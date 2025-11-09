  • Powerfrau trifft Powerfrau

    Hotel Grand Elisabeth, Bad Ischl: Razana Dürr-Mohideen ab sofort leitende General Managerin

    BildRazana Dürr-Mohideen leitet ab sofort als General Managerin das 132 Zimmer Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl. Damit treffen zwei Powerfrauen aufeinander. Denn das Grand Elisabeth spiegelt den Stil seiner Namensgeberin Kaiserin Elisabeth wider: modern, innovativ und immer ihrer Zeit voraus. Die aus Sri Lanka stammende Wienerin kombiniert internationale Erfahrungen mit langjähriger Führungsverantwortung und ist damit die ideale Besetzung für das im April 2025 eröffnete 4* Hotel im klassischen Stil und einem Touch Avantgarde. Neben ihrer ausgeprägten „Hands-on“-Mentalität zeichnet Razana Dürr-Mohideen ihre unternehmerische und innovative Denkweise, ihre Team- und Serviceorientierung und ihr ausgezeichnetes Auge für Details & Qualität aus.
    Nach ihrer Ausbildung zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin lernte Razana Dürr-Mohideen die Hotellerie ab 1996 mit Stationen im F&B und Front Office Bereich im Astron Munich Airport, Novotel Salzburg City, Arabella Sheraton Hotel Jagdhof in Hof bei Salzburg und Austrotel Hotel Salzburg kennen. 2005 übernahm sie als Assistentin den Bereich Marketing und Sales des Stiftkellers St. Peter. Zwei Jahre später zeichnete sie als Sales & Reservations Managerin bei Imlauer Hotels & Restaurants verantwortlich. Weitere Stationen führten sie als Cluster Director of Sales & Marketing der GCH Hotel Group für das Radisson Blu Salzburg und im Hotel Axelmannstein in Bad Reichenhall.
    Als Cluster General Managerin verantwortete sie die operative wie strategische Leitung der beiden Motel One-Standorte in Salzburg. Als Prokuristin und gewerberechtliche Geschäftsführerin verantworte sie die Eröffnung des Hotel Mayburg Salzburg, eine Marke von Marriott International, und leitete das Hotel anschließen. Das Hotel The Passanger Salzburg begleitete sie bis zur Eröffnung.
    Internationale Erfahrung sammelte sie bei der Leitung eines Hotelprojekts auf Sansibar, Tansania und als Expertin und Trainerin im BPVP Tourism Training Center in Banyuwangi, Indonesien, wo sie indonesischer Lehrkräfte im Bereich Hotellerie und Tourismus schulte.
    Razana Dürr-Mohideen sagte über ihre Ernennung: „Ich freue mich sehr das Hotel Grand Elisabeth zu managen und fühle mich geehrt die Leitung dieses Leuchtturmprojekt in Bad Ischl zu verantworten. In meiner Karriere durfte ich bereits mehrere Neueröffnungen begleiten und kenne daher das Anforderungsprofil sehr gut. Mein Ziel ist es, dass Grand Elisabeth fest in Bad Ischl zu verankern und es zu einem integralen Bestandteil dieser besonderen Stadt und Region zu machen.“
    Ralph van Kollenburg, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Alpin Family, kommentierte: „Das Grand Elisabeth freut sich über die neue Bereicherung im Team und auf die kommenden Zusammenarbeit. Frau Dürr-Mohideen bringt mit ihrem Fachwissen wichtige Impulse für die zukünftige Entwicklung des Hotels ein. Nachdem wir das Hotel der Powerfrau Elisabeth nachempfunden haben, haben wir nur eine Powerfrau gefunden, die es leitet.“

    Mehr Informationen unter: hotel.grand-elisabeth.at

