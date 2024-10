Platzl Hotels: Münchner Pfistermühle schreibt Geschichte mit 15 neuen Suiten

Hotel-Suiten gibt es viele, die neuen 15 Suiten in der Pfistermühle des Platzl Hotel München nur einmal.

Bayerischer Muschelkalk, Lehmputz, deutsche Eiche, sämisch gegerbtes Leder und handgeschmiedete Nägel – die Essenz der Tradition in moderner Form können Gäste ab sofort im Herzen der bayerischen Hauptstadt hautnah erleben. Nach dem Motto „Beim Pfister zu Hause“ öffnen sich auf 28 bis 62 Quadratmetern Wohn- und Erlebnisräume als Hommage an die Geschichte von 1578 errichteten Gebäudes der „Hofpfisterei“. Wo einst Mehl für das Brot der Wittelsbacher gemahlen wurde, entflieht man heute mit wenigen Schritten dem Trubel der Münchener Innenstadt und taucht ein in eine Welt aus dem hektischen Fluss der Zeit herausgenommen. „Unsere neuen Suiten bieten mehr als Räume zum Ankommen und Ausruhen, wir haben Orte geschaffen, die selbst Erlebnis sind und unsere Gäste zum Teil einer Geschichte – unserer Geschichte – werden lassen“, sagt Heiko Buchta, Hoteldirektor und Prokurist der Platzl Hotels München.

Mitten in München: „Mehlkammer“ und „Getreideboden“

Die 15 neuen luxuriösen Suiten der Pfistermühle tragen als Hommage an die Vergangenheit die Namen von historischen Einrichtungen in der alten Pfistermühle: „Gesellenkammer“ (5 Junior Suiten), „Mehlkammer“ (3 Deluxe Juniorsuiten), „Kornspeicher“ (2 Superior Suiten), „Pfistergemach“ (2 großzügige Deluxe Suiten) und „Getreideboden“ (3 Maisonette-Suiten). Mit sehr viel Liebe zum Detail wurden Materialien und Möbel ausgewählt. Helle Farben erinnern an die einst mehlgetünchte Backstube und die detailverliebte Verarbeitung spiegelt die Präzision und Einfachheit des Brotbackens wider. „Die Echtheit und Authentizität der Pfistermühle haben wir zu neuem Leben erweckt durch eine sorgfältige Auswahl jedes einzelnen Elements in unseren neuen Suiten“, sagt Buchta. „Dies reicht von deutschen Eichenholzböden bis hin zu handgeschmiedeten Nägeln.“

Erlebnis Pfistermühle: authentische Materialien und Möbel

Die Möbel in den neuen Suiten der Pfistermühle erzählen durch ihr harmonisches Miteinander eine unverwechselbare Geschichte und vermitteln ein Gefühl dafür, „wie es damals war“. So laden etwa in den „Mehlkammer“-Deluxe Junior-Suiten gemütliche Eckbänke mit Leinenpolstern und Esstische zur Brotzeit, einem Spieleabend oder anderen geselligen Runden ein. Im „Kornspeicher“ wurden Sofa und Sessel mit dem für das Pfisterhandwerk typischen Leinenbezug gepolstert, Wandvertäfelungen und Schränke sind aus geweißtem Eichenholz geschreinert. Den geselligen Charakter des „Pfistergemach“ verkörpert als Zentrum des Zimmers ein runder Tisch, ebenfalls aus geweißtem Eichenholz. In den Bädern der neuen Suiten entfalten marmorierter Naturstein und Goldarmaturen eine warme und entspannte Atmosphäre.

Spürbare Essenz: Tradition trifft Handwerkskunst

Mit den neuen Suiten in der Pfistermühle des Platzl Hotel München erhält Bayerns Hauptstadt 15 einzigartige Erlebnis-Unterkünfte der ganz besonderen Art – luxuriös, traditionell und doch modern und dabei rundum authentisch. Ein Ort, der einst den Münchnern Brot und Mehl brachte, bringt Münchner Gästen heute ein Gefühl für die Essenz süddeutscher Tradition und Handwerkskunst nah.

Platzl Hotels München

Unter dem Dach der Platzl Hotels München vereinen sich zwei Hotels – das Platzl Hotel am Platzl und das Marias Platzl am Mariahilfplatz sowie ein vielfältiges Gastronomieangebot: Im Restaurant Pfistermühle treffen bayerische Handwerkskunst und eine leidenschaftliche Küche mit feinsten kulinarischen Kreationen aufeinander. Die Wirtshäuser Ayinger am Platzl und Ayinger in der Au mit Wirtsgarten stehen für moderne Wirtshauskultur mit typisch bayerischen Gerichten – immer frisch und authentisch zubereitet. Bayerische Lebensfreude mit Spirituosen aus der Region, bestem Kaffee und Tee erleben Gäste in der Josefa Bar & Kaffee. Die Aperitif-Bar Platzl Karree Boden & Bar hält Weine, Champagner und Signature-Drinks unter freiem Himmel bereit. Zudem stehen sieben Bankett- und Tagungsräume im Platzl Hotel zur Verfügung. Im Marias Platzl bieten sich Veranstaltungen jeglicher Art in der multifunktionalen Event-Location Kreszenz4 – Der Saal an. Dieser verfügt über eine eigene Bühne, ist mit einer Top-Technik ausgestattet und fasst bis zu 180 Gäste.

