TechDivision lädt zum 4. Innovation Dinner ein – KI im Unternehmensalltag im Fokus

Gemeinsam mit den Partnern Shopify, pixx.io sowie Fraunhofer IKS steht der Abend diesmal ganz im Zeichen von Künstlicher Intelligenz – von Agentic Commerce bis zum risikobewussten KI-Einsatz.

Die TechDivision GmbH veranstaltet am Donnerstag, 21. Mai 2026, zum vierten Mal ihr Innovation Dinner in Kolbermoor. Gemeinsam mit den Partnern Shopify, pixx.io sowie Fraunhofer IKS steht der Abend diesmal ganz im Zeichen von Künstlicher Intelligenz: von konkreten KI-Anwendungsfällen im E-Commerce über professionelles Asset Management und Agentic Commerce als nächster Evolutionsstufe des digitalen Handels bis hin zu Methoden für einen risikobewussten KI-Einsatz im Unternehmen.

Das Innovation Dinner hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe für Digital- und

IT-Entscheider in der Region Süd-Ost-Bayern etabliert. Der bewusst überschaubar gehaltene Rahmen – mit limitierter Teilnehmerzahl, kurzen Impulsvorträgen und viel Raum für Networking – unterscheidet das Format bewusst von klassischen Fachkonferenzen.

Programm und Speaker

– Den Auftakt macht Simon Freimoser, Senior Solution Engineer bei Shopify, mit einem Praxiseinblick in den Einsatz von Generativer KI im Handelsalltag.

– Tobias Schürgers, Senior Account Executive bei pixx.io, beleuchtet anschließend, warum strukturiertes Digital Asset Management zur strategischen Grundlage für jeden KI-Einsatz wird.

– Stefan Willkommer, Co-Founder und CEO der TechDivision GmbH, gibt einen fundierten Überblick zu Agentic Commerce: dem Modell, bei dem KI-Agenten eigenständig Kaufprozesse steuern – von der Produktsuche bis zur Transaktion.

– Den Abschluss bildet die Keynote von Karsten Roscher, Head of Department »Industrial Sensing Systems« am Fraunhofer IKS: Unter dem Titel „KI-Projekte ohne Kontrollverlust“ zeigt er, wie Unternehmen KI methodisch und risikobewusst einführen können – ein Thema, das für viele Entscheider aktuell ganz oben auf der Agenda steht.

Livestream und Aufzeichnung

Das Innovation Dinner wird erstmals live gestreamt. Teilnehmer, die nicht vor Ort sein

können, können sich unter www.innovation-dinner.de für den Livestream registrieren. Alle

registrierten Teilnehmer erhalten im Nachgang die vollständige Aufzeichnung sowie ein

begleitendes Whitepaper.

Und natürlich: die TechDivision-Pizza – Die gehört seit der ersten Ausgabe dazu und ist inzwischen fast so sehr ein Grund zum Kommen wie die Vorträge.

Veranstaltungsdetails

Datum: Donnerstag, 21. Mai 2026

Beginn: 17:30 Uhr (Einlass und Networking)

Ort: TechDivision GmbH, An der Alten Spinnerei 2a, 83059 Kolbermoor

Teilnahme: Kostenfrei, Anmeldung erforderlich

Anmeldung: www.innovation-dinner.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 22105-50

fax ..: 08031 22105-522

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

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Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50

web ..: http://www.techdivision.com

email : marketing@techdivision.com

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