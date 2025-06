Pioneer AI Foundry gibt ein Update zur strategischen Beteiligung an TAO Alpha PLC

Vancouver, BC – 19. Juni 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe Canada: JPEG) (Pioneer oder das Unternehmen) gibt folgendes Update zu seiner strategischen Beteiligung an TAO Alpha PLC bekannt.

Bisher hat Pioneer weltweit Partnerschaften mit ausgewählten Unternehmen geschlossen und hält an jedem dieser Unternehmen Beteiligungen und/oder ist in aktiven Management- oder leitenden Funktionen tätig. Diese strategischen Allianzen konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen der Entwicklung von agentischer KI im DeFi-Bereich und umfassen die Investition von Pioneer in TAO Alpha PLC (TAO Alpha), ein an der Londoner Börse (LSE: TAO) notiertes Unternehmen.

In einer frühen Phase erbrachte Pioneer Entwicklungsdienstleistungen für TAO Alpha als Gegenleistung für Stammaktien, die zum heutigen Zeitpunkt etwa 5,59 % der ausstehenden Stammaktien von TAO Alpha ausmachen.

TAO Alpha gab kürzlich die erfolgreiche Syndizierung einer besicherten Wandelanleihe in Höhe von 5 Mio. £ bekannt, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, seine Entwicklerressourcen zu erweitern und seinen Beitrag zum Open-Source-Protokoll Bittensor weiter auszubauen. Diese Investition ist ein Beispiel für das Venture-Modell von Pioneer, bei dem Entwicklungsdienstleistungen gegen langfristige Kapitalbeteiligungen an börsennotierten KI-gesteuerten Plattformen getauscht werden.

Weitere Informationen über Pioneer AI Foundry finden Sie unter www.p10neer.com.

Über das Unternehmen

Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe Canada: JPEG) ist ein börsennotierter Venture Builder, der agentenbasierte KI an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft vorantreibt. Über seine Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd entwickelt Pioneer Automatisierungsplattformen für den Kryptohandel und das Treasury-Management. Die mehrschichtige Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte kombiniert direkte Bitcoin- und Solana-Engagements sowie strategische Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, die Innovationen im Bereich KI und Strategien für digitale Vermögensreserven vorantreiben. Dazu gehören Cykel AI Plc, Sundae Bar Plc, TAO Alpha Plc und Supernova Digital Assets Plc. Weitere Informationen oder Anfragen zur privaten Beta-Version von Kora AI finden Sie unter: korapilot.ai

Für weitere Informationen besuchen Sie www.p10neer.ai oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

Darcy Taylor

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pioneer AI Foundry Inc.

Darcy Taylor

#3104 Four Bentall Center, 1055 Dunsmuir Street

V7X 1G4 Vancouver, BC

Kanada

email : darcy@p10neer.com

