilgerreise – Santiago de Compostela – immer vor Augen. Dabei ist das Pilgern weit mehr als nur eine lange Wanderung. Und so begleiten die Leser den Autor nicht nur bei berührenden Begegnungen mit Menschen auf dem Weg, sondern auch auf seinem inneren Camino, auf dem er an seine Grenzen stößt, zwischen Aufgeben und neuer Hoffnung hin- und hergeworfen wird und manches Mal über sich hinausgehen muss.

Und nur dem, der auf diese Weise unterwegs ist, enthüllt der Jakobsweg – Von Saint-Jean-Pied-de-Port bis Santiago de Compostela – seine Geheimnisse. Das Buch packt einen an den eigenen Wurzeln, gewährt einen Blick durch den Horizont und stellt einen am Ende umso fester auf beide Beine. Der packende Reise- und Erlebnisbericht ist sowohl lesenswert für alle Leser, die sich selbst irgendwann auf diese besondere Reise begeben möchten, als auch für diejenigen, die von daheim aus auf eine Reise gehen wollen.

„Pilgern auf dem Jakobsweg – Von Saint-Jean-Pied-de-Port bis Santiago de Compostela“ von Marc Sieger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16142-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Motivation für Dich – Eine Geschichte über Selbstvertrauen und mentale Stärke Leuchtrahmen: Bilder ins richtige Licht rücken