Positive Stimmen für den Goldpreis

Der Goldpreis zeigt Stärke und es gibt renommierte Stimmen, die weiter positiv für Gold gestimmt sind.

Die französische Bank Société Générale sieht die Aussichten für einen höheren Goldpreis gut. Denn die Inflation bleibt aufgrund der Pläne der Fed, den Straffungszyklus zu beenden, hartnäckig. Ein Preis von 2.000 US-Dollar je Unze Gold sei zu erwarten. Zwar geht die Gesamtinflation zurück, doch die Kerninflation verharrt auf hohem Niveau. Für Ende 2024 prognostiziert die französische Bank einen Preis für das Edelmetall von 2.200 US-Dollar je Feinunze. Schließlich wird es immer mehr in das Bewusstsein rücken, dass es wohl noch lange nicht gelingen wird, die Kerninflation auf zwei Prozent zu reduzieren.

„Der Markt passt seine künftigen Inflationserwartungen an die makroökonomischen Nachrichten an. Darüber hinaus sehen wir in unserem erwarteten Szenario einer Abschwächung der US-Zinsen eine Abschwächung des US-Dollar – ein zusätzlicher bullischer Treiber, der Gold zusammen mit anderen auf US-Dollar lautenden Vermögenswerten Auftrieb geben sollte“, so die Analysten.

Auch wenn der Weg steinig sein sollte, man denke nur an die derzeit niedrigen Stände des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, überwiegen doch die positiven Aussichten. Betrachtet man die Goldabflüsse aus den ETF-Kassen, so ergibt sich doch, dass der derzeitige Wert gut 20 Prozent über dem durchschnittlichen Wert der Jahre 2016 bis 2020 liegt. In den kommenden Wochen wird die Entwicklung des Goldpreises vom US-amerikanischen Konjunktur- und Inflationsgeschehen beherrscht werden. Denn diese Entwicklung wird die weiteren Zinsentscheidungen der Fed beeinflussen. Nichtsdestotrotz gehören Goldminenaktien in ein gut gemischtes Aktienportfolio. Da wären etwa Revival Gold oder Skeena Resources.

Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/ – arbeitet an seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho. Bisher gibt es positive Untersuchungsergebnisse.

Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-resources-ltd/ – erweckt zwei aussichtsreiche Goldprojekte im Goldenen Dreieck in British Columbia wieder zum Leben.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

