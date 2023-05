Polestar kooperiert mit VAUND / E-Auto „Polestar 2“ im VAUND-Flagshipstore in Hannover erlebbar

Der mehrfach preisgekrönte Spezialist für Erlebnis-Shopping bietet nun auch Polestar eine Bühne. Die schwedische Premium-Elektro-Performance-Marke stellt den Polestar 2 im VAUND-Store in Hannover aus.

Hannover, 15. Mai 2023. Die schwedische Premium-Elektro-Performance-Marke Polestar präsentiert sich in Deutschland erstmals im Rahmen eines luxuriösen Multibrand-Stores. Seit Anfang Mai ist die Marke im Flagship-Store des Retail-as-a-Service-Spezialisten VAUND in der Fußgängerzone der Hannover Innenstadt zu erleben. Weitere Flächen sollen folgen. „Um den Umstieg auf Elektromobilität voranzutreiben, müssen wir als Marke dort präsent sein, wo die Menschen sind“, erklärt Willem Baudewijns, Head of Polestar Germany. „Wir wollen mit unseren Fahrzeugen begeistern und dies gelingt am besten, indem sie Polestar selbst erleben.“

Beide Unternehmen verbindet der gemeinsame Anspruch an ein erstklassiges Kundenerlebnis und individuellen Premium-Services. Besucherinnen und Besucher des VAUND-Stores können den Polestar 2 hautnah erleben und sich persönlich beraten lassen. Zudem steht das Modell auch direkt vor Ort von Montag bis Samstag für Probefahrten zur Verfügung.

VAUND bietet Polestar stationäre Präsenz ohne hohen Aufwand

„Mit seinem Fokus auf Beratung und Erlebnis ist VAUND für Polestar die ideale Ergänzung zu den eigenen Polestar-Spaces. Wir machen es Marken einfach, die eigenen Produkte stationär nach eigenen Wünschen zu inszenieren, ohne die Kosten und Risiken eigener Locations tragen zu müssen“, erklärt VAUND-Mitgründer Michael Volland.

Der Spezialist für Erlebnis-Shopping begeistert seine Kunden mit einem sorgfältig kuratierten Sortiment, digitalen Zusatzservices und erstklassiger Beratung. Neben Mobility- und Travel-Brands finden Besucherinnen und Besucher im VAUND-Flagship-Store in Hannover, aber auch auf den Shop-in-Shop-Flächen bei Breuninger, L&T, Engelhorn, Dodenhof und MeinFischer ausgefallene und hochwertige Produkte angesagter Hersteller und junger Start-ups aus Kategorien wie Lifestyle & Art, Audio & Visual, Food & Beverage, Kids & Fun, Home & Living, Kitchen & Household, Health & Sport sowie Lifestyle & Art. Alle Produkte lassen sich auf Wunsch auch direkt vor Ort kaufen und mitnehmen.

Über VAUND

Als Vorreiter im Bereich RaaS (Retail-as-a-Service) bieten VAUND Stores ein kuratiertes Shopping-Erlebnis in 1A Verkaufslagen. In den Stores werden wechselnde Markenwelten und dazu passende innovative Produkte perfekt in Szene gesetzt. Die Konsumenten stehen im Mittelpunkt des Einkaufserlebnisses, das zum Ausprobieren einlädt und eine fundierte Kundenberatung mitliefert. Herstellern bietet die Retail-as-a-Service-Strategie den Vorteil, Showrooming als Geschäftsmodell zu nutzen und von datenbasierten Abrechnungsmodellen zu profitieren. Durch unterschiedliche Maßnahmen und technische Lösungen werden zudem am POS relevante Insights zum Informationsverhalten sowie den Bedürfnissen und Meinungen der Konsumenten anonymisiert generiert und den Herstellern und Händlern zur Verfügung gestellt.

VAUND »Stores« inszenieren auf Flächen ab 500 qm ein hochwertig innovatives Produkt Spektrum aus den Bereichen Mobilität, Unterhaltungselektronik, Küche, Haushalt sowie Lifestyle. VAUND »Stores« verknüpfen physisch mit digital, präsentieren und begeistern, wecken Neugier und stimulieren die Sinne der Konsumenten.

