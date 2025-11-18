Powermax Minerals veröffentlicht kombinierte Analyse- und geophysikalische Ergebnisse für das Seltenerdmetallprojekt Atikokan im Nordwesten von Ontario

Vancouver, British Columbia – 26. März 2026 / IRW-Press / Powermax Minerals Inc. (CSE: PMAX) (OTCQB: PWMXF) (FWB: T23) (das Unternehmen oder Powermax) freut sich, die Ergebnisse einer integrierten geochemischen und geophysikalischen Interpretation, einschließlich der Ergebnisse von Gesteins-, Boden- und Sedimentanalysen aus dem Jahr 2025, für sein Seltenerdmetall- (REE)-Konzessionsgebiet Atikokan im Nordwesten von Ontario bekannt zu geben.

Im Rahmen der Interpretation werden Explorationsziele mit Merkmalen identifiziert und priorisiert, die mit einer potenziellen REE-Mineralisierung übereinstimmen, wobei die multimediale Geochemie darauf hinweist, dass Oberflächenanomalien als Vektoren für die weitere Exploration dienen könnten.

Wesentliche Highlights

Gesteinsprobenahmen (117 Proben)

– TREO-Werte zwischen 19,1 und 503,3 ppm

– Mehrere Proben mit über 200 ppm TREO

– Erhöhte REE-Werte primär im Zusammenhang mit gneisischen Einheiten (Blöcke B und C)

Bodenprobenahmen (228 Proben)

– TREO-Werte zwischen 28,4 und 615,8 ppm

– Starke REE-Anomalien über Nord-Süd-verlaufende Bodenraster hinweg identifiziert

– Hohe Werte in räumlichem Zusammenhang mit strukturellen Korridoren und lithologischen Kontakten

Sedimentprobenahmen (10 Proben)

– TREO-Werte zwischen 37,1 und 377,2 ppm

– Hinweis auf mechanische Ausbreitung von REE-haltigen Mineralen flussabwärts

– Unterstützung des Vorkommens von nahegelegenen REE-Muttergesteinen

Diese Werte bewegen sich im Bereich von Hintergrund- bis moderat anomalen Gehalten, wie sie für REE-Explorationssysteme im Frühstadium charakteristisch sind.

Zusammenfassung der Interpretation

Die integrierte Interpretation zeigt zwei unterschiedliche Mineralisierungsumgebungen im gesamten Konzessionsgebiet auf:

– Dashwa Gneiss Complex (Blöcke B und C) – Vorrangige Ziele für anschließende Exploration

– Geochemische und radiometrische Daten weisen darauf hin, dass die REE-Anreicherung folgende Merkmale aufweist:

– mit Th-haltigen Begleitmineralen (Monazit, Allanit) einhergeht;

– stark mit Th/U-Verhältnissen und Urananreicherungen übereinstimmt;

– von regionalen Strukturkorridoren und Scherzonen begrenzt wird.

– Die Daten weisen auf ein metamorphes oder metasomatisches LREE-System hin, in dem sich REEs entlang von Deformationszonen konzentrieren, anstatt gleichmäßig verteilt zu sein.

– Die Bodenchemie untermauert das Explorationsmodell zusätzlich, indem sie REE-Th-U-Assoziationen verdeutlicht und belegt, dass Oberflächenanomalien als Vektoren zu darunter liegenden Mineralisierungen dienen.

– White Otter Batholith (Block A) – Geringere Priorität aufgrund von

– TREO-Werten im Bereich von 22 bis ca. 487 ppm, was charakteristisch für granitisches Hintergrundgestein ist;

– schwachen Übereinstimmungen zwischen REEs und radiometrischen Indikatoren;

– REEs, die in verstreuten Begleitmineralen (Allanit, Zirkon, Apatit) und nicht in konzentrierten Zonen vorkommen;

– eingeschränkter allgemeiner Höffigkeit, wobei lokal begrenzte, strukturell fokussierte Ziele bestehen bleiben, insbesondere an Verwerfungsschnittpunkten und in der Pegmatitzone.

Anhand der Auswertung geochemischer und geophysikalischer Ergebnisse hat das Unternehmen ein konzeptionelles Explorationsmodell entwickelt, das mit einer strukturell begrenzten REE-Mineralisierung übereinstimmt, die vorwiegend in Form von Monazit (einem leichten REE-Thorium-Phosphat) und Allanit (einem REE-haltigen Mineral der Epidotgruppe) vorkommt und in gneisischen Foliationszonen, Scherkorridoren sowie an den Kontaktstellen zwischen Batholith und Gneis auftritt.

Paul Gorman, CEO von Powermax Minerals, sagte:

Diese Ergebnisse vertiefen unser Verständnis des Konzessionsgebiets Atikokan erheblich und definieren einen klaren Weg für die weitere Exploration. Die Identifizierung strukturell begrenzter REE-Ziele innerhalb des Dashwa Gneiss Complex ist besonders vielversprechend, da sie auf ein zusammenhängendes Mineralisierungssystem und nicht auf isolierte Vorkommen hinweist. Herr Gorman sagte außerdem: Der starke Zusammenhang zwischen Seltenerdmetallen und der Thorium- und Uran-Geochemie liefert uns zuverlässige Vektoren für die Priorisierung von Zielen, und wir sind zuversichtlich, dass es uns gezielte anschließende Explorationsarbeiten ermöglichen werden, das volle Potenzial dieses Projekts auszuschöpfen.

