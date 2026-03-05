  • TechDivision lädt zum 4. Innovation Dinner ein – KI im Unternehmensalltag im Fokus

    Gemeinsam mit den Partnern Shopify, pixx.io sowie Fraunhofer IKS steht der Abend diesmal ganz im Zeichen von Künstlicher Intelligenz – von Agentic Commerce bis zum risikobewussten KI-Einsatz.

    BildDie TechDivision GmbH veranstaltet am Donnerstag, 21. Mai 2026, zum vierten Mal ihr Innovation Dinner in Kolbermoor. Gemeinsam mit den Partnern Shopify, pixx.io sowie Fraunhofer IKS steht der Abend diesmal ganz im Zeichen von Künstlicher Intelligenz: von konkreten KI-Anwendungsfällen im E-Commerce über professionelles Asset Management und Agentic Commerce als nächster Evolutionsstufe des digitalen Handels bis hin zu Methoden für einen risikobewussten KI-Einsatz im Unternehmen.

    Das Innovation Dinner hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe für Digital- und
    IT-Entscheider in der Region Süd-Ost-Bayern etabliert. Der bewusst überschaubar gehaltene Rahmen – mit limitierter Teilnehmerzahl, kurzen Impulsvorträgen und viel Raum für Networking – unterscheidet das Format bewusst von klassischen Fachkonferenzen.

    Programm und Speaker

    – Den Auftakt macht Simon Freimoser, Senior Solution Engineer bei Shopify, mit einem Praxiseinblick in den Einsatz von Generativer KI im Handelsalltag.

    – Tobias Schürgers, Senior Account Executive bei pixx.io, beleuchtet anschließend, warum strukturiertes Digital Asset Management zur strategischen Grundlage für jeden KI-Einsatz wird.

    – Stefan Willkommer, Co-Founder und CEO der TechDivision GmbH, gibt einen fundierten Überblick zu Agentic Commerce: dem Modell, bei dem KI-Agenten eigenständig Kaufprozesse steuern – von der Produktsuche bis zur Transaktion.

    – Den Abschluss bildet die Keynote von Karsten Roscher, Head of Department »Industrial Sensing Systems« am Fraunhofer IKS: Unter dem Titel „KI-Projekte ohne Kontrollverlust“ zeigt er, wie Unternehmen KI methodisch und risikobewusst einführen können – ein Thema, das für viele Entscheider aktuell ganz oben auf der Agenda steht.

    Livestream und Aufzeichnung

    Das Innovation Dinner wird erstmals live gestreamt. Teilnehmer, die nicht vor Ort sein
    können, können sich unter www.innovation-dinner.de für den Livestream registrieren. Alle
    registrierten Teilnehmer erhalten im Nachgang die vollständige Aufzeichnung sowie ein
    begleitendes Whitepaper.

    Und natürlich: die TechDivision-Pizza – Die gehört seit der ersten Ausgabe dazu und ist inzwischen fast so sehr ein Grund zum Kommen wie die Vorträge.

    Veranstaltungsdetails

    Datum: Donnerstag, 21. Mai 2026
    Beginn: 17:30 Uhr (Einlass und Networking)
    Ort: TechDivision GmbH, An der Alten Spinnerei 2a, 83059 Kolbermoor
    Teilnahme: Kostenfrei, Anmeldung erforderlich
    Anmeldung: www.innovation-dinner.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TechDivision GmbH
    Herr Josef Willkommer
    An der Alten Spinnerei 2 a
    83059 Kolbermoor
    Deutschland

    fon ..: 08031 22105-50
    fax ..: 08031 22105-522
    web ..: http://www.techdivision.com
    email : marketing@techdivision.com

    Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Magento Enterprise- , Google- und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Dabei spielt das Thema Künstliche Intelligenz natürlich auch eine immer größere Rolle.

    Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, DEUTZ, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

    Pressekontakt:

    TechDivision GmbH
    Herr Josef Willkommer
    An der Alten Spinnerei 2 a
    83059 Kolbermoor

    fon ..: 08031 22105-50
    web ..: http://www.techdivision.com
    email : marketing@techdivision.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Innovation Dinner – ein Abend der Digitalisierung
      Der IT-Dienstleister TechDivision GmbH lädt zusammen mit dem Partner Bensegger am Donnerstag, 28. November ab 17.30 Uhr zum zweiten "Innovation Dinner" nach Kolbermoor ein....

    2. Agentic Commerce Webinar von TechDivision – Wie KI-Agenten den E-Commerce grundlegend verändern
      Am 05. März 2026 veranstaltet die TechDivision ein Webinar zum Thema Agentic Commerce. Im Fokus steht die Frage, wie KI-Agenten im E-Commerce nicht mehr nur reagieren, sondern eigenständig handeln....

    3. TechDivision und pixx.io starten strategische Partnerschaft für Digital Asset Management „Made in Germany“
      TechDivision GmbH und pixx.io gehen eine strategische Partnerschaft ein, um insbesondere mittelständischen Unternehmen ein leistungsfähiges und DSGVO konformes DAM System anbieten zu können....

    4. TechDivision auf der DMEXCO 2025 – Doppelt vertreten mit Shopify und Hyvä
      Der E-Commerce Dienstleister TechDivision ist dieses Jahr erneut als Aussteller auf der DMEXCO dabei und stellt hier ein aktuelles Unified Commerce Projekt auf Basis von Shopify vor....

    5. TechDivision ist Partner und Sponsor des AI Transformation Camp 2025 – Gratis-Tickets zu gewinnen
      Die TechDivision GmbH, einer der führenden E-Commerce- und Digital-Experience-Dienstleister in der DACH Region, wird das Event am 14.11. in München als aktiver Partner unterstützen und begleiten....

    6. TechDivision ist größter und führender Magento Partner in der DACH-Region
      TechDivision ist Magento Partner der ersten Stunde. Jetzt wurde ein neuer Meilenstein erreicht. Das Unternehmen ist inzwischen ganz offiziell größter und führender Magento Partner in der DACH Region....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.