  • Pioneer sichert sich eine Margenreduzierung um 315 Basispunkte bei mittelfristigen Schuldverschreibungen in Höhe von 55,5 Mio. $

    Pioneer Credit Limited (ASX: PNC) (Pioneer oder das Unternehmen) freut sich, eine weitere Verbesserung seiner Kapitalkosten bekannt zu geben, nachdem eine Reduzierung um 315 Basispunkte bei der Preisgestaltung seiner mittelfristigen Schuldverschreibungen in Höhe von 55,5 Mio. $ gesichert wurde.

    Wesentliche Bedingungen der Änderung:

    § Die Marge wurde mit sofortiger Wirkung auf BBSW +7,35 % reduziert
    § Dies führt zu jährlichen Cash-Zinsersparnissen in Höhe von 1,75 Mio. $
    § Pioneer hat zugestimmt, die mittelfristigen Schuldverschreibungen vor August 2027 nicht durch eine Kündigung gegenüber den Anleihegläubigern zurückzuzahlen, behält jedoch das Recht, Schuldverschreibungen privat oder am Markt, teilweise oder vollständig, zurückzukaufen.

    In Kombination mit der jüngsten Neufestsetzung der Preisgestaltung der syndizierten vorrangigen Finanzierungsfazilität des Unternehmens (die 2,88 Mio. $ pro Jahr einspart) erhöht sich die gesamte jährliche Cash-Zinsersparnis auf 4,63 Mio. $.

    In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 beträgt der kombinierte Liquiditätsvorteil 2,02 Mio. $.

    Die Neufestsetzung der mittelfristigen Schuldverschreibung wird zudem im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 gemäß den australischen Rechnungslegungsstandards zu einem Modifikationsgewinn führen. Dieser Modifikationsgewinn aus der Neufestsetzung der mittelfristigen Schuldverschreibungen wurde in der am 19. Februar 2026 veröffentlichten Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 nicht berücksichtigt. Der Gewinn wird vom Abschlussprüfer des Unternehmens überprüft, wonach das Unternehmen den Markt mit einer weiter überarbeiteten Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 aktualisieren wird.

    Die Neufestsetzung stärkt die Bilanz von Pioneer weiter durch strukturell niedrigere Finanzierungskosten, während die Flexibilität erhalten bleibt, mittelfristig weitere Reduzierungen der Finanzierungskosten zu verfolgen.

    Autorisiert durch:
    Der Vorstand
    Anfragen von Investoren und Medien
    Keith John
    Geschäftsführer, Pioneer Credit Limited
    M: 0438 877 767

    Über Pioneer Credit
    Pioneer Credit ist ein an der ASX (ASX: PNC) und der FSE (FES: OPI) börsennotierter Anbieter hochwertiger, flexibler Finanzdienstleistungen, der alltägliche Australier dabei unterstützt, finanzielle Herausforderungen zu bewältigen und ihre offenen Verbindlichkeiten zu regeln. Als vertrauenswürdiger Partner seiner langjährigen Geschäftspartner verpflichtet sich das Unternehmen zu integrem Handeln und unterstützt seine Kunden respektvoll auf ihrem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit.

    Pioneer Credit hat eine solide Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen, indem es seine ausgezeichneten Branchenbeziehungen, seine starke Compliance-Bilanz und seine kundenorientierte Unternehmenskultur nutzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pioneercredit.com.au

    www.pioneercredit.com.au

