Polaris Renewable Energy gibt Übernahmetransaktion in Puerto Rico bekannt

TORONTO, ONTARIO / ACCESSWIRE / 29. Oktober 2024 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX: PIF) (Polaris oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Kapitalbeteiligungsvereinbarung (Equity Capital Contribution Agreement, ECCA) im Hinblick auf die Firma Punta Lima Wind Farm LLC (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Santander Bank N.A., Santander) abgeschlossen hat.

Bei dem Projekt handelt es sich um einen in Betrieb befindlichen Onshore-Windpark namens Punta Lima Wind Farm (PLWF oder das Projekt) mit einer Nennkapazität von 26,0 MW, der sich im Gemeindegebiet von Naguabo in Puerto Rico befindet. Das Projekt wurde wiedererrichtet und von Santander neu in Betrieb genommen. Für die Anlage wurde eine Energieabnahmevereinbarung (Power Purchase Agreement, PPA) mit der Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet, die im März 2044 endet.

Die Transaktion erfolgt unter Anwendung einer Tax-Equity-Struktur, bei der Polaris zum Manager und Betreiber des Projekts mit einer kontrollierenden Kapitalbeteiligung wird und Santander eine Tax-Equity-Beteiligung an dem Projekt behält. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, die im Wesentlichen aus der Genehmigung der Übernahme durch die örtlichen Aufsichtsbehörden sowie der Unterzeichnung einer entsprechenden LLC-Vereinbarung bestehen. Die Erfüllung dieser Auflagen wird rund 90 Tage in Anspruch nehmen. Die von Polaris eingebrachte Kapitalbeteiligung in Höhe von insgesamt 20 Mio. $ unterliegt den bei Abschluss üblichen Anpassungen, einschließlich Änderungen im Betriebskapital (Working Capital). Polaris hat die Absicht, die Kapitaleinlage aus Barmitteln zu finanzieren. Santander Corporate & Investment Banking fungierte als alleiniger Finanzberater der Santander Bank N.A.

Mit dieser strategischen Übernahme sichert sich Polaris eine Kapitalbeteiligung in einem weiteren Rechtssystem, gleichzeitig wird dem Energieversorgungsmix mit der Windkraft eine neue Komponente hinzugefügt, erklärt Marc Murnaghan, President und CEO von Polaris. Aus unserer Sicht eröffnet diese Transaktion unseren Aktionären attraktive Renditen im kurzfristigen Bereich und erhöht auch unsere Wachstumschancen ganz erheblich. Dazu zählt auch die Nutzung von Energiespeichern, um Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen und Netzstabilisierungsdienste bereitzustellen, sowie die Sondierung weiterer strategischer Möglichkeiten auf der Insel, die sich aus dem angegebenen zukünftigen Energiebedarf ergeben.

Santander ist stolz auf den Wiederaufbau des Windparks Punta Lima in Puerto Rico und freut sich, seine Anteile an einen Partner mit Spezialkenntnissen wie Polaris verkaufen zu können, so Nuno Andrade, Leiter von Global Debt Financing US, Santander Corporate & Investment Banking. Es war der richtige Schritt, um die Bestrebungen der Insel in Richtung erneuerbarer Energie zu unterstützen, und wir sind über dieses Ergebnis sehr glücklich.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf die Erschließung, die Konstruktion, den Erwerb, und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika konzentriert.

Die Betriebe des Unternehmens befinden sich in 5 lateinamerikanischen Ländern und umfassen ein geothermisches Kraftwerk (etwa 82 MW), 3 Wasserkraftwerke (etwa 39 MW) und 3 nun aktive Solar- (Photovoltaik)-Projekte (etwa 35 MW).

Über Santander

Santander Bank, N.A. ist eine der führenden Privat- und Geschäftsbanken des Landes und verwaltet ein Anlagevermögen in Höhe von 102 Mrd. $. Die Bank ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Madrid ansässigen Banco Santander, S.A. (NYSE: SAN), die vom Fortune Magazine im Jahr 2024 als eines der renommiertesten Unternehmen der Welt gekürt wurde und 168 Millionen Kunden in den Vereinigten Staaten, Europa und Lateinamerika betreut. In den Vereinigten Staaten wird das Unternehmen durch Banco Santanders Zwischen-Holdinggesellschaft Santander Holdings USA, Inc. vertreten.

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) ist der internationale Geschäftsbereich von Santander, der Firmenkunden und institutionelle Kunden betreut und ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen und Mehrwertprodukte für den Großhandelsvertrieb anbietet, die ihrer Komplexität und ihren Ansprüchen gerecht werden. Santander US Capital Markets LLC (SanCap) ist der institutionelle Broker-Dealer von Santander in den Vereinigten Staaten, der unter Santander Corporate & Investment Banking, dem internationalen Geschäftsbereich von Santander für Firmenkunden und institutionelle Kunden, tätig ist.

Über Punta Lima Wind Farm LLC

Punta Lima Wind Farm, LLC betreibt eine Windenergieanlage namens Punta Lima Wind Farm. Das Projekt Punta Lima startete im Oktober 2012 mit der Produktion und wurde im Jahr 2017 durch Hurrikan Maria außer Betrieb gesetzt. Im Jahr 2022 wurde mit der Errichtung von 13 neuen Vestas V100-2.0 MW-Windturbinen begonnen, im März 2024 folgte dann die Inbetriebnahme.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Telefon: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Vorsichtshinweise:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs des Erwerbs von Anteilen, die gegebenenfalls im Rahmen des NCIB getätigt werden, sowie die Vorteile solcher Käufe, einschließlich der Schaffung von Flexibilität für das Unternehmen bei der Verwaltung seiner Kapitalposition, enthalten können, aber nicht darauf beschränkt sind. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, zielt ab, zielt darauf ab, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Phrasen identifiziert werden, oder sie können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden oder werden oder auftreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Unfähigkeit des Unternehmens, die zu erwerbenden Aktien zu bezahlen, der Preis der erworbenen Aktien oder die Auswirkungen solcher Käufe auf die Kapitalposition des Unternehmens, was durch Faktoren wie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbedingte, politische und soziale Ungewissheiten beeinflusst werden kann; die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsaktivitäten und die Genauigkeit der Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage der voraussichtlichen geothermischen Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter, während die Pläne weiter verfeinert werden; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Entwicklungs- oder Bauaktivitäten oder bei der Aufnahme des Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jährlichen Informationsrundschreiben des Unternehmens erörtert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich solcher zukunftsgerichteter Informationen, wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und Polaris übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Polaris Renewable Energy Inc.

Anton Jelic

7 St. Thomas Street, Suite 606

M5S 2B7 Toronto, ON

Kanada

email : info@polarisinfrastructure.com

Pressekontakt:

Polaris Renewable Energy Inc.

Anton Jelic

7 St. Thomas Street, Suite 606

M5S 2B7 Toronto, ON

email : info@polarisinfrastructure.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Northern Superior meldet 2,60 g/t Au auf 26,5 Meter einschließlich 13,4 Meter mit 4,55 g/t Au, aus dem Ressourcenerweiterungsbohrprogramm bei Philibert Golden Cariboo: Großes, robustes Goldsystem deutet sich an