Die Elektromobilität ist den Kinderschuhen längst entwachsen

Die Batterien der E-Fahrzeuge brauchen bestimmte Rohstoffe, so etwa Lithium, Nickel und Kobalt.

Im Kampf gegen den Klimawandel gebührt der Elektromobilität eine besondere Rolle. Kobalt und Nickel sind in den Kathoden der Batterien verbaut. Damit werden thermische Stabilität und Energieeffizienz erhöht. Auch Lithium ist essenziell. Elektroautos sorgen für eine nachhaltige und saubere Möglichkeit der Fortbewegung. Sie sind alltagstauglich und werden immer erschwinglicher. Auch wenn sie mancherorts so wie in Dubai als elektrische Supercar-Flotte nicht nur für Ordnung und Sicherheit da sind. Seit zwei Jahrzehnten sorgt eine Spezialeinheit der Dubai Police mit Supersportwagen für Aufsehen bei den Touristen. So zum Beispiel der elektrische Lotus Emeya, 918 PS stark, mit einer Beschleunigungszeit von 2,78 Sekunden.

In Deutschland waren im Mai 18 Prozent der Neuzulassungen Elektroautos. Dies waren fast 45 Prozent mehr E-Auto-Zulassungen als im Mai 2024. Übrigens wird Nickel nicht nur in Elektrofahrzeugen gebraucht, sondern dient auch als Legierungsmaterial für die Edelstahlindustrie und wird in Magneten verwendet. Und ein Elektroauto enthält rund 3000mal mehr Kobalt als ein Smartphone.

Kobalt und Nickel besitzt beispielsweise die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – in Ontario auf ihrer Crawford-Liegenschaft.

Batteriemetalle sind auch das Geschäft von Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ -. Aktuell erwirbt das Unternehmen einen Anteil am einer Kupfer-Nickel-Sulfid-Lagerstätte in Minnesota. Denn die Gesellschaft hat Projekte im Blick, die reich an Batteriemetallen sind und sich in Minnesota befinden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -).

