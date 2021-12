Plant Veda bei TEDWomen 2021 vorgestellt

Plant Veda bei TEDWomen 2021 vorgestellt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 7. Dezember 2021 – Plant Veda Foods Ltd. (Plant Veda oder das Unternehmen) (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, wurde zum zweiten Mal in Folge eingeladen, seine Produkte bei TEDWomen in Palm Springs, Kalifornien, vorzustellen. Die Veranstaltung fand vom 1. bis 3. Dezember 2021 statt.

Hunderte von Teilnehmerinnen, darunter einige der einflussreichsten Frauen der Welt, konnten die preisgekrönten Produkte von Plant Veda genießen. TEDWomen ist eine Konferenz über die Macht von Frauen und Mädchen als Schöpferinnen und Verändererinnen.

„Dieser Anlass feiert den zunehmenden Beitrag, den Frauen in der Welt leisten, sowohl persönlich als auch als Unternehmen“, sagte Vanita Gurnani, Mitbegründerin und Leiterin der Produktinnovation von Plant Veda. „In diesem Jahr wurde mit 8,2 % ein neuer Rekord an weiblichen CEOs in den Fortune 500 erreicht, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2025 auf 15 % ansteigen wird. Unsere starke Markenreputation positioniert uns gut bei denjenigen, die etwas in der Welt bewirken wollen. Unser gesamtes Unternehmen fühlt sich geehrt, an diesem renommierten Kongress teilzunehmen und ihn zu unterstützen.“

„TED“ steht für Technologie, Unterhaltung und Design. TEDWomen 2021 war ein dreitägiges Programm, das sechs Sitzungen mit TED-Talks, komfortable Simulcast-Räume, Gruppendinner und Partys, Workshops und Aktivitäten umfasste. Vor allem das Programm mit Rednern, Workshops, Veranstaltungen und gewagten Diskussionen hat einige der bisher ikonischsten Momente von TED ausgelöst.

Marketing- und Investor Relations-Vereinbarungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Zahlungen in Höhe von insgesamt 50.000 US-Dollar an Sideways Frequency geleistet hat, um zukünftige Marketing- und Werbedienstleistungen zu erbringen. Die ursprünglichen Vertragsbedingungen sahen ein kontinuierliches Angebot von Dienstleistungen zwischen November 2021 und Februar 2022 vor.

Über TED

TED ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Verbreitung von Ideen widmet, oft in Form von Kurzvorträgen, die von führenden Denkern und Machern gehalten werden. Viele dieser Vorträge werden auf TED-Konferenzen, in intimen TED-Salons und bei Tausenden von unabhängig organisierten TEDx-Veranstaltungen auf der ganzen Welt gehalten. Videos dieser Vorträge werden auf TED.com und anderen Plattformen kostenlos zur Verfügung gestellt. Audioversionen der TED Talks werden in TED Talks Daily veröffentlicht und sind auf allen Podcast-Plattformen verfügbar.

Zu den offenen und kostenlosen Initiativen von TED zur Verbreitung von Ideen gehören TED.com, wo täglich neue TED Talk-Videos veröffentlicht werden; TEDx, das Tausenden von Einzelpersonen und Gruppen die Erlaubnis erteilt, lokale, selbstorganisierte Veranstaltungen im TED-Stil auf der ganzen Welt zu veranstalten; das TED Fellows-Programm, das Innovatoren aus der ganzen Welt auswählt, um die Wirkung ihrer bemerkenswerten Projekte und Aktivitäten zu verstärken; The Audacious Project, das kritische Ideen, die das Potenzial haben, Millionen von Menschenleben zu beeinflussen, an die Oberfläche bringt und finanziert; TED Translators, das die Untertitelung von TED Talks per Crowdfunding bereitstellt, so dass große Ideen über Sprachen und Grenzen hinweg verbreitet werden können; und die Bildungsinitiative TED-Ed. TED bietet auch TED@Work an, ein Programm, das die TED-Talks für das Lernen am Arbeitsplatz neu interpretiert. TED hat auch eine wachsende Anzahl von Original-Podcasts, darunter The TED Interview mit Chris Anderson, WorkLife mit Adam Grant, Far Flung mit Saleem Reshamwala und How to Be a Better Human.

Folgen Sie TED auf Twitter, Facebook, Instagram und auf LinkedIn.

Über Plant Veda (WKN: A3CS6B) (CSE: MILK) (OTC: PLVFF)

Plant Veda Foods Ltd. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Essgewohnheiten der Menschen hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung zu beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt mit der Verbesserung des Umweltschutzes und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Lebensweise ein klares Ziel. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte Molkereialternativen auf Pflanzenbasis zu entwickeln, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt den Markt für milchfreie Produkte weiter auf, indem das Unternehmen einzigartige Produkte kreiert, dank derer die Konsumenten die ursprünglichen Milchprodukte nicht weiter vermissen.

Mehr zum Thema erfahren Sie unter www.PlantVeda.com.

Besuchen Sie auch www.PlantVeda.com/pages/investors.

Um Plant Veda-Produkte in einer Filiale in Ihrer Nähe in Kanada zu finden, besuchen Sie www.PlantVeda.com/pages/store-locations.

Fussnoten:

(1) www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=CMACA&Code1=933&Geo2=PR&Code2=59&Data=Count&SearchText=vancouver&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1

(2) www.elevatelimited.com/insights/newsletters/asian-consumers-and-healthy-eating/

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Aaron Wong, Director

Email: aaron@plantveda.com

Phone: +1 778-840-9664

Investor Relations:

Email: investors@plantveda.com

Phone: +1 778-383-6737

Media Contact:

media@plantveda.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Oft, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Angaben an der Verwendung von Worten wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „sieht voraus“ oder „sieht nicht voraus“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Worte und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden „können“, „könnten“, „würden“, oder „werden“, auftreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwartete Leistung von Plant Veda’s in der Milchalternativenindustrie, zusätzlich zu den folgenden: Potenzielle Ergebnisse des IGA Fresh St. Market und der Produktlistung. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören: (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Änderungen des Wachstums und der Größe der Märkte für alternative Milchprodukte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist für die Geschäftsleitung des Unternehmens unmöglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Da jeder Mensch verschieden ist, ist der Nutzen der Produkte des Unternehmens, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich. Es können keine Ansprüche oder Garantien in Bezug auf die Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person gegeben werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder deren jeweilige Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, typischerweise in Bezug auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, und/oder (ii) Kunden/Lieferanten/Dienstleister, auf deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Alle Rechte an diesen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten oder eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Plant Veda Foods Ltd.

Sunny Gurnani

14640 64 Ave, Unit 313

V3S 1X7 Surrey, BC

Kanada

email : investors@plantveda.com

Pressekontakt:

Plant Veda Foods Ltd.

Sunny Gurnani

14640 64 Ave, Unit 313

V3S 1X7 Surrey, BC

email : investors@plantveda.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was ist mit Knochenaufbau beim Zahnarzt gemeint? NEU:Hamburger Schwestern eröffnen neuartigen Online Store. Konzept Hanf:Pflanze für nachhaltiges Wohlbefinden