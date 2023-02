US-Staatsschulden beflügeln Goldpreis

Die Schulden der USA sind immer wieder ein Thema. Fraglich ist es, ob die USA ihre Schuldenverpflichtungen erfüllen können.

Zweifel an der Erfüllung der Schuldenverpflichtungen hat etwa die Bank of America laut jüngsten Äußerungen. Die USA haben im Januar 2023 mal wieder ihre Schuldengrenze erreicht. Mit außergewöhnlichen Maßnahmen versucht das US-Finanzministerium gegenzusteuern. Große Reaktionen beim Goldpreis sind ausgeblieben, ist das alles doch schon so oft geschehen. Doch das Hin und Her zwischen Demokraten und Republikanern könnte diesmal länger eine Entscheidung herauszögern. Ein Zahlungsausfall wäre jedoch eine Katastrophe in finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht. Für den Goldpreis, Gold ist und bleibt der sichere Hafen, ist dies jedenfalls eine gewisse Unterstützung. So prognostiziert die Bank of America, dass in diesem Jahr Gold durchaus 2.000 US-Dollar je Feinunze kosten könnte. Denn Unsicherheiten verleihen dem Gold immer Attraktivität.

Und immer noch bleibt das Problem der hohen Inflation und dies auf globaler Ebene. Ein Problem, das die Fed kaum lösen kann. Die Inflation ist zu hoch, als dass die Fed durch Zinserhöhungen die Inflationsrate deutlich senken kann. Denn dann droht eine Rezession und das ist auch nicht gewollt. Ein klarer Weg für die Weltwirtschaft zeigt sich nicht, Stagflation ist ziemlich wahrscheinlich. Und daher gibt es Analysten, die den Goldpreis in den nächsten Jahren auf einem deutlich höheren Niveau sehen, denn das Edelmetall ist ein alternativer und attraktiver Vermögenswert. Der Goldpreis musste aktuell deutlich Federn lassen, aber dies könnte jetzt neue Investoren anlocken. Letztendlich ist es egal, ob Stagflation, Inflation oder Rezession vorherrschen, Gold gilt als hervorragender Diversifikator in einem Depot. Da sollten Werte von Goldunternehmen in keinem Depot fehlen, beispielsweise von Gold Terra Resource oder Skeena Resources.

Das Yellowknife City-Projekt von Gold Terra Resource – https://www.rohstoff-tv.com/play/nachrichten-mit-victoria-gold-gold-terra-tinone-canada-nickel-labrador-uranium-und-mag-silver/ – befindet sich in den Nordwest-Territorien im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel und es umfasst rund 800 Quadratkilometer.

Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-caledonia-mining-canada-nickel-skeena-resources-und-labrador-uranium/ – sorgt für die Wiederbelebung der früher produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Terra Resource (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-terra-resource-corp/ -) und Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

