Verbesserte Benutzerfreundlichkeit: Power Queen LiFePO4 24V 100Ah Smart Solarbatterie mit Bluetooth auf den Markt gebracht

Power Queen, ein führender Anbieter von technologiebasierten, hochwertigen Lithiumbatterien, ist stolz darauf, die Einführung der Power Queen LiFePO4 24V 100Ah Smart Solarbatterie mit Bluetooth bekannt zu geben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Benutzerkomfort zu erhöhen, indem es den Zustand der Batterie in Echtzeit von Ihrem Mobiltelefon, Computer oder iPad aus überwacht und es Ihnen ermöglicht, mehrere Batterien gleichzeitig über eine App hinzuzufügen oder zu entfernen. Diese innovative Batterie wurde entwickelt, um den Benutzerkomfort zu verbessern und Energielösungen für Solaranlagen, Wohnmobile, Boote und netzunabhängige Anwendungen zu optimieren.

Es verfügt über ein intelligentes 100A BMS, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten, und eine Bluetooth-Batterieverbindung über die Power Queen APP für einfachen Zugriff auf alle wichtigen Daten wie Batteriespannung, SOC, verbleibende Ladung und mehr. Sie unterstützt bis zu 4-Parallel-2-Seriell (4P2S) Konfigurationen mit einer maximalen Leistungserweiterung von 20480Wh.

Die Smart Solar Battery mit Bluetooth verfügt über mehrere weitere herausragende Eigenschaften:

* Überwachung in Echtzeit: Greifen Sie ganz einfach auf alle wichtigen Daten wie Batteriespannung, SOC, verbleibende Ladung und mehr zu, indem Sie sich über die Power Queen APP mit Ihrer Bluetooth-Batterie verbinden.

* Niedrige Temperatur Schutz: 0? automatisch aufhören zu laden, 5? automatisch aufladen, -20? automatisch aufhören sich zu entladen.

* Intelligentes BMS sorgt für eine sichere Stromversorgung: Das aktualisierte BMS ist mit Überlade-, Überentlade-, Überstrom-, Übertemperatur-, Kurzschluss- und Tieftemperaturschutz, Wasserdichtigkeit bis IP65, automatischem Neustart nach Überstromschutz und 30mF Vorladung für kapazitive Lasten ausgestattet, was die Sicherheit der Batterien gewährleistet. Das BMS bietet einen Selbstwiederherstellungsschutz und eine Vorladefunktion, was den Betrieb vereinfacht und die Kompatibilität verbessert.

* Perfekte PV-Solarzellen und Speicher: Es unterstützt bis zu 8 Solarzellen, um ein 48V (51,2V) 400Ah-System zu bilden, das 20.480Wh Energie liefert. Darüber hinaus reduziert das 24-Volt-Design die Wärmeentwicklung in Serien-Parallel-Systemen, was es ideal für die Installation eines PV-Systems in einem Einfamilienhaus oder einer netzunabhängigen Hütte macht.

„Wir freuen uns, die 24V 100Ah Smart Solarbatterie mit Bluetooth vorstellen zu können, die einen bedeutenden Fortschritt in der Branche darstellt“, so der Leiter des Forschungs- und Entwicklungsteams von Power Queen, „Unser Ziel ist es, das Leben einfacher und intelligenter zu machen. Die Kombination aus intelligenter Überwachung, Bluetooth-Konnektivität und herausragender Sicherheit macht diese Batterie zur perfekten Wahl für alle, die Wert auf Komfort, Leistung und Nachhaltigkeit legen.“

Die aufgerüstete Lithium-Batterie wird den Sektor der intelligenten Lithium-Batterien neu definieren und bietet beispiellosen Komfort und Kompatibilität. Diese neue Version von Power Queen unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation und kundenorientierte Produktentwicklung.

Da die Nachfrage nach nachhaltigen und effizienten Energielösungen steigt, wird Power Queen auch weiterhin führend bleiben und fortschrittliche Produkte anbieten, die die Erwartungen der Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen.

Über Power Queen

Power Queen ist ein führender Anbieter von LiFePO4-Lithiumbatterien und bietet Spitzentechnologie zu einem außergewöhnlichen Preis. Power Queen hat sich der Innovation und Qualität verschrieben und ist spezialisiert auf die Lieferung von Hochleistungs-Energielösungen für verschiedene Anwendungen wie Wohnmobile, Bootsanhängermotoren, Solarspeicher und vieles mehr.

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Batteriebranche ist Power Queen bereit, den Wandel in der Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie anzuführen. Das Unternehmen liefert nicht nur LiFePO4-Batterien, sondern treibt auch Innovationen voran, um umfassende Energielösungen für die Zukunft zu schaffen.

Mit einem breiten Angebot an Zubehör wie LiFePO4-Batterieladegeräten, MPPT-Controllern und Batterieüberwachungsgeräten definiert Power Queen die Nutzung umweltfreundlicher Energie sowohl im privaten Bereich als auch bei Outdoor-Abenteuern neu und verbindet dabei fortschrittliche Technologie mit umweltfreundlichen Praktiken. Durch diese Bemühungen trägt Power Queen zu einem nachhaltigeren Planeten bei.

