Pipu von Ox – Fantasievolles Vorlesebuch für Kinder

Ein außerirdisches Mädchen stellt in Daniela Konrads „Pipu von Ox“ das Leben von Markus auf den Kopf.

Markus ist gerade mal fünf Jahre alt, als sein Leben zu einem spannenden Abenteuer wird. Er liegt in seinem Bett und wird durch die hellen Strahlen langsam wach. Es ist immerhin noch früh am Morgen – und dazu noch an einem Sonntag. Er geht den Tag also ruhig an und weckt auch den Rest seiner Familie nicht auf. Doch dann wird er vom Lärm aufgeschreckt, als ein unbekanntes Flugobjekt im Garten seiner Eltern abstürzt. Von der Neugier gepackt, untersucht er die Absturzstelle und traut seinen Augen kaum, als ein außerirdisches Mädchen aus dem Objekt steigt. Wie ist sie auf die Erde gekommen und wird sie am Ende wieder heim gehen oder ein neues Zuhause finden?

Das Kinderbuch „Pipu von Ox“ von Daniela Konrad eignet sich durch die niedlichen Illustrationen einerseits perfekt zum Vorlesen für Kinder ab vier Jahren, aber ist auch ideal für junge Leser, die bereits selbstständig lesen können und kreative Geschichten lieben. Als Bonus gibt es in dem Buch auch noch ein Suchspiel, denn auf jedem Bild hat sich ein besonderer Charakter versteckt. Die Autorin wurde im Jahr 1968 geboren und erfand die Figur Pipu von Ox für ihren Sohn Markus, als dieser noch klein war. Daraus entstand nun die Idee ein Kinderbuch für junge Kinder zu schreiben. Das Aussehen von Pipu von Ox entwickelte sie aus der Fantasie ihres heute 20 jährigen Sohnes.

„Pipu von Ox" von Daniela Konrad ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38344-9 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

