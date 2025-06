Pöttinger Entsorgungstechnik bei Welt der Wunder: Innovation für eine saubere Zukunft

TV-Dokumentation zeigt, wie Pöttinger mit intelligenter Abfalltechnik und digitalem Know-how neue Maßstäbe in der Entsorgungsbranche setzt

Wie kann Abfall zum Rohstoff von morgen werden? Mit dieser zentralen Frage beschäftigt sich die neue TV-Dokumentation des Senders Welt der Wunder – mit einem besonderen Fokus auf Pöttinger Entsorgungstechnik. Die Ausstrahlung ist für den 13. Juni um 20:00 Uhr geplant und beleuchtet, wie das österreichische Unternehmen mit wegweisenden Technologien und digitaler Intelligenz die Abfallwirtschaft nachhaltig verändert.

Effizient. Digital. Nachhaltig. – Die Mission von Pöttinger

Vom Hauptsitz in Taufkirchen an der Trattnach bis nach Australien. Anhand des Praxisbeispiels der Gemeinde Brixen dokumentiert der Film die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. Im Zentrum stehen Innovationen wie der MULTIPRESS ECO, der Verursachungsgerechten Abrechnung und die digitale Plattform Falconic, die Füllstände in Echtzeit überwacht und Prozesse automatisiert.

Auch die soziale Perspektive kommt nicht zu kurz: In Interviews erläutern Geschäftsführer, Produktentwickler und IT-Experten, wie technische Lösungen helfen, Mülltrennung attraktiver zu machen – durch intelligente Anreize, transparente Systeme und hohe Bedienfreundlichkeit.

Nachhaltigkeit zum Anfassen – Technik, die begeistert

In eindrucksvollen Szenen zeigt die Dokumentation die Pöttinger-Produkte im realen Einsatz: von innovativen Verdichtungssystemen über energieeffiziente Pressen bis hin zu digital vernetzten Sammelstellen.

Digital vernetzt mit Falconic

Ein besonderes Highlight ist die Vorstellung der Plattform Falconic – das digitale Herzstück von Pöttinger. Die Lösung vernetzt Maschinen und Anlagen, automatisiert Prozesse, reduziert Emissionen und ermöglicht eine präzise Ressourcenplanung – alles aus einer Hand.

Ausstrahlung und Online-Zugang

Die Sendung wird am 1. Juni 2025 um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV ausgestrahlt und steht anschließend auch auf dem YouTube-Kanal des Senders zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: https://www.weltderwunder.de/

Weitere Informationen zur PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH unter: https://www.poettinger-oneworld.at/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Herr Dipl.Ing. Maximilian Pöttinger

Obertrattnach 131

4715 Taufkirchen an der Trattnach

Österreich

fon ..: +43 7248 900 18090

web ..: https://www.poettinger-oneworld.at/

email : entsorgung@poettinger.at

.

Pressekontakt:

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Herr Dipl.Ing. Maximilian Pöttinger

Obertrattnach 131

4715 Taufkirchen an der Trattnach

fon ..: +43 7248 900 18090

web ..: https://www.poettinger-oneworld.at/

email : entsorgung@poettinger.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Unfassbar: +132% in 90 Tagen. Barranco Gold-Aktie beschleunigt die Rekord-Rallye Food-Innovation trifft Musiklegenden – Stadionliebe® rockt das Festivalgeschäft