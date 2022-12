Portofino erhält Ergebnisse aus dem Lithiumkonzessionsgebiet Allison Lake North

Vancouver, B.C., 8. Dezember 2022. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Erkundungsergebnisse der Stich- und Schlitzproben aus seinem Lithiumkonzessionsgebiet Allison Lake North (das Konzessionsgebiet) erhalten hat, das sich 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Red Lake im Nordwesten Ontarios befindet.

Ziel des Erkundungsprogramms im Herbst 2022 war es, Proben auf den neu abgesteckten Claims von Portofino in der Nähe des südwestlichen Kontakts des Allison Lake-Batholiths sowie zusätzliche Proben auf der Hauptclaimgruppe zu entnehmen. Die neuen Claims befinden sich unmittelbar westlich und in der Nähe des SJ-Pegmatits, der laut einem Bericht des Ontario Geological Survey aus dem Jahr 2003 (Breaks et al.) aus wirtschaftlicher Sicht interessante Werte seltener Elemente enthält (Abbildung 1).

Im Rahmen des Programms im September/Oktober 2022 wurden insgesamt 28 Stichproben und 23 ausgewählte Schlitzproben entnommen, viele davon aus nicht dokumentierten Pegmatiten innerhalb von Metasedimenten. Es wurden Werte von bis zu 230 ppm Lithium (Li) in Metasedimenten, die an diese nicht dokumentierten Erzgänge angrenzen, und bis zu 622 ppm Rubidium (Rb) in Pegmatit ermittelt. Von Bedeutung waren einige Magnesium/Lithium-(Mg/Li) -Verhältnisse im Bereich von 1 bis 5, die auf hochentwickelte Pegmatite hinweisen und ein gutes Indiz dafür sind, dass diese Pegmatite wahrscheinlich lithiumhaltig sind (Werte unter 1 weisen auf lithiumhaltige Pegmatite hin – Breaks et al.) (Abbildung 2).

Erste Schürf- und Schlitzproben durch Portofino auf dem Konzessionsgebiet im Jahr 2021 ergaben Werte von bis zu 398 ppm Li, 90,5 ppm Cäsium (Cs), 1.040 ppm Rb und 135 ppm Tantal (Ta) (Pressemeldung vom 7. September 2021). Anschließende Probenahmen zur genaueren Untersuchung im Jahr 2021 lieferten Werte von bis zu 412 ppm Li und 857 ppm Rb (Pressemeldung vom 14. Januar 2022).

Anmerkungen

Die Ergebnisse des Kartierungs- und Probenahmeprogramms auf unseren neuen Claimgruppen bei Allison Lake North stimmen uns zuversichtlich, so David Tafel, CEO von Portofino Resources. Die Entdeckung einer Mineralisierung mit anomalen Werten von seltenen Elementen in nicht dokumentierten Pegmatiten und die Nutzung der (litho-geochemischen) Ergebnisse, um künftige Explorationsbemühungen auf die Gebiete mit dem höchsten Erfolgspotenzial auszurichten, sind ein gutes Zeichen für nachfolgende Explorationsprogramme.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68539/PORNRDec082022-Allisonfinal_DE_PRdcom.001.png

Abbildung 1. Claims von Portofino und regionale Geologie des Lithiumkonzessionsgebiets Allison Lake North.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68539/PORNRDec082022-Allisonfinal_DE_PRdcom.002.png

Abbildung 2. Claims von Portofino, regionale Geologie und Mg/Li-Verhältnisse des Lithiumkonzessionsgebiets Allison Lake North.

Das Konzessionsgebiet Allison Lake North

Das Konzessionsgebiet Allison Lake umfasst 7 Bergbau-Claims mit 2.288 Hektar (ha) Grundfläche, die sich in drei Gruppen unterteilen, und befindet sich 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Red Lake im Nordwesten Ontarios. Das Konzessionsgebiet ist über gut ausgebaute Forststraßen zugänglich und eine Starkstromleitung gespeist aus Wasserkraft durchquert die Claimgruppe. Die Claims wurden abgesteckt, um strategisch wichtige Explorationsgebiete zu erwerben, in denen Ziele für eine Mineralisierung mit Lithium und anderen seltenen Elementen in Verbindung mit dem Allison Lake-Batholith zu finden sind. Portofino erwirbt eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet.

Der Bericht des Ontario Geological Survey (Breaks et al.) aus dem Jahr 2003 beschreibt den Allison Lake-Batholith als größten bekannten peralumischen Granitkörper im Nordwesten von Ontario. Breaks schlussfolgerte, dass, der Allison Lake-Batholith ein wichtiges neues Explorationsziel für eine Mineralisierung seltener Elemente darstellt und der größte Granit dieser Art ist, der bislang in Ontario dokumentiert wurde. Dieses Gebiet verfügt über hohes Potenzial für die weitere Entdeckung von Mineralisierungen seltener Elemente, die in Pegmatiten in Metasediment im Exokontakt oder als interne Pegmatite im Muttergranitgestein auftreten.

Der Pluton Root Bay, der sich rund 60 km südöstlich des Konzessionsgebiets befindet, ist auch ein peralumischer Granit vom S-Typ und beherbergt die Lithiumlagerstätte Root Bay (2,3 Millionen Tonnen mit 1,3 % Li2O) (OGS Open File Report 6160). Der Pluton Ross Bay scheint aus genetischer Sicht mit dem südöstlichen Arm des Allison Lake-Batholiths zusammenzuhängen (Breaks et al.) (Abbildung 3).

Green Technology Metals (ASX:GT1) meldete vor Kurzem mächtige, hochgradige spodumenhaltige Pegmatitabschnitte an der Oberfläche aus seinem aktuellen 24.000 Meter umfassenden Bohrprogramm auf dem Lithiumprojekt McCombe-Root Lake (Pressemeldung vom 28. Oktober 2022). Bei Kartierungen wurden auch neue, noch nicht erprobte spodumenhaltige Gesteinsgänge identifiziert. GT1 kündigte vor Kurzem auch eine strategische Zusammenarbeit mit Lithium Americas Corp. zum Aufbau eines vertikal integrierten Lithiumunternehmens in Ontario an (Pressemeldung vom 28. September 2022).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68539/PORNRDec082022-Allisonfinal_DE_PRdcom.003.png

Abbildung 3. Wichtige Lithiumlagerstätten im Nordwesten Ontarios.

Qualifizierter Sachverständiger

Mike Kilbourne, P. Geo, ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne von National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung im Auftrag des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) und bis zu 100 % der Anteile am Lithiumkonzessionsgebiet Yergo zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Dixie, das von Great Bear Resources Ltd. entdeckt wurde und sich nun im Besitz von Kinross Gold Corp. befindet. Darüber hinaus besitzt Portofino besitzt drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

Für das Board:

