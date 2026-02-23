deskMate erhält die Siegel „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany

Größter europäischer Anbieter für virtuelle Schulungsrechner unterstreicht technologische Kompetenz und klare Abgrenzung zu internationalen Wettbewerbern

Stuttgart, 23. Februar 2026 – deskMate wurde mit den renommierten Siegeln „Software Made in Germany“ sowie „Software Hosted in Germany“ ausgezeichnet. Vergeben werden diese Qualitätsauszeichnungen vom Bundesverband IT Mittelstand e. V. und sie stehen für geprüfte Softwarequalität, Zukunftsfähigkeit und eine verlässliche Datenverarbeitung am Standort Deutschland. Für Schulungsorganisationen und Software Trainer bietet deskMate damit eine leistungsstarke, sichere und souveräne europäische Alternative zu internationalen Anbietern.

Als Plattform zur Organisation, Planung und Durchführung von praxisintensiven Software Trainings mit Hilfe von virtuellen Schulungsrechnern steht deskMate für Innovationskraft, Stabilität und Skalierbarkeit im Trainingsumfeld. Die Lösung ermöglicht es Software-Trainingsanbietern, komplexe Software Umgebungen schnell, sicher und flexibel bereitzustellen und dadurch praxisnahe Software-Trainings effizient umzusetzen.

Mit der Auszeichnung „Software Made in Germany“ bestätigt der Bundesverband IT Mittelstand e. V. unter anderem die Qualität der Softwareentwicklung, die Investitionssicherheit sowie einen verlässlichen Support in Deutschland. Das ergänzende Siegel „Software Hosted in Germany“ garantiert, dass sämtliche Daten ausschließlich in Deutschland verarbeitet und gespeichert werden und damit den strengen deutschen Datenschutzstandards unterliegen.

Gerade im Umfeld professioneller Software-Trainings gewinnt diese Transparenz zunehmend an Bedeutung. Während viele internationale Wettbewerber auf außereuropäische Cloud Infrastrukturen setzen, bietet deskMate eine klar europäische Lösung mit eindeutiger Rechtslage, hoher Compliance und langfristiger Planungssicherheit.

Michael Kurz, Geschäftsführer von deskMate mit Sitz in Stuttgart, erklärt:

„Die Auszeichnungen „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany“ sind für uns ein klares Zeichen für technologische Exzellenz und konsequente Qualitätsorientierung. Als größter europäischer Anbieter für virtuelle Schulungsrechner setzen wir bewusst auf den Standort Deutschland. Unsere Kunden erhalten damit nicht nur eine leistungsstarke virtuelle Schulungsumgebung, sondern auch maximale Transparenz und Sicherheit bei Entwicklung, Infrastruktur und Datenverarbeitung.“

Die aktuelle Auszeichnung unterstreicht die strategische Positionierung von deskMate als europäische Lösung für professionelle Schulungsorganisationen und Software Trainer.

Weitere Informationen finden Interessierte unter

https://deskmate.cloud/software-training/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kivito GmbH

Herr Michael Kurz

Sophienstr. 21

70178 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 711 4005690

web ..: https://deskmate.cloud

email : info@deskmate.cloud

Über deskMate

Die Kivito GmbH mit Sitz in Stuttgart ist mit deskMate der größte europäische Anbieter virtueller Schulungsrechner. Die Plattform unterstützt Schulungsorganisationen und Softwaretrainer bei der Organisation, Planung und Durchführung praxisintensiver Software Trainings.

Die gesamte Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich in Deutschland. Der Hostingstandort befindet sich in Frankfurt am Main. Damit unterliegen sämtliche Daten den strengen deutschen Datenschutzgesetzen sowie der Datenschutz Grundverordnung.

Durch die Bereitstellung leistungsfähiger virtueller Schulungsumgebungen ermöglicht deskMate realitätsnahe Trainings bei maximaler Flexibilität, Skalierbarkeit und Sicherheit

