Planet Green Metals erweitert Landpaket auf Sheraton und treibt sein Vorzeige-Explorationsprogramm voran

Vancouver, British Columbia – 19. Januar 2026 / IRW-Press / Planet Green Metals Inc. (Planet Green oder das Unternehmen) (CSE: PGR, Frankfurt: D0C0) freut sich bekannt zu geben, dass es Ende Dezember 2025 seine Claim-Bestände rund um das Projekt Sheraton erweitert hat und damit seine Position in einem äußerst vielversprechenden vulkanogenen Massivsulfid-Distrikt (VMS) mit Kupfer, Zink und Silber weiter gestärkt hat.

Das erweiterte Landpaket erhöht die Kontrolle des Unternehmens über wichtige geologische und strukturelle Trends, denen eine günstige VMS-Mineralisierung zugeschrieben wird, und verschafft Planet Green eine erweiterte Flächenbasis für die Generierung von Explorationszielen in Distriktgröße im weiteren Verlauf der Exploration.

Projekt Sheraton – Überblick über das Vorzeige-VMS-Projekt und die Explorationsstrategie

Nach der jüngsten Erweiterung der Liegenschaft verfolgt Planet Green eine strukturierte, phasenweise Explorationsstrategie, die darauf abzielt, die Liegenschaft Sheraton mithilfe moderner Explorationstechniken systematisch bis zur Bohrreife von Zielgebieten weiterzuentwickeln.

Phase 1: Landkonsolidierung und Integration technischer Daten (abgeschlossen / in Bearbeitung)

Im Rahmen der ersten Arbeitsphase hat Planet Green Ende Dezember 2025 seine Claim-Bestände rund um das Kernprojekt Sheraton erweitert und damit um 22 % bzw. 2.752 Hektar vergrößert. Parallel dazu hat das Unternehmen damit begonnen, die historischen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Datensätze, die für die Liegenschaft und die Umgebung verfügbar sind, zusammenzustellen und zu überprüfen. Diese Arbeiten unterstützen eine vorläufige Neuinterpretation der Stratigraphie, Struktur und bekannten mineralisierten Trends im gesamten erweiterten Landpaket, was als Orientierungshilfe für die Exploration dienen wird.

Phase 2: Luftgestützte geophysikalische Untersuchung und Erstellung von Zielgebieten (geplant)

Auf der Grundlage der technischen Datenintegration plant Planet Green eine moderne helikoptergestützte magnetische und elektromagnetische Untersuchung des erweiterten Landpakets Sheraton. Das Ziel dieses Programms ist es, leitfähige Horizonte, Alterationszonen und strukturelle Merkmale zu identifizieren, die mit einer VMS-artigen Mineralisierung in Verbindung stehen könnten. Die Ergebnisse der Vermessung werden mit den vorhandenen Datensätzen integriert, um Explorationszielgebiete für Folgearbeiten zu generieren, zu bewerten und zu priorisieren.

Phase 3: Folgemaßnahmen am Boden und Definition von Bohrzielen (2026)

Vorbehaltlich der Ergebnisse der Luftvermessung plant das Unternehmen, im Jahr 2026 bodengestützte geophysikalische Untersuchungen über vorrangigen Zielgebieten durchzuführen. Diese Arbeiten dienen der Verfeinerung der geologischen Interpretationen und der Definition von vorrangigen Bohrzielen für ein erstes Bohrprogramm, vorbehaltlich der Genehmigungen und Ergebnisse.

Geologische Lage und Mineralisierungsmodell

Die Liegenschaft Sheraton befindet sich in einem gut etablierten Grünsteingürtel, in dem zahlreiche Vorkommen von Basis- und Edelmetallen zu finden sind. Die geologischen Gegebenheiten und historischen Explorationsergebnisse in diesem größeren Gebiet sprechen für das Vorhandensein einer VMS-artigen Mineralisierung, einer weltweit für ihre hochgradigen Kupfer-, Zink- und Silbervorkommen bekannten Lagerstättenart. Das kürzlich erweiterte Landpaket verbessert die Möglichkeiten von Planet Green, vielversprechende stratigraphische Horizonte und strukturelle Korridore in Distriktgröße zu bewerten.

Die Erweiterung unserer Claim-Bestände rund um Sheraton Ende Dezember ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unseres Vorzeige-Assets, sagte Jeremy S. Brett, President und CEO von Planet Green Metals Inc. Mit einem größeren und zusammenhängenden Landpaket sind wir gut positioniert, um moderne Explorationsmethoden anzuwenden, damit wir unser Sheraton-Projekt systematisch erkunden und hochwertige Ziele für Bohrungen definieren können.

Geplante Meilensteine der Exploration

Planet Green geht davon aus, dass es im Laufe der Explorationsaktivitäten weitere Updates geben wird, darunter Details zur geplanten luftgestützten geophysikalischen Untersuchung, die Ergebnisse der Zielgenerierung und nachfolgende bodengestützte Folgeprogramme.

Über Planet Green Metals Inc.

Planet Green Metals Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Bewertung und Erschließung von Mineralliegenschaften mit Potenzial für Edel-, Basis- und kritische Metalle konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen disziplinierten, datengestützten Explorationsansatz und integriert Prinzipien des Umweltschutzes, der verantwortungsvollen Landnutzung und einer starken Unternehmensführung in seine Explorations- und Investitionsentscheidungen.

Das Portfolio von Planet Green umfasst Explorationsprojekte in Ontario, Kanada, darunter das Leuchtturmprojekt Sheraton sowie weitere Projekte im Frühstadium in etablierten Bergbaugebieten.

Planet Green Metals Inc. ist an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol PGR notiert und wird in Deutschland unter der WKN A402VZ gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.planetgreenmetals.ca.

Investor Relations und Medienkontakt

E-Mail: info@planetgreenmetals.ca

Jeremy S. Brett, M.Sc., P.Geo., President & CEO

Tel: +1 416-831-5978

Sean Flynn, Chief Operating Ocer

Tel: +1 250-857-2237

Web: www.planetgreenmetals.ca

LinkedIn: www.linkedin.com/company/planet-green-metals

Instagram: www.instagram.com/planetgreenmetals

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens, zum Zeitpunkt und Umfang der geplanten Explorationsprogramme, zu den Ergebnissen geophysikalischer Untersuchungen und zur Identifizierung potenzieller Bohrziele. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen.

Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten, der Verfügbarkeit von Kapital, Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, Veränderungen der Marktbedingungen sowie allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen und operativen Faktoren.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Planet Green Metals Inc. übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Planet Green Metals Inc.

Sean Flynn

9285 203B St.

V1M 2L9 Langley, BC

Kanada

email : sdflynn@midatlcap.com

Pressekontakt:

Planet Green Metals Inc.

Sean Flynn

9285 203B St.

V1M 2L9 Langley, BC

email : sdflynn@midatlcap.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stromerzeugung aus nuklearer Energie steigt und steigt GA-ASI und Barzan Holdings unterzeichnen Absichtserklärung