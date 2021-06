Potentialentfaltende Seminare und Coaching für ein gut entwickeltes Unternehmen

Praxisorientierte Seminare und Coaching für Führungskräfte und Mitarbeitende zu Führungskräfteentwicklung, Kommunikation, Mitarbeitergesundheit und Mindset.

Personalentwicklung – Ihr Schlüssel zum Erfolg – dabei unterstützen wir Sie individuell! Wussten Sie, dass Ihre Persönlichkeit für Ihren beruflichen Erfolg oft entscheidender ist als Ihr Fachwissen? Menschen, die andere inspirieren, motivieren, Vertrauen und Offenheit vorleben sind authentisch und können andere mitziehen. Gerade für Führungskräfte ist eine überzeugende Persönlichkeit besonders wichtig und erleichtert vieles. Und dies können Sie praxisnah in unseren Angeboten zu Führungskräftetraining als Online- oder Präsenzseminar oder auch als Coaching Format lernen und trainieren! Unsere Persönlichkeit entwickelt sich aus Erfahrungen, Entscheidungen und Begegnungen im Laufe des Lebens. Daraus formen sich unsere Denk- und Verhaltensmuster. Oftmals bleiben wir allerdings in alten Mustern und Gewohnheiten stecken, was der Grund ist, warum wir manchmal das Gefühl haben, nicht voran zu kommen. Durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, Reflexion und Übungen können Sie lernen, alte Muster zu verändern oder aufzulösen und hilfreichere, kraftvollere Muster zu implementieren – die Sie an Ihre Ziele bringen. Seine eigenen Stärken erkennen, Sicherheit und Kraft gewinnen und sich seiner persönlichen Wirkung und Charisma bewusst zu sein – dies macht den Weg zum Erfolg frei! Denn es schafft ein Mehr an Zufriedenheit und Handlungsfähigkeit, sowohl beruflich als auch privat. Da wir eine ganzheitliche Herangehensweise haben, legen wir auch stark den Fokus auf die Mitarbeitergesundheit – sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Wenn Sie sich vital und entspannt fühlen, können Sie Ihr Potential am besten entfalten. Zum Thema Mitarbeitergesundheit bieten wir Ihnen (Online)-Trainings, Seminare, Vorträge und Coachings an! Erfahren Sie durch inspirierende Impulse, leicht anwendbare Tools und kreative Techniken, wie Sie Ihre Persönlichkeit, Gesundheit und kommunikative Fähigkeiten weiterentwickeln und gleichzeitig stärken. Wir arbeiten hierbei mit Elementen humanistisch psychologisch fundierter Modelle und mit Bausteinen der systemischen Beratung und dem NLP. Auch Coaching ist dafür eine unserer guten Formate, die wir gerne für Sie mit diesen Elementen einsetzen! Damit erreichen Sie Ihre beruflichen und privaten Ziele leichter und schneller. Außerdem werden Sie mutiger, charismatischer, selbstsicherer und flexibler in Ihren Handlungsmöglichkeiten! In unsere Online und Präsenz Seminare können Sie als Führungskraft, Entscheider oder Mitarbeitende eines Unternehmens oder auch als Privatperson kommen Führungskräftetraining ist dabei für Sie inhouse oder auch einzeln buchbar möglich. Auch als individuelles Einzel- Coaching bieten wir Ihnen das Führungskräftetraining an! Einzelpersonen profitieren durch ein gezieltes Coaching im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Themen, die behandelt werden sind z.B. Reflektieren und entwickeln von förderlichen Persönlichkeitsmustern, Charisma-Training, Herausforderungen in der Kommunikation, Konflikte, Mentales Training, Work-Life-Balance, Ressourcen wieder aktivieren, Blockaden lösen, Meditation und Achtsamkeit, Zeit- und Selbstmanagement, Umgang mit Veränderungen oder Entscheidungs- und Zielklärung. Sie wollen als Personalentwickler, Führungskraft, Entscheider oder Mitarbeitende eines Unternehmens oder auch als Privatperson mehr für die Erreichung Ihrer Ziele und die Ihrer Mitarbeitenden tun? Informieren Sie sich gerne detaillierter über unsere Themen rund um Gesundheit, Führung, Kommunikation und Mindset. Nehmen Sie gerne mit uns in einem unverbindlichen und kostenlosen, gerne auch ausführlichen Beratungsgespräch Kontakt auf! Telefon: 0 22 22 – 97 87 47 oder per Mail: mail@peren-und-partner.de

Wir sind eine Seminaragentur im Bereich Personalentwicklung für mittelständische Unternehmen und das Gesundheitswesen. Wir bieten Online- und Präsenztrainings und Coaching in den Bereichen Führung und Führungskräfteentwicklung, Kommunikation, Mitarbeitergesundheit und Mindset mit nachweisbaren Mehrwerten für Mitarbeitende und Führungskräfte an. Unsere Angebote sind dabei praxisorientiert, lebendig und nachhaltig. Uns liegt es am Herzen, dass Unternehmen Ihre Mitarbeitenden in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung in diesen vier Bereichen fördern und unterstützen.

