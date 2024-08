Neue Event-Location in Gera/Aga eröffnet mit zwei Highlight-Veranstaltungen

Eine Zeitreise der Musikgeschichte bei der 90er Party am 16.08.2024, die mit ihren Highlights das Publikum begeistern wird. Am 17.08.2024 erwartet Euch außerdem das aufregende „Country-Familienfest“.

16. August 2024, 18:00 bis 24:00 Uhr

„90er Party – Die Legenden Live“ mit Snap!, Captain Jack, Fragma und der MDR JUMP DANCE-NIGHT

Snap!, Captain Jack und Fragma – LIVE ON STAGE – in Gera! – Am 16.08.24 präsentiert MDR JUMP die „90er Party – Die Legenden Live“ mit Snap!, Captain Jack, Fragma und der MDR JUMP DANCE-NIGHT. Kein Jahrzehnt steht so für Partymusik, wie die 90er! Keine Musik begeistert ein so breitgefächertes Publikum wie die Hits der 90er! Hier stehen die 90er Hits aus aller Welt im Mittelpunkt, denn es geht um Party, Party, Party! Von Boy- und Girlgroups über Eurodance-Stars wie Haddaway oder Ace of Base bis zu Grunge-Ikonen wie Pearl Jam oder Techno-Helden wie Sven Väth: Mit echter Abwechslung, einem unverwechselbaren Mix aus Interaktionen & Überraschungen feiern die MDR JUMP DJs gemeinsam mit den Party-Gästen durch die Nacht. Konfetti-Effekte und die Girls der MDR JUMP DANCE COMPANY sorgen zusätzlich dafür, dass die Party ein Highlight wird.

17. August 2024, 15:00 bis 18:00 Uhr und 19:30 bis 24:00 Uhr

Country-Familienfest mit Linda Feller und Truck Stop

Am 17.08.2024 erwartet Sie in der Eventlocation Tongrube Aga/Gera ein Tag voller Familienspaß und Country-Musik beim großen Country-Familienfest, einer Benefizveranstaltung zugunsten von we4kids e.V.. Von 15:00 bis 18:00 Uhr werden Pirat Willi und Clown Hajo’s Kinder-Country-Show die kleinen Gäste unterhalten. Beim Bullenreiten kann jeder seine Cowboyfähigkeiten testen. Eine Western-Rutsche und viele weitere Attraktionen bieten für Familien Abwechslung und Spaß.

ACHTUNG: diese Eintrittskarte ist nur bis 18:00 Uhr gültig.

Ab 19:30 Uhr können sich die Gäste auf ein unvergessliches Country-Konzert mit zwei bekannten Acts freuen:

Linda Feller, die bereits mit Dolly Parton einen Song aufgenommen hat, ist weit über die deutschen Grenzen hinaus bekannt geworden. Sie verzaubert das Publikum mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem authentischen Auftreten. Mit ihrer langjährigen Bühnenerfahrung und einer Vielzahl von Hits verspricht sie ein unvergleichliches Konzert.

Truck Stop, bekannt als Nr. 1 der deutschen Country-Bands, begeistern das Publikum seit Jahrzehnten mit ihrer energievollen Bühnenpräsenz und ihren mitreißenden Songs. Ihre Auftritte garantieren, dass beim Country-Familienfest die Stimmung zum Kochen gebracht wird.

Am Ende der Konzerte wird ein atemberaubendes Feuerwerk stattfinden. Dieses wird den Abendhimmel mit bunten Funken und Farben füllen und einen magischen Abschluss für einen fantastischen Tag bilden.

Für weitere Informationen und zum Kauf von Tickets besuchen Sie bitte folgende Website: www.tongruben.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ton-Gruben Events

Frau Jamie Liebezeit

Straße der Freundschaft 29

07554 Gera

Deutschland

fon ..: 0365 5519378

web ..: https://ton-gruben.com/

email : event@ton-gruben.de

Früher ein Ort der Rohstoffgewinnung, heute ein Hotspot für unvergessliche Erlebnisse – die Tongrube Aga. Unsere Location verbindet industrielle Geschichte mit modernem Design und bietet eine außergewöhnliche Kulisse für Ihre besonderen Veranstaltungen. Ob private Feiern, Firmen-Events oder spektakuläre Partys – bei uns wird jeder Anlass zu einem Highlight. Entdecken Sie den Charme und die Einzigartigkeit der ehemaligen Tongrube und schaffen Sie unvergessliche Momente in einer Location, die Geschichte atmet und gleichzeitig mit modernem Flair überzeugt.

Pressekontakt:

Ton-Gruben Events

Frau Jamie Liebezeit

Straße der Freundschaft 29

07554 Gera

fon ..: 0365 5519378

email : event@ton-gruben.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Konkrete Schritte statt leere Phrasen: Effizient führen – in zwei Minuten zum Erfolg First Majestic meldet Finanzdaten für das 2. Quartal 2024, Steigerung des Silberbestands und Zahlung einer Quartalsdividende