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Abbildung 1: Weight-of-Evidence-(WoE)-Karte der REE-Höffigkeit für Block A (White Otter Batholith), die die Höffigkeitsstufen und die Verteilung der TREO-Werte der Gesteinsproben von 2025 zeigt

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Abbildung 2: Weight-of-Evidence-(WoE)-Karte der REE-Höffigkeit für Block B (Dashwa Gneiss Complex), die die Höffigkeitsstufen und die Verteilung der TREO-Werte der Gesteinsproben von 2025 zeigt

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Abbildung 3: Weight-of-Evidence-(WoE)-Karte der REE-Höffigkeit für Block C (Dashwa Gneiss Complex), die die Höffigkeitsstufen und die Verteilung der TREO-Werte der Gesteinsproben von 2025 zeigt

Zusammenfassung der Explorationsarbeiten

Im Oktober 2025 wurden von Geo Data Solutions Inc. (GDS) im gesamten Konzessionsgebiet luftgestützte magnetische und radiometrische Untersuchungen mit einem Linienabstand von 50 m, einer Rasterauflösung von 25 m und einer durchschnittlichen Flughöhe von 44 m für den Helikopter.

Ergänzend zu dieser Untersuchung umfassten die Explorationsarbeiten 2025 auch ein Feldprogramm mit geologischen Kartierungen, Prospektion, radiometrischen Untersuchungen sowie systematischen Boden-, Sediment- und Gesteinsprobenahmen. Insgesamt wurden 426 Proben, einschließlich Proben zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QS/QK), entnommen und zur Analyse an Agat Labs geschickt.

Probenahme, Analysemethoden und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Bodenproben wurden dort, sofern möglich, mittels Handwerkzeugen aus einer Tiefe zwischen 10 cm und 30 cm gewonnen. Eine zwischen 0,5 und 1,0 kg schwere Materialmenge wurde in beschriftete Probensäcke aus Kraftpapier abgefüllt. Die Entnahmestellen wurden mit tragbaren GPS-Geräten aufgezeichnet.

Repräsentative Gesteinsproben wurden während der Prospektionsarbeiten an den Gesteinsaufschlüssen und mineralisierten Lesesteinen auf dem gesamten Konzessionsgelände entnommen. Bei den Gesteinsproben handelte es sich um rund 1-2 kg schwere selektive Stichproben, die mit einem Geologenhammer herausgeschlagen wurden. Stichproben sind naturgemäß selektiv und repräsentieren möglicherweise nicht die Mineralisierung auf dem gesamten Projektgebiet. Für die Prospektion wurden tragbare Szintillationszähler verwendet, weil eine REE-Mineralisierung normalerweise mit höherer Radioaktivität einhergeht.

Die Proben wurden an AGAT Laboratories Ltd. am Standort Thunder Bay (Ontario) übermittelt und anschließend am Standort Calgary (Alberta) unter Verwendung des 201-380 Metals Package aufbereitet und analysiert. AGAT ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes unabhängiges Labor. Die Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle umfassten die Einbeziehung von Feldduplikaten, Leerproben und Referenzmaterialien. Im Labor wurden die Gesteinsproben getrocknet, auf eine Korngröße von 2 mm mit 70 % Siebdurchgang zerkleinert und anschließend auf eine Korngröße von 75 Mikrometer mit 85 % Siebdurchgang vermahlen. Die Bodenproben wurden getrocknet und gesiebt, um eine Feinkornfraktion zu erhalten (typischerweise -80 Mesh). Die Proben wurden zur Auswertung des Seltenerdmetallgehalts mit Natriumperoxid aufgeschlossen und anschließend einer ICP-OES/MS-Analyse unterzogen, wodurch ein nahezu vollständiger Aufschluss für die REE-Bestimmung erreicht wird. Im Rahmen der Qualitätssicherung bzw. Qualitätskontrolle wurden dem Probenstrom in regelmäßigen Abständen Feldduplikatproben hinzugefügt. Auch laborinterne Qualitätskontrollverfahren wurden angewendet.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Vorsichtshinweis

Die in dieser Pressemitteilung dargestellten geochemischen und geophysikalischen Ergebnisse sind vorläufiger Natur und dienen als Orientierung für die gezielte Exploration. Bislang wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden. Stichproben sind selektiver Natur und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet.

Im Namen des Board of Directors

Paul Gorman, CEO & Direktor

E-Mail: info@powermaxminerals.com

Website: www.powermaxminerals.com

Tel: (416) 768-6101

Über Powermax Minerals Inc.

Powermax Minerals Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Förderung von Projekten im Bereich Seltenerdelemente konzentriert. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Cameron, das drei Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.984 Hektar in British Columbia umfasst. Powermax hat außerdem eine Option auf den Erwerb des REE-Konzessionsgebiets Atikokan erworben, das aus 455 nicht patentierten Bergbauclaims im Nordwesten Ontarios besteht. Darüber hinaus verfügt Powermax über eine Option auf den Erwerb des 5.178 Hektar großen REE-Projekts Pinard in Nord-Ontario. Powermax besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Ogden Bear Lodge in Crook County, Wyoming.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über potenzielle Mineralisierungen, Explorationspläne, den Zeitplan für Aktivitäten und zukünftige Explorationsergebnisse. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Powermax Minerals Inc. lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie in den CSE-Richtlinien definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Powermax Minerals Inc.

Paul Gorman

36 Toronto Street, Suite 701

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email : info@powermaxminerals.com

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Paul Gorman

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