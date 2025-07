Platin – vielleicht der neue sichere Hafen

Seit rund elf Jahren war Platin nicht mehr so teuer wie jetzt. Kürzlich hat das Edelmetall die 1.400-US-Dollar-Marke durchbrochen.

Was ist mit dem Platinpreis passiert. Ein Plus von zirka 40 Prozent innerhalb von sechs Wochen, das ist schon etwas Besonderes. Zwar waren Chinas Platinimporte im Mai extrem hoch, vielleicht weil Goldschmuck teurer geworden ist, aber ansonsten lassen sich keine fundamentalen Gründe finden. Dass sich der Platinmarkt im Defizit befindet, ist seit längerem bekannt, hatte bisher jedoch preislich keine Auswirkungen. Tatsache ist, dass große Förderländer wie Russland und Südafrika aufgrund verschiedener Probleme Einbußen bei der Produktion verzeichnen müssen. Gleichzeitig brauchen grüne Technologien, die Brennstoffzellen oder Wasserstoff-Elektrolyseure verwenden, sowie Diesel- und Hybridfahrzeuge (Katalysatoren) Platin.

Womöglich hat auch der hohe Goldpreis Investoren nach anderen Edelmetallen suchen lassen und da war Platin günstig im Vergleich zu Gold. Ob der Preisanstieg beim Platin mit Nachhaltigkeit glänzen wird, wird sich zeigen. Das Defizit, die steigende Nachfrage und das Investoreninteresse sowie der Schmuckbereich sprechen jedenfalls dafür.

Platinmetalle sowie Gold produziert Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – erfolgreich in den USA und in Südafrika.

Gold ist und bleibt dennoch der sichere Hafen schlechthin. Aktuell stagniert der Goldpreis eher. Was den weltweiten Handelskonflikt anbelangt, so kamen nun aus dem Weißen Haus neue Drohungen, und zwar gerichtet an 14 Länder und bis zu 40 Prozent. Ob auch diesbezüglich wieder zurückgerudert wird, wird sich zeigen.

Da die Fundamentaldaten für Gold weiterhin für hohe Goldpreise sprechen, sollten auch Goldunternehmen im Blick behalten werden, so wie etwa Southern Cross Gold Consolidated – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ -. Dessen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Australien punktet mit sehr guten Bohrergebnissen.

