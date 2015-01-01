Pixelwerker GmbH investiert über 7 Mio. EUR in eigene Content-Commerce Software

Pixelwerker ist mit über 200 Online-Magazinen einer der größten Anbieter von Content-Commerce. Nach 3 Jahre Entwicklung und über 7 Mio. EUR ist die eigene Content-Commerce Software nun verfügbar.

Über 3 Jahre Entwicklungszeit und über 7 Mio. EUR flossen in die Entwicklung der eigenen Content-Commerce Software. Nun launcht Pixelwerker seine Presell-Plattform für Advertorials & Produktvergleiche.

Pixelwerker GmbH, Digitalverlag mit über 200 eigenen Online-Magazinen und jährlich Millionen Lesern, macht seine hauseigene Presell-Plattform öffentlich:

Nach drei Jahren Entwicklung mit Partnern wie Forte Digital und über 7 Mio. EUR Investitionen (Softwaresystem, Produkt- & Trackingdatenbank, Data-Warehouse, Produktvergleichs-KI, conversionoptimiertes Theme) bietet Pixelwerker ab sofort für eCommerce Brands Advertorial-Erstellung & Publishing, eigene Comparison-/Produktvergleichs-Websites auf Basis der Pixelwerker-Software sowie Distribution via Google Ads & Meta – operativ begleitet über 6 bis 12 Monate bis zum robust profitablen Sales-Funnel.

Als Nutzer sehen kann man das Frontend der Software z.B. unter www.empfohlen.com

Advertorial vor der PDP: Kontext als ROAS-Hebel 2025 für eCommerce Brands

Skalieren heißt 2025: Kontext vor Conversion. Advertorials agieren als redaktionelle Entscheidungs-Guides (Problem -> Ursachen -> Kaufkriterien -> Lösung).

Produktvergleiche (Comparison) liefern den neutralen Trust-Layer: Sie ordnen den Markt, setzen Kriterien und stoppen den „Zurück-zu-Google“-Bounce.

So entsteht ein durchgängiger Pfad: Ad -> Advertorial (Kontext) oder Comparison/Produktvergleich (Sicherheit) -> PDP/Offer (Handlung) – mit höherer Ad->Page-Qualität, konstanterer PDP-CVR und stabilerem blended ROAS/MER, wenn der Ad-Spend steigt.

„Ab 8- bis 9-stelligen Umsätzen scheitert das Wachstum der meisten eCommerce Brands selten am Creative, sondern an der Überzeugungslücke zwischen Ad und PDP“, sagt Christoph Gärtner, CEO von Pixelwerker. „Unser ROAS-Layer aus Advertorial und Produktvergleich schließt genau diese Lücke – und macht teuren Cold Traffic wieder verwertbar und Marketing skalierbar und profitabel.“

Advertorials & Produktvergleiche im Fokus – Was macht sie aus

Was ist ein Advertorial?

Ein Advertorial ist ein redaktionell aufgebauter Artikel im Look-&-Feel eines Magazins, der erklärt, statt zu pushen: Er definiert Kaufkriterien, räumt Einwände aus und führt transparent zum Angebot. _Advertorial sind auch SEO_ optimiert und profitieren von der Publisher-Autorität. Durch unsere eigenen Online-Magazine haben wir die Möglichkeit für vielfältige Themen-Veröffentlichungen.

Was ist ein Produktvergleich (Comparison-Seite)?

Eine Comparison-/Produktvergleichs-Website strukturiert eine Kategorie (z. B. Wirkung, Anwendung, Preis-pro-Nutzung, Lieferzeit), vergleicht Optionen fair und schafft Vertrauen – als Brücke zwischen Information und Kaufentscheidung. Zusammen mit Advertorials entsteht ein ROAS-Layer, der rentables und skalierbares Marketing im eCommerce ermöglicht. Für Verbrauchen helfen Produktvergleiche die richtigen Kaufentscheidungen zu treffen durch einen Einkaufs-Guide und einen guten Überblick über den Markt.

Warum brauchen eCommerce-Brands Advertorials/ Produktvergleiche?

Die Kosten für Marketing sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Kalter Traffic ist teuer und ohne Kontext ROAS erodiert. Advertorial + Comparison verschiebt die Überzeugungsarbeit vor die PDP, erhöht die Klickqualität und stabilisiert die Unit Economics beim Scale.

Warum ist das Thema Content-Commerce für Verlage spannend?

Verlage suchen neue, verlässliche Erlösquellen über klassisches Display hinaus. Mit Pixelwerkers Plattform lassen sich Content-Commerce, Advertorials und Produktvergleiche als eigenständige Umsatzkanäle betreiben – lizenzierbar, im Co-Publishing oder als Managed Service.

Brücke zwischen zwei Welten: Pixelwerker für Brands _und_ Verlage

Für eCommerce-Brands (7-9-stellig) bietet Pixelwerkr Strategie, Copy & Design für _native Advertorials_, das Publishing auf 200+ Pixelwerker-Magazinen (Frauen, Gesundheit, Sport, Haus & Wohnen, Haustiere, Auto, Garten u. a.), Google Ads & Meta-Orchestrierung mit sauberem Tracking und wöchentlichen Iterations-Loops über einen Betreuungszeitraum von 6 bis 12 Monaten. Der Investitionsrahmen beträgt dabei je nach Umfang vier- bis fünfstellig (zzgl. Mediabudgets).

Für Verlage bietet Pixelwerker auf der anderen Seite Zugriff auf die eigene Content-Commerce Software als neues Erlösmodell. Die Nutzung kann dabei als Lizenz, Co-Publishing als Shared Revenue oder Managed Service umgesetzt werden.

Warum Pixelwerker? Reichweite + Psychologie + eigene TechStack + 13 Jahre Erfahrung

Pixelwerker ist als Digitalverlag, Software-Haus und Performance-Partner in einem. Seit 13 Jahren betreibt das Team 200+ eigene Themen-Magazine mit Millionen Lesern jährlich, zählt zu den größten Anbietern Europas für Produktvergleiche (Content-Commerce), wurde mehrfach ausgezeichnet, und große Verlagshäuser nutzen bereits die Pixelwerker-Software.

Über die eigenen Properties wurden über 220 Mio. EUR Umsatz vermittelt. Nur wenige Anbieter haben so viel Expertise über die Jahre aufgebaut. Historisch liegt der durchschnittliche ROAS bei 4,3.

Verfügbarkeit & nächste Schritte

Das Angebot ist ab sofort verfügbar für eCommerce Brands und Verlage.

Pressekontakt

Pixelwerker – Advertorials o ROAS o eCommerce o Comparison/Produktvergleiche

Christoph Gärtner, CEO, Pixelwerker GmbH, www.pixelwerker.de

_Transparenz & Compliance:_ DSGVO-konforme Data-Flows & CMP-Anbindung sind Bestandteil der Implementierung.

