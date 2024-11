Power Queen 12V 280Ah Low-Temp Deep-Cycle-Lithiumbatterie – Energie für Ihre Abenteuer

Großartige Wahl für Trolling-Motoren: Power Queen 12V 280Ah Low-Temp Deep-Cycle-Lithiumbatterie – Energie für Ihre Abenteuer

Power Queen, führend in der Lithium-Batterie-Technologie, präsentiert seine neueste Innovation: die 12V 280Ah Low-Temperature Deep-Cycle-Lithiumbatterie. Diese innovative Batterie, die die Energieversorgung revolutionieren wird, eignet sich perfekt für Solaranlagen, Bootsbesitzer und Wohnmobilfahrer, die eine zuverlässige und langlebige Energiequelle benötigen.

Lithium-Eisenphosphat-Batterien sind für ihre beeindruckende Lebensdauer bekannt, die nach unzähligen Lade- und Entladezyklen die herkömmlicher Blei-Säure-Batterien deutlich übertrifft. Auch wenn Lithium-Eisenphosphat-Batterien in der Anschaffung teurer sind, bleibt Power Queen der Erschwinglichkeit verpflichtet. Durch den Einsatz moderner Fertigungstechniken und Skaleneffekte bietet Power Queen kostengünstige Lithium-Eisenphosphat-Batterien, ohne dabei an Qualität oder Leistung zu sparen, und stellt sicher, dass Kunden den größtmöglichen Nutzen aus ihrer Investition ziehen.

Power Queen ist bestrebt, durch kontinuierliche Innovation die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Die 12V 280Ah Low-Temperature-Deep-Cycle-Lithiumbatterie wurde speziell für die Herausforderungen kalter Umgebungen und den Einsatz im maritimen Bereich entwickelt. Diese Batterie ist mit einem leistungsstarken Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das vor Kurzschlüssen, Überladung und Tiefentladung schützt. Ein integrierter Niedrigtemperatursensor im verbesserten BMS sorgt für zuverlässigen Schutz selbst bei niedrigen Temperaturen: Bei 0 Grad Celsius stoppt der Ladevorgang, bei 5 Grad startet er wieder, und bei -20 Grad wird die Entladung unterbrochen. Der breite Temperaturbereich der Batterie macht sie besonders beliebt für den Einsatz in Off-Grid-Systemen, extrem kalten Umgebungen, Wohnmobilen und weiteren Anwendungen. Dank ihrer kältebeständigen Bauweise und ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Salznebel eignet sie sich hervorragend für Trolling-Motoren, Offshore-Einsätze und anspruchsvolle Bedingungen im Süßwasser.

Durch die intelligente Steuerung der Lade- und Entladezyklen – ein häufiges Problem bei herkömmlichen Batterien – schützt diese Technologie die Batterie in extrem kalten Umgebungen. Benutzer können sich dadurch auf mehr Sicherheit, höhere Zuverlässigkeit und eine längere Lebensdauer der Batterie verlassen. Die Niedrigtemperatur-Konstruktion ist ideal für Trolling-Motoren, Offshore-Aktivitäten und schwierige Süßwasserbedingungen, da sie zusätzlich gegen Feuchtigkeit und Salznebel geschützt ist. Für Kunden bedeutet dies unvergleichliche Zuverlässigkeit und Effizienz, die sicherstellt, dass ihre Reisen unabhängig von den Wetterbedingungen reibungslos verlaufen.

Zusätzlich zu diesen Vorteilen bietet die Low-Temp-Deep-Cycle-Lithiumbatterie weitere bemerkenswerte Eigenschaften:

* Robustes und wetterfestes Design: Die 12V 280Ah Low-Temp-Deep-Cycle-Lithiumbatterie ist für den Einsatz unter feuchten, staubigen und salzbelasteten Bedingungen konzipiert und bietet außergewöhnlichen Schutz in anspruchsvollen maritimen Umgebungen. Diese Batterie garantiert zuverlässige Leistung und ist eine hervorragende Wahl für maritime Anwendungen, sei es für Touren auf Süßwasserseen oder die Navigation in Salzwassergebieten.

