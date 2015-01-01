  • PR-Workflow für Pressetexte erhält journalistische Qualitätskontrolle

    PRaiSense nimmt Nachrichtenwert und Medienrelevanz in den Fokus

    BildPressetexte durchlaufen Briefing, Erstellung, Abstimmung, Freigabe und Presseversand. Ausgerechnet die journalistische Qualitätskontrolle beginnt meist dort, wo sie nicht stattfinden sollte – in der Redaktion. PRaiSense simuliert die journalistische Bewertung und integriert sie als Qualitätssicherung in den PR-Workflow. Ergebnis: Pressetexte gelangen optimiert in den redaktionellen Auswahlprozess. Das Presseversandrisiko sinkt. Die Chancen auf Medienberichte steigen.

    Bisheriger PR-Workflow übersieht logischen Gegencheck

    Journalistische Qualitätskontrolle geht über die sprachliche Überarbeitung eines Pressetextes hinaus. Für Redaktionen zählen Nachrichtenwert, Medienrelevanz und die direkte redaktionelle Verwertbarkeit. Der Einsatz von KI verstärkt den Bedarf an einem Gegencheck nach journalistischen Maßstäben.

    Pressemitteilungen werden im bisherigen PR-Workflow erstellt, abgestimmt und freigegeben. Ob sie journalistisch überzeugen, entscheidet sich jedoch erst nach dem Versand. PRaiSense simuliert diese journalistische Bewertung und verlagert sie an einen Punkt im PR-Workflow, an dem Korrekturen noch möglich sind.

    PRaiSense nimmt Nachrichtenwert und Medienrelevanz in den Fokus

    PRaiSense bewertet Pressetexte anhand journalistischer Entscheidungskriterien. Die Methode umfasst 13 zentrale, gewichtete Qualitätskriterien sowie ergänzende Bewertungs- und Optimierungslogiken. KI führt die Methode dabei auf Basis journalistischer Entscheidungslogik konsistent und reproduzierbar aus.

    „Unternehmen kennen ihre Themen. Redaktionen bewerten sie nach Nachrichtenwert und Medienrelevanz. PRaiSense nimmt die journalistische Perspektive im PR-Workflow auf – bevor die Redaktion entscheidet. Eine logische Maßnahme mit Mehrwert für Unternehmen und Redaktionen“, sagt Wilhelm Fuchs von PRaiSense, entwickelt von JETZT [PR].

    Mit der PRaiSense-Analyse werden Schwachstellen sichtbar, systematisch dokumentiert und nachvollziehbar begründet. Enthalten ist darüber hinaus eine KI-Korrektur-Anweisung, über die sich der Pressetext mit dem KI-Chatbot der Wahl gezielt optimieren lässt.

    Mit PRaiSense-Optimierung Premium werden Pressetexte, KI-Entwürfe und Briefing-Content umfassend auf Medienrelevanz ausgerichtet. Dabei werden ebenso verschiedene Nachrichtenwinkel analysiert, um den stärksten Nachrichtenanker für den Pressetext zu ermitteln.

    Weitere Informationen unter: https://jetzt-pr.de/prs 

    Die PRaiSense-Methode wurde von JETZT [PR] auf Basis von mehr als 25 Jahren Erfahrung in Experten- und Führungspositionen der Unternehmens-, Produkt- und Finanzkommunikation mit internationaler Ausrichtung entwickelt.

    (Presstext mit PRaiSense erstellt)

    Kurzfassung:
    JETZT [PR] erweitert mit PRaiSense den PR-Workflow für Pressetexte um einen zusätzlichen Qualitätsschritt. PRaiSense simuliert die journalistische Bewertung und verlagert diese als Qualitätssicherung in den PR-Workflow. Pressetexte gelangen optimiert in den redaktionellen Auswahlprozess. Das Presseversandrisiko sinkt. Die Chancen auf Medienberichte steigen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PRaiSense / JETZT [PR] – Media & News Specialists
    Herr Wilhelm Fuchs
    Kaiserswerther Straße 215
    40474 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: +49-211-74 95 85 161
    web ..: https://jetzt-pr.de
    email : team@jetzt-pr.de

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    Pressekontakt:

    PRaiSense / JETZT [PR] – Media & News Specialists
    Herr Wilhelm Fuchs
    Kaiserswerther Straße 215
    40474 Düsseldorf

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    web ..: https://jetzt-pr.de
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