Plaid Technologies liefert vor den ersten Feldtests proprietäres Graphenmaterial an Petro Flow zum Verschließen von Bohrlöchern in den USA

Vancouver, British Columbia — 30. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) (Plaid oder das Unternehmen) gibt heute die Auslieferung einer ersten Menge seines proprietären Graphenmaterials an Petro Flow LLC im Vorfeld der ersten geplanten Feldtests mit graphenverstärktem Bohrlochzement für Anwendungen im Bereich Verschließung und Stilllegung (P&A) bekannt. Die Tests mit den ersten Bohrlöchern werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 in den kontinentalen USA in Angriff genommen werden.

Die Lieferung stellt einen wichtigen frühen Meilenstein auf Plaids Weg zur Kommerzialisierung seiner graphenverstärkten Zementtechnologie dar. Petro Flow befindet sich derzeit in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Dienstleistern für das Verschließen und Stilllegen von Bohrlöchern, um die anstehenden Feldversuche und eine mögliche breitere Einführung zu unterstützen.

Wie bereits am 13. Januar 2026 bekannt gegeben, arbeitet Plaid mit seinem vertraglich gebundenen Entwicklungspartner Petro Flow daran, ein Ultraschall-Injektionsverfahren zu integrieren, das die Dispersion von Graphenoxid in Zementmischungen verbessern soll. Interne Bewertungen im Labormaßstab haben bislang gezeigt, dass eine verbesserte Dispersion das Hydratationsverhalten des Zements und die Leistungsfähigkeit des ausgehärteten Materials beeinflussen kann. Plaid bewertet im Rahmen seines laufenden Entwicklungsprogramms weiterhin die Leistungsmerkmale, Skalierbarkeit und Kostenimplikationen.

Diese ersten Auslieferungen markieren einen wichtigen Übergang von der Laborentwicklung zur Evaluierung vor Ort, so Guy Bourgeois, Chief Executive Officer von Plaid Technologies. Unsere Zusammenarbeit mit Petro Flow ermöglicht uns, unsere Graphen-Technologie in der Praxis zu testen und gleichzeitig Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit zu prüfen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur Kommerzialisierung und der Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen, die auf dem Markt für das Verschließen von Bohrlöchern tätig sind.

Die Lieferung besteht aus Graphen, das aus Plaids europäischem Lagerbestand an hochwertigem Graphen stammt. Nach der Lieferung an Petro Flow und vor dem Mischen des Zements wird das Graphen in eine wasserdispergierbare Graphenoxid-(GO)-Formulierung umgewandelt.

Wenn es unter Verwendung des von Plaid entwickelten Schichtungs- und Dispersionsverfahrens am Einsatzort eingebracht wird, bieten mit Graphenoxid (GO) verstärkte Zementformulierungen voraussichtlich mehrere potenzielle Vorteile für Anwendungen im Bereich der Bohrlochverschließung und -stilllegung, darunter:

– Schnellere Auftragsabwicklung:

o Graphenverstärkter Zement hat in früheren Studien ein schnelleres Abbinden und eine frühere Festigkeitsentwicklung gezeigt, wobei die Abbindezeit um bis zu 25 % reduziert wurde. Ein schnelleres Abbinden kann es ermöglichen, Versschlussarbeiten an Bohrlöchern zügiger abzuschließen und so die gesamte Projektdauer zu verkürzen.

– Stärkere und zuverlässigere Verschlüsse:

o Laboruntersuchungen zeigen, dass graphenverstärkter Zement eine dichtere und festere Struktur bilden kann, was die langfristige Zuverlässigkeit von Bohrlochverschlüssen verbessern und das Risiko von Leckagen im Laufe der Zeit verringern kann.

– Verbesserte Haltbarkeit:

o Bei graphenverstärkten Zementformulierungen wurden im Vergleich zu herkömmlichem Zement Festigkeitssteigerungen von bis zu 50 % festgestellt, was dazu beitragen kann, dass Verschlüsse Belastungen, Temperaturschwankungen und rauen Bedingungen im Bohrloch besser standhalten.

– Bessere Leistung bei hohen Temperaturen:

o In Tests hat graphenverstärkter Zement eine verbesserte Stabilität bei höheren Temperaturen gezeigt, was insbesondere für Bohrlochverschlussarbeiten in großen Tiefen von Bedeutung ist.

– Mögliche Kosteneinsparungen über die Lebensdauer eines Bohrlochs:

o Durch die Beschleunigung der Arbeiten, die Verbesserung der Frühfestigkeit und die Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Nacharbeiten oder Sanierungen kann graphenverstärkter Zement die Gesamtkosten für das Verschließen und Stilllegen senken und langfristige Verbindlichkeiten reduzieren.

– Kompatibel mit bestehenden Branchenpraktiken:

o Die Graphen-Technologie von Plaid ist für den Einsatz mit Standard-Ölfeldzementsystemen und -ausrüstung ausgelegt, sodass Dienstleistungsunternehmen die Technologie ohne größere Änderungen in ihre derzeitigen Abläufe integrieren können.

Plaid ist davon überzeugt, dass die geplanten Testbohrlöcher wertvolle Daten liefern werden, um die Leistungsfähigkeit und das kommerzielle Potenzial seiner graphenverstärkten Zementlösungen unter realen Bedingungen weiter zu bewerten. Das Unternehmen beabsichtigt, im Laufe der Tests und bei Erreichen weiterer Meilensteine über den aktuellen Stand zu berichten.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien. Plaid verfolgt gleichzeitig eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für seine proprietäre, mit Graphen angereicherte Betonmischung, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Bohrlochzement und Untergrundanwendungen liegt. Das Management geht davon aus, dass die einzigartige Mischung von Plaid den Weg für eine neue Ära der Bohrlochstilllegung ebnen wird, indem sie modernste Materialien mit Präzisionstechnik kombiniert.

Für das Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Website: www.plaidtechnologiesinc.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: den Zeitpunkt, den Umfang und die Durchführung geplanter Feldtests; die erwartete Leistung, die Vorteile, die Haltbarkeit, die Skalierbarkeit und die Kostenmerkmale der mit Graphen verstärkten Zementtechnologien des Unternehmens; die potenzielle wirtschaftliche Rentabilität und Einführung solcher Technologien; die erwartete Zusammenarbeit mit Dienstleistern; die Verwendung der Erlöse aus Entwicklungsaktivitäten; und die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Meilensteine und Updates.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Übertragbarkeit von Laborergebnissen auf die Leistung im Feld, der Verfügbarkeit von Materialien und Logistik, der Bereitschaft von Drittpartnern, mit Tests und potenziellen Einsätzen fortzufahren, sowie der vorherrschenden Markt- und Regulierungsbedingungen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der technischen Entwicklung und Skalierung; Schwankungen der Bohrlochbedingungen und Feldtestergebnisse; Verzögerungen oder Änderungen im Testzeitplan; regulatorische oder genehmigungsrechtliche Anforderungen; Schwankungen in der Lieferkette und bei den Kosten; Abhängigkeit von Drittpartnern; Marktakzeptanz neuer Technologien; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und branchenbezogene Bedingungen.

