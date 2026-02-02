deskMate ermöglicht jährlich Software-Schulungen für 27.000 Nutzer. Flexibel und ohne IT-Aufwand.

Schulungsanbieter sparen Zeit, IT-Aufwand und Kosten: deskMate liefert virtuelle Schulungsumgebungen für flexible Software-Trainings.

Stuttgart, 2. Februar 2026 – Digitale Schulungsformate sind aus der Weiterbildungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Software-Trainings finden zunehmend online oder hybrid statt, begleitet von der Forderung nach einfach administrierbaren, technisch stabilen Lösungen. Die Plattform deskMate etabliert sich als verlässlicher Partner: Jährlich greifen über 27.000 Nutzer in 47 Ländern auf die browserbasierte Schulungsumgebung zurück, sei es für Online-, Onsite- oder klassische Offsite-Schulungen.

Die Einsatzszenarien sind vielfältig: Unternehmen schulen Mitarbeitende bei Softwareeinführungen, IT-Dienstleister führen technische Trainings durch, und Bildungsträger organisieren offene Kurse mit Teilnehmenden weltweit. Dabei entsteht kein Aufwand für die IT-Abteilung: deskMate funktioniert vollständig ohne lokale Softwareinstallationen oder Systemanpassungen. Die gesamte Bereitstellung erfolgt cloudbasiert, und Teilnehmende benötigen lediglich einen Browser sowie einen individuellen Zugangslink, um direkt auf ihren virtuellen Schulungsrechner zuzugreifen.

Für Schulungsleiterinnen und Schulungsleiter bedeutet das eine enorme Entlastung: Das Anlegen, Starten und Zurücksetzen von Schulungsumgebungen erfordert keine IT-Kenntnisse und kann eigenständig und ohne Unterstützung der IT-Abteilung durchgeführt werden. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, sodass auch technisch weniger Erfahrene problemlos damit arbeiten können. Zusätzlich ermöglichen integrierte Trainer-Tools die Live-Überwachung der Teilnehmeraktivitäten, die Anzeige von Bildschirminhalten oder das gezielte Eingreifen bei Supportbedarf.

Gerade kleine, agile Schulungsorganisationen und Anbieter mit schwankendem Kursvolumen profitieren besonders von deskMate. Die Nutzung erfolgt im Pay-as-you-use-Modell, das bedeutet, virtuelle Schulungsrechner werden nur dann berechnet, wenn sie tatsächlich eingesetzt werden. Es besteht keine Abnahmeverpflichtung, noch ist ein Forecast notwendig, was deskMate ideal für Organisationen macht, die auf wechselnde Teilnehmerzahlen oder kurzfristige Kundenanfragen flexibel reagieren müssen.

Ein weiteres Plus: deskMate lässt sich über eine API in bestehende LMS-Systeme integrieren, sodass Teilnehmerverwaltung, Kursorganisation und Zugangskontrolle aus einem Tool möglich sind. Die Lösung ist vollständig „Made and Hosted in Germany“ und erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit gemäß DSGVO.

„Wir sehen, dass viele Schulungsorganisationen auf der Suche nach einer pragmatischen, skalierbaren Lösung sind, die ihnen die technische Komplexität abnimmt, ohne dabei auf Kontrolle oder Flexibilität zu verzichten“, so Michael Kurz, Geschäftsführer der Kivito GmbH. „deskMate wurde genau dafür entwickelt.“

Ob es um die Einführung neuer Software, regelmäßige IT-Schulungen online, praxisnahe Kundenschulungen oder interne Mitarbeitertrainings geht: deskMate unterstützt Schulungsanbieter dabei, ihre Inhalte professionell zu vermitteln, unabhängig vom Ort und ganz ohne technische Einstiegshürden. Mit deskMate lassen sich Software-Schulungen online durchführen, Nutzer gezielt begleiten und neue Tools effizient einführen – ideal für Unternehmen, die regelmäßig ihre Software-Nutzer schulen, oder eine strukturierte Software-Schulung durchführen möchten.

Über deskMate

deskMate ist die cloudbasierte Schulungsplattform der Kivito GmbH. Sie ermöglicht die flexible Bereitstellung virtueller Schulungsrechner – browserbasiert, temporär, DSGVO-konform. deskMate wird jährlich von über 27.000 Nutzern eingesetzt und unterstützt Unternehmen und Organisationen bei der effizienten Umsetzung von digitalen Trainings.