* Robuster Niedrigtemperatur-Abschaltschutz: Ein integrierter Temperatursensor im aktualisierten Batteriemanagementsystem (BMS) unterbricht den Ladevorgang bei 0 Grad Celsius, startet ihn bei 5 Grad wieder und stoppt die Entladung bei -20 Grad. Dank ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Salznebel eignet sich diese kältebeständige Konstruktion optimal für Trolling-Motoren, Offshore-Einsätze und herausfordernde Süßwasserumgebungen. Diese Funktion ist besonders wichtig für Outdoor-Aktivitäten wie Angeln, Camping und Wintersport in rauen Winterbedingungen.

* Verbesserter 200A BMS: Die Batterie bietet eine 200A-BMS-Absicherung und verfügt über eine beeindruckende Energiekapazität von 3584Wh, die kurzfristig bis zu 1000A liefern kann. Diese Eigenschaften machen sie ideal für nautische Anwendungen, wie das Betreiben von Fischfindern und die Unterstützung vielfältiger maritimer Aktivitäten in Wohnmobilen, Booten, Off-Grid-Systemen, USV-Anlagen und zur häuslichen Energiespeicherung.

* Erweiterte Sicherheitsfunktionen: Power Queen Li-FePO4-Batterien sind mit einem hochmodernen Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das umfassenden Schutz vor Kurzschlüssen, Überladung und Tiefentladung bietet. Dank des verbesserten Schutzes ist sie ideal für maritime Anwendungen wie Solarspeicher sowie zum Betrieb von Fischfindern und anderen nautischen Geräten, bei denen zuverlässige Leistung aufgrund zahlreicher Ladezyklen und der Belastung durch korrosiven Salznebel erforderlich ist. Zudem eignet sich die Batterie hervorragend für Off-Grid-Energiesysteme, in denen eine zuverlässige Funktion unerlässlich ist.

Mit innovativen Produkten, die die Erwartungen der Verbraucher übertreffen und globale Nachhaltigkeitsziele fördern, steht Power Queen an der Spitze des wachsenden Bedarfs an effizienten und nachhaltigen Energielösungen. Neben kostengünstigen LiFePO4-Batterien bietet Power Queen eine vollständige Energielösung mit einer breiten Auswahl an ergänzendem Zubehör. Kunden finden hier alles an einem Ort – von Solarladereglern, Batteriemonitoren und Wechselrichtern bis hin zu Ladegeräten. Indem Power Queen alle Energiebedürfnisse an einem Ort abdeckt, wird ein nahtloses und effizientes Energieerlebnis gewährleistet.

Über Power Queen

Als führender Anbieter von LiFePO4-Lithiumbatterien ist Power Queen bekannt für innovatives Design und herausragende Erschwinglichkeit. Power Queen bietet leistungsstarke Energielösungen mit Fokus auf Innovation und Qualität für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Solarspeicher, Bootsanhänger-Motoren und Freizeitfahrzeuge. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Batteriebranche ist Power Queen ein Pionier in der Entwicklung der Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Neben der Bereitstellung von LiFePO4-Batterien treibt das Unternehmen die Entwicklung umfassender Energielösungen für die Zukunft aktiv voran.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Power Queen

Herr Willa Zhang

Shenzhen 1st

511464 Shenzhen

Volksrepublik China

fon ..: 18098966475

web ..: https://www.ipowerqueen.de/

email : marketingde@ipowerqueen.com

Als führender Anbieter von LiFePO4-Lithiumbatterien ist Power Queen bekannt für innovatives Design und herausragende Erschwinglichkeit. Power Queen bietet leistungsstarke Energielösungen mit Fokus auf Innovation und Qualität für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Solarspeicher, Bootsanhänger-Motoren und Freizeitfahrzeuge. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Batteriebranche ist Power Queen ein Pionier in der Entwicklung der Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Neben der Bereitstellung von LiFePO4-Batterien treibt das Unternehmen die Entwicklung umfassender Energielösungen für die Zukunft aktiv voran.



Pressekontakt:

41caijing.com

Frau Susan Young

1st SenStar Building 1st SenSta

50000 Kuala Lumpur

fon ..: 6015874621

email : noya@siyijishu.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie alles begann ! Weil der Wind keinen Unterschied mach !!! Elster Kaffee aus Elsterwerda – Tradition trifft Geschmack