In den USA abgebaute und raffinierte Metalle sowie Seltenerdelemente sollen im Rahmen einer historischen Vereinbarung zwischen American Strategic Minerals und Datavault AI tokenisiert werden

Partnerschaft ebnet den Weg für die Einführung einer internationalen Rohstoffbörse auf Basis einer patentierten KI-Plattform

Datavault AI und American Strategic Minerals starten mit der Prägung von bis zu 2 Milliarden $ an durch raffiniertes Antimon gedeckten Stablecoins; darauf folgt die strategische Entwicklung zukünftiger Projekte in den Bereichen Silber, Gold und anderen in den USA raffinierten Seltenen Erden, auf die die Unternehmen ihre Expansion ausgerichtet haben

PHILADELPHIA, PA UND LAS VEGAS, NV / ACCESS Newswire / 26. März 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), und American Strategic Minerals Inc. (ASMI) gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um eines der Rohstoffförderprojekte von ASMI in Arizona durch eine 78,2 Millionen $ schwere Initiative zur digitalen Tokenisierung zu entwickeln und zu monetarisieren, wobei Datavault AI berechtigt ist, bei erfolgreichem Erreichen der Leistungsmeilensteine im Zusammenhang mit dem Tokenisierungsprogramm eine Beteiligung von bis zu 20 % an ASMI zu erwerben. Die Vereinbarung ist die erste ihrer Art zwischen den beiden Organisationen. Im Rahmen der Partnerschaft wird Antimon das erste tokenisierte Element sein, gefolgt von Gold, Kupfer und Silber.

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Wir stehen am Anfang einer bedeutenden, von den USA angeführten Reise zum Aufbau eines vollständig integrierten, heimischen Portfolios an strategischen Metallen, Mineralien und Seltenerdelementen. In Datavault AI haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte und unsere langfristige Vision für die Tokenisierung sowie die Weiterentwicklung unseres Engagements für verantwortungsvolle, saubere Bergbaupraktiken teilt, sagte Craig Wiita, Mitbegründer und President von ASMI.

Die Initiative stellt die erste Tokenisierung eines kritischen US-Verteidigungsminerals dar und schafft einen strukturierten Ansatz zur Werterschließung hochwertiger heimischer Antimon-Assets, indem die patentierte digitale Finanzinfrastruktur von Datavault AI mit der realen Ressourcenerschließung integriert wird. Gemäß der Vereinbarung erhält ASMI bis zu 68,8 Mio. $ (entsprechend 88 % des gesamten Tokenwerts), während Datavault AI berechtigt ist, eine Beteiligung an ASMI zu erwerben, die bis zu 20 % der vollständig verwässerten Kapitalisierung von ASMI zum Zeitpunkt der Erfüllung der entsprechenden Bedingungen entspricht. Dies erfolgt nach erfolgreichem Abschluss von Leistungsmeilensteinen im Zusammenhang mit dem Tokenisierungsprogramm und wird aus den Projekterträgen finanziert, ohne anfänglichen Kapitaleinsatz. Die anfängliche Tokenisierung wird etwa 5 % der Referenz-Antimonressource des Projekts über den ASMI Antimony 1 Token abdecken und damit eine definierte Beteiligungsebene innerhalb einer breiteren Vermögensbasis im Wert von über 2,15 Milliarden $ schaffen.

ASMI steht für einen einzigartigen amerikanischen Bergbau- und Raffineriebetrieb, der sich auf kritische strategische Mineralien, Edelmetalle und Seltenerdelemente konzentriert. Die Tokenisierung dieser Vermögenswerte – darunter Antimon, Gold und andere Seltenerdelemente – durch Smart Contracts, die auf unserer patentierten Plattform basieren, markiert einen transformativen Schritt bei der Modernisierung der Rohstoffinfrastruktur, sagte Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI. DataScore® und DataValue® liefern präzise, KI-gestützte Bewertungen und Governance-Scores, während Data Vault® eine quantensichere, konforme Tokenisierung gewährleistet. Wir sind stolz darauf, mit American Strategic Minerals Inc. zusammenzuarbeiten, um Liquidität und einen breiteren Zugang zu ermöglichen und gleichzeitig die höchsten Standards in Bezug auf Sorgfaltspflicht und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu wahren.

