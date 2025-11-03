  • Neue KI-Medienrelevanz-Analyse bewertet erstmals Medienberichtschancen von Pressetexten

    PRaiSense-Analyse zeigt vor dem Versand, welche Faktoren einer Veröffentlichung entgegenstehen und wie sich Pressetexte gezielt optimieren lassen

    BildFür Pressemitteilungen gibt es bisher keinen Qualitätscheck, der Nachrichtenwert und Medienrelevanz objektiv bewertet. Ob ein Pressetext den Anforderungen von Redaktionen entspricht und realistische Chancen auf Medienberichterstattung besitzt, zeigt sich in der Regel erst nach dem Presseversand. Bis dahin bleiben die Veröffentlichungschancen weitgehend eine Blackbox.

    KI erhöht die Anforderungen an journalistische Qualität

    Generative KI macht Pressearbeit auf den ersten Blick einfacher. Professionell formulierte Pressemitteilungen entstehen heute mit ChatGPT, Claude, Gemini und anderen KI-Systemen innerhalb weniger Minuten. Medienresonanz lässt sich dagegen nicht automatisieren. Über Veröffentlichungen entscheiden nach wie vor Nachrichtenwert, Relevanz und journalistische Verwertbarkeit.

    „Vor allem für KI-generierte Pressetexte gilt: Ist der Pressetext journalistisch tragfähig? Welche Faktoren stehen einer Veröffentlichung entgegen? Genau diese Transparenz schafft PRaiSense bereits vor dem Presseversand“, erklärt Wilhelm Fuchs von PRaiSense by JETZT [PR]. „Unsere KI-Medienrelevanz-Analyse macht die Chancen auf Berichterstattung deutlich planbarer.“

    PRaiSense macht Medienrelevanz messbar

    Mit der kostenlosen PRaiSense-Medienrelevanz-Analyse lassen sich Pressetexte und KI-generierte Entwürfe vor dem Versand objektiv bewerten. Grundlage der Analyse sind 13 journalistische Qualitätskriterien, darunter Nachrichtenwert, Medienrelevanz und journalistische Verwertbarkeit.

    PRaiSense zeigt anschließend nachvollziehbar auf, welche Faktoren einer Veröffentlichung entgegenstehen, wo Optimierungspotenzial besteht und wie sich der Pressetext gezielt verbessern lässt.

    Das Ergebnis ist eine strukturierte Qualitätsbewertung mit konkreten Optimierungsempfehlungen bis hin zu einer individuellen KI-Anweisung für die gezielte Überarbeitung mit ChatGPT, Claude oder Gemini. Ebenso bietet PRaiSense die vollständige Überarbeitung und Erstellung von Pressetexten nach der neuen KI-Medienrelevanz-Methode an.

    Weitere Informationen sowie die kostenlose PRaiSense-Medienrelevanz-Analyse unter: https://jetzt-pr.de/prs

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PRaiSense / JETZT [PR]
    Herr Wilhelm Fuchs
    Kaiserswerther Straße 215
    40474 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: +49-211-74 95 85 161
    web ..: https://jetzt-pr.de
    email : team@jetzt-pr.de

    PRaiSense ist eine speziell entwickelte KI-Methode zur Analyse und Optimierung von Pressetexten und KI-Entwürfen. Anhand von 13 Qualitätskriterien identifiziert die Methode den stärksten Nachrichtenanker eines Themas als Grundlage für hohe Medienrelevanz und journalistische Verwertbarkeit. Gleichzeitig richtet PRaiSense Pressetexte so aus, dass diese von Such- und KI-Systemen eindeutig eingeordnet, verarbeitet und weiterverwendet werden können.

    Pressekontakt:

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