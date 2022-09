Portofino meldet Ergebnisse der luftgestützten Untersuchung, Lithiumprojekt Allison Lake North

Vancouver, British Columbia. 15. September 2022. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Ergebnisse einer von Prospectair Geosurveys durchgeführten helikoptergestützten geophysikalischen Magnetometer-Untersuchung (Mag) des Konzessionsgebietes Allison Lake North (das Konzessionsgebiet) erhalten hat. Die Untersuchung umfasste 406 Linienkilometer hochauflösender Magnetometer-Messungen mit GPS-gesteuerten 50-Meter-Linienabständen. Die Zielsetzung der Untersuchung war, strukturelle Schwächen, geologische Kontakte und mögliche Fraktionierungsrichtungen im Allison-Batholith zu identifizieren, die möglicherweise lithiumhaltige Pegmatite enthalten könnten.

Das daraus resultierende magnetische Gesamtintensitätsfeld war in absoluten Zahlen sehr ausgeglichen, wobei die Intensität in Richtung des östlichen Teils des Konzessionsgebietes zunahm (Abbildung 1). Dies könnte eine Fraktionierung in westlicher Richtung von einem tauben, biotitreichen Granit zu einer granitischen Schmelze mit Aluminiumüberschuss darstellen. Niedrige Amplituden im südwestlichen Teil des Konzessionsgebietes könnten Metasedimente des Birch-Uchi-Grünsteingürtels widerspiegeln. Laut Breaks et al. (20031) treten Fraktionierung und Kristallisation seltener Elemente (Li-Cs-Ta) hauptsächlich an den äußeren Rändern des Stammgranits oder der Gesteine auf, die damit in Kontakt stehen.

David Tafel, CEO von Portofino, kommentiert: Die Ergebnisse der luftgestützten Untersuchung werden bei der Anleitung eines bevorstehenden Schlitzproben- und Stichprobenentnahmeprogramms der Phase 3 eine wichtige Rolle spielen, da unsere früheren Probenahmen Gehalte von bis zu 412 ppm Lithium und 1040 ppm Rubidium lieferten. Das Gebiet Allison Lake hat aufgrund seiner hervorragenden Aussichten eine beträchtliche Anzahl von Explorationsgruppen angezogen. Wir sind in der glücklichen Lage, im Zentrum dieser vollständig abgesteckten, von mehreren Unternehmen erkundeten Batteriemineral-Explorationsregion positioniert zu sein.

Die vorläufige Interpretation der Untersuchungsergebnisse wird in der nächsten Phase der bodengestützten Prospektionsarbeiten und Kartierungen in vorrangigen Gebieten helfen, wenn sie mit den früheren Probenahmen und Kartierungsarbeiten von Portofino kombiniert werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67484/POR_091522_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Magnetische Gesamtintensität der hochauflösenden magnetischen Untersuchung und vorläufige Interpretation von Portofinos Konzessionsgebiet Allison Lake North.

Die sich daraus ergebenden magnetischen Merkmale spiegeln eine mögliche Fraktionierungszonierung wider, die durch das Probenahme- und Kartierungsprogramm des Unternehmens im Jahr 2021 sowie durch die Arbeiten von Green Technology Metals innerhalb des Allison Lake-Batholiths widergespiegelt wurde (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67484/POR_091522_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Fraktionierungstrends und Probenahmen von Green Technology Metals innerhalb des Allison Lake-Batholiths. (Geändert, um die Claims und Probenahmeergebnisse von Portofino einzubeziehen).

Über das Konzessionsgebiet Allison Lake North

Das Konzessionsgebiet Allison Lake umfasst nun 7 Claims (113 Parzellen) mit 2.286 Hektar (ha) Grundfläche und befindet sich 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Red Lake im Nordwesten Ontarios. In Nordwest-Ontario wurden zahlreiche Lithiumlagerstätten abgegrenzt, die beträchtliche Reserven an Lithiumoxid (Li2O) beherbergen. Das Konzessionsgebiet ist über gut ausgebaute Forststraßen zugänglich und eine Wasserkraftleitung durchquert die Claimgruppe. Das Konzessionsgebiet weist bedeutende Eigenschaften auf, die für die Entstehung von lithiumhaltigen Pegmatitgängen entscheidend sind. Es befindet sich entlang des Kontakts zwischen dem Pegmatit-Granit-Batholith Allison Lake und dem Metasedimentgestein Jubilee Lake der Uchi-Unterprovinz in Nordwest-Ontario. Diese wichtige Kontaktzone ist nun vollständig abgesteckt und ist Gegenstand von Explorationsaktivitäten durch mehrere Unternehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mike Kilbourne, P.Geo., geprüft und genehmigt, der gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ein qualifizierter Sachverständiger (QP) ist. Der QP und das Unternehmen haben keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Informationen oder geologischen Daten über die Konzessionsgebiete benachbarter Unternehmen zu überprüfen.

Quellennachweis

Breaks, F.W., Selway, J.B. and Tindle, A.G., 2003. Fertile peraluminous granites and related rare-element mineralization in pegmatites, Superior Province, North and Northwest Ontario: Operation Treasure Hunt, Ontario Geological Survey, Open File Report 6099, S. 212.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) und bis zu 100 % der Anteile am Lithiumkonzessionsgebiet Yergo zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Dixie, das von Great Bear Resources Ltd. entdeckt wurde und sich nun im Besitz von Kinross Gold Corp. befindet. Darüber hinaus besitzt Portofino besitzt drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