ASMI wurde mit einer klaren Mission gegründet: dazu beizutragen, eine sichere, vollständig integrierte inländische Lieferkette für kritische und strategische Mineralien wiederherzustellen, die für die US-Wirtschaft und die nationale Verteidigung unerlässlich sind. Unter der Führung von Mitbegründer Craig Wiita konzentriert sich das Unternehmen darauf, die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Quellen, insbesondere in Ländern wie China, zu verringern, indem es hochwertige Mineral-Assets innerhalb der Vereinigten Staaten erschließt und verarbeitet.

Wir haben durchgängige Kompetenzen aufgebaut, die die Exploration, Erschließung und Raffinerieinfrastruktur für strategische Mineralien umfassen. Diese Partnerschaft mit Datavault AI bestätigt unser Betriebsmodell und schafft einen skalierbaren Rahmen, um weitere amerikanische Bergbau-Assets auf den Markt zu bringen. Ich freue mich darauf, mein globales Netzwerk zu nutzen, um die internationale Expansion des Unternehmens zu unterstützen, während wir dieses Tokenisierungsprogramm umsetzen, sagte James Bowater, Mitbegründer und Vice President von ASMI.

Partnerschaftsstruktur

Die Partnerschaft nutzt die proprietären Plattformen DataScore®, DataValue® und Data Vault® von Datavault AI, um die Eigentumsanteile an den Antimonvorkommen von ASMI durch blockchainbasierte Tokenisierung zu digitalisieren. Dieser Ansatz wandelt traditionell illiquide kritische Mineral-Assets in digitale Instrumente um, die neue Wege der Kapitalbeschaffung eröffnen sollen.

Datavault AI hat Anspruch darauf, eine Beteiligung an ASMI zu erwerben, die bis zu 20 % der vollständig verwässerten Kapitalisierung von ASMI zum Zeitpunkt der Erfüllung der jeweiligen Bedingungen entspricht, sofern die leistungsbezogenen Meilensteine im Zusammenhang mit dem Tokenisierungsprogramm erfolgreich erreicht werden. Die Finanzierung erfolgt aus der Projektökonomie, ohne anfänglichen Kapitaleinsatz. Nach Erreichen der Meilensteine würde sich die Eigentümerstruktur von ASMI wie folgt darstellen:

– Etwa 52,8 % wirtschaftliches Eigentum von Craig Wiita

– Etwa 27,2 % wirtschaftliches Eigentum von James Bowater über The Digital Commonwealth, Ltd

– Bis zu 20 % wirtschaftliches Eigentum von Datavault AI

Diese Struktur bringt die Stakeholder in den Bereichen Anlagensteuerung, Projektdurchführung und Kapitalstrategie in Einklang und stärkt gleichzeitig ein kapitaleffizientes Modell, das darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der Anlagen zu beschleunigen und die Flexibilität der Bilanz zu wahren. ASMI treibt die operative Entwicklung, die Ressourcenvalidierung und die Produktionsbereitschaft weiter voran.

Datavault AI wird die laufende Umsetzung durch seine Tokenisierungsplattform, seine Dateninfrastruktur und seine Kapitalmarktstrategie unterstützen und die Initiative als reproduzierbares Modell für die zukünftige, durch Vermögenswerte gedeckte digitale Monetarisierung im Sektor der kritischen Mineralien positionieren.

Sowohl Datavault AI als auch ASMI beabsichtigen, weitere Updates zu veröffentlichen, sobald Meilensteine bei der Tokenisierung und Fortschritte bei den Projektentwicklungsaktivitäten erreicht werden.

