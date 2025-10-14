  • Von der Event- zur Workout-Location: Sportkurse jetzt in der Kreszenz? in der Au in München

    Einer der schönsten Veranstaltungssäle in der Au in München bekommt nun eine zusätzliche Verwendung:

    BildAb sofort wird die „Kreszenz? – der Saal“ im Marias Platzl montagsabends ab 17.30 Uhr zum sportlichen Treffpunkt für alle Münchnerinnen und Münchner, die mitten in der Stadt fit in die Woche starten möchten – insbesondere auch für die Sportbegeisterten in der direkten Nachbarschaft. In Kooperation mit dem Münchner Studio Bi PHiT zieht Bewegung in den traditionsreichen Saal ein – mit modernen Intervall- und Kraftkursen in besonderem Ambiente.

    Schwitzen in der Au: Cardio, Kraft und Ausdauer

    Ab 17:30 Uhr bringt das „Strength Cardio Interval Training“ den Puls nach oben. Das intensive Intervallformat sorgt für maximale Ausdauer, kräftigt den gesamten Körper und pustet den Kopf frei – perfekt, um den Montag mit Power zu starten. Direkt im Anschluss, um 18:45 Uhr, steht mit „Functional Muscle Strength“ das nächste Highlight auf dem Programm: ein Workout, das Kraft, Stabilität und ein starkes Körpergefühl vereint.

    Wo: „Kreszenz? – der Saal“ im Marias Platzl, Mariahilfplatz 4, 81541 München
    Wann: montags, ab 17.30 Uhr

    Alle Kurse sind hier buchbar.

    Weitere Informationen über die Platzl Hotels.

    Platzl Hotels München
    Unter dem Dach der Platzl Hotels München vereinen sich zwei Hotels – das Platzl Hotel am Platzl und das Marias Platzl am Mariahilfplatz sowie ein vielfältiges Gastronomieangebot: Im Restaurant Pfistermühle treffen bayerische Handwerkskunst und eine leidenschaftliche Küche mit feinsten kulinarischen Kreationen aufeinander. Die Wirtshäuser Ayinger am Platzl und Ayinger in der Au mit Wirtsgarten stehen für moderne Wirtshauskultur mit typisch bayerischen Gerichten – immer frisch und authentisch zubereitet. Bayerische Lebensfreude mit Spirituosen aus der Region, eigener Kaffee-Röstung von Dallmayr und lokalen Spezialitäten erleben Gäste in der Josefa. Die charmante Außenbar Josefa Karree hält Weine, Champagner und Signature-Drinks unter freiem Himmel bereit. Zudem stehen sieben Bankett- und Tagungsräume im Platzl Hotel zur Verfügung. Im Marias Platzl bieten sich Veranstaltungen jeglicher Art in der multifunktionalen Event-Location Kreszenz4 – Der Saal an. Dieser verfügt über eine eigene Bühne, ist mit einer Top-Technik ausgestattet und fasst bis zu 180 Gäste.

