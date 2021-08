PODCAST „EILMELDUNG“ Der Newsflash mit Ari Gosch und jetzt NEU mit Claudia Jakobshagen

Die erste Ausgabe nach der Sommerpause und gleich mit einer großartigen Nachricht: Die berühmte News Frau, Claudia Jakobshabgen ist ab jetzt mit an Bord, im Podcast „Eilmeldung der Newsflash“

News Anchor Ari Gosch und seine markante Stimme sind nicht nur Hörer*innen verschiedener RBB-Wellen wie Antenne Brandenburg, Radio Eins und Inforadio seit über 25 Jahren bekannt, jetzt auch mit seiner gleichermaßen bekannten Kollegin Claudia Jakobshagen immer am Dienstag frisch zu hören. Und damit wird nun nicht nur inhaltlich, sondern auch personell die weibliche Sicht der Dinge in hoffentlich angemessenem Umfang präsentiert. So beschäftigt sich die neue Folge 16, zunächst mit der pandemisch grassierenden TOXISCHEN MÄNNLICHKEIT.

https://de.wikipedia.org/wiki/Claudia_Jakobshagen

Der erfolgreiche Podcast EILMELDUNG steht für öffentlich-rechtlich geschärfte höchstmöglich seriöse Recherche und Präsentation sowie für spannende, einfühlsame, aber auch satirische Aufarbeitung von Themen wie Politik, Klimawandel, Migration und Rassismus

bei PODCAST.EINS ist jeden Dienstag Newsday denn: Tuesday is Newsday! – ein kritischer Überblick über die wichtigsten Nachrichten der Woche.

Ein Themen Überblick für die 1. Ausgabe:

* KW 33, DIE THEMEN:

* Feiern, tanzen und Corona. Wer macht es gut, wer macht es schlecht!?

* Der Klimawandel kommt noch schneller als befürchtet.

* Vier Tage vor dem verheerenden Hochwasser im Westen Deutschlands sollen Bundes-Behörden von der drohenden Gefahr gewusst haben.

* Versicherungen in Deutschland verweigern nach ARD-Informationen eine VERSICHERUNGSPFLICHT für von Hochwasser gefährdete Häuser.

* Um Verteilungskämpfe um Wasser zu vermeiden, ist vom Bundes-Umweltministerium eine so genannte „Nationale Wasserstrategie“ ins Leben gerufen worden.

* Annalena Baebock wird nicht erst seit ihrer Ausrufung als Kanzlerkandidatin frauenfeindlich beziehungsweise unsachlich attackiert.