Bewältigung der Herausforderungen in der Lieferkette für kritische Mineralien

Antimon, das vom United States Geological Survey¹ als kritisches Mineral eingestuft wurde, ist für Verteidigungssysteme, Energiespeicher, Flammschutzmittel und fortschrittliche Fertigungsanwendungen unverzichtbar. China kontrolliert derzeit etwa 48 % der weltweiten Antimon-Förderung und 64 % der weltweiten Raffineriekapazitäten², während die Vereinigten Staaten über keine eigene Primärproduktion von Antimon verfügen. Angesichts globaler Versorgungsengpässe und zunehmenden geopolitischen Drucks auf die Lieferketten stellt die ASMI-Antimon-Ressource eine strategisch bedeutende heimische Ressource dar, die die Bemühungen der USA zur Stärkung der Unabhängigkeit bei kritischen Mineralien unterstützt.

Über American Strategic Minerals Inc.

ASMI konzentriert sich auf den Erwerb, die Erschließung und die Verarbeitung von kritischen Mineral-Assets in den Vereinigten Staaten. ASMI hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada, betreibt eine vollständig genehmigte Verarbeitungsanlage in Nevada und treibt mehrere strategische Mineralprojekte voran.

Das Vorzeige-Asset des Unternehmens ist die Antimonressource im Hassayampa-Bergbaugebiet in der Nähe von Prescott, Arizona. Das Projekt beherbergt strukturell kontrollierte Quarz-Stibnit-Erzgangsysteme mit einer geschätzten Referenzressource von etwa 39.100 Tonnen Antimon. Laut dem technischen Bericht des Projekts gemäß NI 43-101 erstreckt sich das mineralisierte System über etwa 1.200 Fuß entlang des Streichens und 1.000 Fuß in vertikaler Richtung, wobei die Antimon-Konzentrationen in den leitfähigen Zonen zwischen 1 und 4 % liegen. Explorationsziele deuten auf 1,2 bis 1,8 Millionen Tonnen mineralisiertes Material mit einem geschätzten Antimongehalt zwischen 50.000 und 67.000 Tonnen hin, was ein erhebliches Ausbaupotenzial über die konservative Referenzbasis hinaus darstellt.

ASMI treibt eine vertikal integrierte Strategie zur Verarbeitung im Inland voran, wobei das Unternehmen seine Anlage in Nevada nutzt, und führt derzeit Geschäftsverhandlungen mit Partnern in Südkorea über potenzielle Abnahmevereinbarungen im Umfang von etwa 3.300 Tonnen pro Jahr, um den Aufbau einer sicheren und skalierbaren Lieferkette für kritische Verteidigungsmaterialien zu unterstützen.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Assets in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaften und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaften von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose hochauflösende Tonübertragung mit Schutz des geistigen Eigentums (IP) für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Lizenzen für Hochleistungsrechensoftware in den Bereichen Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Name, Bild und Ähnlichkeit, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. (Datavault AI, das Unternehmen, uns, unser oder wir) und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, dürfte, wird, soll, sollte, erwartet, plant, geht davon aus, könnte, beabsichtigt, Ziel, prognostiziert, erwägt, glaubt, schätzt, sagt voraus, Potenzial, Zielsetzung, strebt an, wahrscheinlich oder setzt fort oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, den erwarteten Vorteilen der Partnerschaft mit ASMI, dem geplanten Einsatz der firmeneigenen Plattformen DataScore®, DataValue® und Data Vault® des Unternehmens zur Digitalisierung von Beteiligungsanteilen an den Antimonvorkommen von ASMI durch blockchainbasierte Tokenisierung sowie die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens und die prognostizierte Richtung und die Marktauswirkungen regulatorischer Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seinem Management als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen: Veränderungen der Marktnachfrage nach sicherer Hochleistungsdatenverarbeitung; die Leistung, der Zeitplan oder der Erfolg der Einführung der firmeneigenen Plattformen DataScore®, DataValue® und Data Vault® des Unternehmens zur Digitalisierung von Eigentumsanteilen an den Antimonvorkommen von ASMI durch blockchainbasierte Tokenisierung; Veränderungen in der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

Quellenangabe

1. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2024: Liste kritischer Mineralien www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-releases-2024-list-critical-minerals

2. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2024: Antimon pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-antimony.pdf

3. Antimonpreise an der London Metal Exchange, März 2026

www.lme.com/en/metals/minor-metals/lme-antimony

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