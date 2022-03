„PlanetGlück“ steht für zeitgemäße Bildungsangebote, sowie Coachings zur persönlichen Potenzialentfaltung.

Das Institut für Glück und Potenzialentfaltung bietet Aus-und Weiterbildungen, für „Achtsamkeits-und Glückstraining in Schulen“, an.

Glück macht Schule

Das zentrale Anliegen des Institutes besteht darin, an Hand der Methoden der Achtsamkeitspraxis und des Glückstrainings, ein Bewusstsein für die Selbstwirksamkeit und damit für die eigene Lebenskompetenz zu vermitteln.

Meine Vision ist es, durch entsprechende Bildungsangebote, einen Mehrwert für Schüler*innen und Lehrer*innen gleichermaßen zu schaffen.

Schule als einen Ort erlebbar zu machen, an dem neben der Vermittlung von Fachwissen, das Erfahren der eigenen Selbstwirksamkeit, dem Erlernen von Handlungsstrategien für herausfordernde Situationen möglich ist, wird in Zukunft einen wesentlichen Stellenwert einnehmen – davon bin ich zutiefst überzeugt.

Jugendliche benötigen mehr denn je zeitgemäße Methoden zur Entfaltung ihrer ganz individuellen Potenziale, sowie Handlungsstrategien zur Selbstfürsorge im Sinne der seelischen Gesundheit, um sich langfristig als wertvoller und tragender Teil einer Gesellschaft erleben zu können und gleichsam Freude beim Erbringen von Leistung als stärkendes Element in ihrem Leben zu erfahren.

Ein weiteres Anliegen ist es, Lehrer*innen in ihrer Rolle als „Begleiter*innen einer prägenden Phase“ in der Entwicklung von jungen Menschen, zu stärken.

So gibt es neben den Bildungsangeboten und den individuellen Coachings die Möglichkeit, die Methoden der Achtsamkeit und des Glückstrainings, zur Stärkung der eigenen Ressourcen zu nutzen, um im Sinne der Selbstfürsorge für ein seelisches, aber auch geistig-körperliches Gleichgewicht zu sorgen.

Zahlreiche Studien und Erfahrungsberichte haben belegt, dass sich sowohl Einzelpersonen, als auch Teams wesentlich gesünder, leistungsfähiger und freudvoller in ihrem Beruf einbringen, sobald ihnen all die Mittel und Handlungsstrategien für ein gelingendes, glückliches Leben zur Verfügung stehen.

Des weiteren dienen die Angebote des individuellen Coachings dazu, die eigenen Fähigkeiten gezielt zur Umsetzung der persönlichen Ziele zu nutzen und eventuelle „Probleme“ klar und fokussiert zu bearbeiten.

Basierend auf zahlreichen Ausbildungen und meiner langjährigen Berufserfahrung, biete ich neben einem sicheren Rahmen, vor allem eine kompetente, ressourcenorientierte und individuelle Begleitung, sowohl im Einzel-Coaching für Mädchen und Frauen, als auch in der Umsetzung meiner Aus-und Weiterbildungen für die Praxis an.

