Brady Labor-Etikettendrucker für zuverlässige Kennzeichnungen im Labor

Ob mobiles Beschriftungsgerät oder leistungsstarker Tischdrucker – MAKRO IDENT bietet Brady Labor-Etikettendrucker für nahezu jede Kennzeichnungsaufgabe sowie kompetente Unterstützung bei der Auswahl.

Eine eindeutige und dauerhaft lesbare Kennzeichnung ist in Laboren unverzichtbar. Ob Probenröhrchen, Ampullen, Objektträger, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Kryogefäße oder Laborgeräte – jede Probe muss sicher identifizierbar bleiben. Gleichzeitig unterscheiden sich die Anforderungen an Labor-Etikettendrucker je nach Einsatzgebiet, Druckvolumen und Arbeitsablauf erheblich. MAKRO IDENT bietet deshalb das komplette Sortiment an Brady Labor-Etikettendruckern und unterstützt Labore bei der Auswahl des optimalen Drucksystems.

Zum Einsatz kommen Brady Labor-Etikettendrucker in medizinischen Laboren, Diagnostik- und Untersuchungslaboren, Forschungseinrichtungen, Universitäten, der Pharma- und Biotechnologie, in Chemielaboren sowie in Laboren der Lebensmittel-, Umwelt- und Materialanalytik. Für all diese Bereiche stehen passende Drucksysteme zur Verfügung – vom mobilen Beschriftungsgerät für wenige Etiketten bis zum Hochleistungsdrucker für mehrere tausend Etiketten täglich.

Für flexible Kennzeichnungen direkt am Arbeitsplatz oder bei der Probenentnahme eignen sich die mobilen Modelle Brady M210-LAB und Brady M211. Sie ermöglichen das schnelle Erstellen von Laboretiketten unabhängig vom Standort. Sie sind besonders dort gefragt, wo Proben unmittelbar nach der Entnahme gekennzeichnet werden müssen.

Sollen Etiketten sowohl mobil als auch am PC erstellt werden, stehen mit den Brady M510, M511, M610, M611 und M710 leistungsstarke Kombi-Drucker zur Verfügung. Je nach Modell erfolgt die Datenübertragung per USB, Bluetooth oder WLAN. Sie eignen sich für mittlere bis hohe Druckvolumen und verbinden flexible Einsatzmöglichkeiten mit einer hohen Druckqualität.

Für Arbeitsplätze mit regelmäßigem oder hohem Etikettenbedarf bietet Brady verschiedene Tischdrucker. Zum Sortiment gehören der Brady BBP12 sowie die Modelle i3300, i4311, i5300, i6100 und i7100. Je nach Druckermodell lassen sich bis zu 1.000 oder mehrere tausend Etiketten pro Tag erstellen. Modelle mit automatischer Material- und Farbbanderkennung übernehmen die optimalen Druckeinstellungen selbstständig. Das reduziert Bedienfehler, spart Zeit und sorgt für gleichbleibend hochwertige Druckergebnisse.

Mit dem BradyJet J7300 steht außerdem ein Farbetikettendrucker zur Verfügung, wenn farbige Laborkennzeichnungen oder Sicherheitskennzeichnungen direkt im eigenen Labor erstellt werden sollen.

Alle Brady Labor-Etikettendrucker sind auf die speziell entwickelten Brady Laboretiketten abgestimmt. Für nahezu jede Anwendung stehen geeignete Materialien zur Verfügung – beispielsweise für Röhrchen, Objektträger, Mikrotiterplatten, Kryogefäße, Fläschchen oder Laborgeräte. Je nach Material bleiben die Etiketten auch bei Temperaturen bis -196 °C in Flüssigstickstoff, bei Autoklavierungen bis +121 °C sowie unter Einwirkung von Chemikalien, Lösungsmitteln oder Desinfektionsmitteln dauerhaft lesbar.

Ergänzend bietet MAKRO IDENT mit Brady Workstation die passende Etiketten-Software für die professionelle Gestaltung und den Druck von Laboretiketten. Barcodefunktionen, Seriennummern, Datenbankanbindungen und zahlreiche Vorlagen erleichtern die tägliche Kennzeichnung.

Nicht jedes Labor benötigt einen neuen Drucker. Viele Kunden suchen lediglich neue Laboretiketten für vorhandene Brady Systeme oder Etikettendrucker anderer Hersteller und möchten ihre Druckkapazitäten erweitern oder ein älteres Modell ersetzen. Andere planen den Aufbau eines komplett neuen Kennzeichnungssystems. MAKRO IDENT liefert sowohl einzelne Brady-Produkte als auch vollständige Lösungen und unterstützt Kunden dabei, die wirtschaftlich und technisch passende Ausstattung auszuwählen.

Der Customer Service von MAKRO IDENT verfügt seit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich professioneller Kennzeichnungslösungen. Kunden erhalten eine anwendungsbezogene Beratung zu Labor-Etikettendruckern, Laboretiketten, Software und Zubehör. Dabei werden Druckvolumen, Etikettengrößen, Einsatzbedingungen und zukünftige Anforderungen berücksichtigt, damit jedes Labor genau die Brady Produkte erhält, die den eigenen Arbeitsabläufen optimal entsprechen.

Weitere Informationen zu Brady Labor-Etikettendruckern und dem gesamten Sortiment für die Laborkennzeichnung erhalten Interessierte unter Brady Labor-Etikettendrucker für zuverlässige Kennzeichnungen im Labor

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

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Frau Angelika Hentschel

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