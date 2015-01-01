Professionelle Laborkennzeichnung mit passenden Brady-Produkten

MAKRO IDENT bietet das komplette Brady-Sortiment für die Laborkennzeichnung – von hochwertigen Laboretiketten und Labor-Etikettendruckern bis zu leistungsstarker Software und kompetenter Beratung.

Eine zuverlässige Laborkennzeichnung ist die Grundlage für sichere Arbeitsabläufe in medizinischen Laboren, Forschungseinrichtungen, der Pharmaindustrie sowie in industriellen Laboren. Laborproben, Röhrchen, Objektträger, Mikrotiterplatten und zahlreiche weitere Probenbehälter müssen dauerhaft, eindeutig und sicher gekennzeichnet werden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Beständigkeit, Druckqualität und Rückverfolgbarkeit. MAKRO IDENT bietet hierfür das komplette Brady-Sortiment für die professionelle Laborkennzeichnung und unterstützt Labore dabei, genau die Produkte auszuwählen, die für den jeweiligen Einsatz benötigt werden.

Nicht jedes Labor benötigt eine vollständig neue Kennzeichnungslösung. Viele Anwender verfügen bereits über Labor-Etikettendrucker und suchen ausschließlich geeignete Laboretiketten für neue Anwendungen oder möchten ihren bisherigen Lieferanten wechseln. Andere investieren in einen neuen Brady-Drucker oder benötigen eine leistungsfähige Etikettensoftware für steigende Kennzeichnungsanforderungen. Wieder andere planen den kompletten Aufbau einer neuen Laborkennzeichnung. MAKRO IDENT bietet für alle Anforderungen die passende Lösung – von einzelnen Produkten bis hin zu vollständig aufeinander abgestimmten Kennzeichnungssystemen.

Zum Sortiment gehören Brady-Laboretiketten für nahezu sämtliche Laboranwendungen. Verfügbar sind Etiketten für Röhrchen und Tubes, konische Laborgefäße, Fläschchen, Objektträger, Mikrotiterplatten, Halme sowie allgemeine Laborkennzeichnungen. Darüber hinaus umfasst das Programm Spezialmaterialien für Tiefkühl- und Kryoanwendungen bis -196 °C in Flüssigstickstoff, Etiketten für Gefrierschränke, Materialien für Autoklaven bis +121 °C sowie Etiketten für Heißwasserbäder. Zahlreiche Materialien sind besonders widerstandsfähig gegenüber Chemikalien, Lösungsmitteln und anderen Belastungen des Laboralltags. Ergänzt wird das Angebot durch Laseretiketten sowie manipulationssichere Siegeletiketten.

Ebenso umfangreich ist das Angebot an Brady Labor-Etikettendruckern. Mobile Geräte ermöglichen eine flexible Kennzeichnung direkt am Arbeitsplatz oder bei der Probenentnahme. Für höhere Druckvolumen stehen leistungsfähige Tischdrucker zur Verfügung, die dauerhaft präzise Barcodes, Texte und Grafiken erzeugen. Zum Sortiment gehören unter anderem die mobilen Modelle Brady M210-LAB und M211, die Kombidrucker Brady M510, M610, M611 und M710 sowie die Tischdrucker Brady BBP12, i3300, i4311, i5300, i6100 und i7100. Für farbige Laboretiketten steht zusätzlich der BradyJet J7300 Farbdrucker zur Verfügung. Viele Brady-Drucker erkennen eingesetzte Etiketten und Farbbänder automatisch und übernehmen die optimalen Druckeinstellungen selbstständig. Das reduziert Bedienfehler und sorgt für gleichbleibend hochwertige Druckergebnisse.

Für die professionelle Erstellung von Laboretiketten bietet MAKRO IDENT außerdem die passende Software. Brady Workstation unterstützt die Gestaltung und den Druck unterschiedlichster Laborkennzeichnungen mit Barcodes, Seriennummern, Symbolen und Datenbankanbindungen. Für Anwendungen im Bereich der Patientenidentifikation steht zusätzlich die BarTender-Software zur Verfügung. Ergänzend umfasst das Sortiment Thermodruck-Armbänder für Krankenhäuser, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die eine sichere und dauerhafte Patientenidentifikation gewährleisten und den hohen Hygieneanforderungen im medizinischen Bereich entsprechen.

Ein besonderer Vorteil für Labore ist die große Auswahl innerhalb des Brady-Programms. Kunden erhalten nicht nur komplette Kennzeichnungssysteme, sondern können auch einzelne Laboretiketten, neue Drucker, Software oder Zubehör beziehen. Dadurch lassen sich bestehende Kennzeichnungslösungen problemlos erweitern, modernisieren oder an neue Anforderungen anpassen. Gerade bei steigenden Qualitätsanforderungen oder neuen Laborprozessen profitieren Anwender von einem Sortiment, das nahezu alle Bereiche der professionellen Laborkennzeichnung abdeckt.

Der Customer Service von MAKRO IDENT unterstützt Kunden mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich professioneller Kennzeichnungslösungen. Die Beratung umfasst unter anderem die Auswahl geeigneter Laboretiketten, die Abstimmung auf vorhandene oder neue Brady Labor-Etikettendrucker sowie die passende Software für den jeweiligen Anwendungsbereich. Berücksichtigt werden Druckvolumen, Probenarten, Temperaturbereiche, chemische Belastungen, Netzwerkfähigkeit und zukünftige Anforderungen. Dadurch erhalten Kunden genau die Brady-Produkte, die optimal zu ihren Arbeitsabläufen passen – unabhängig davon, ob lediglich neue Laboretiketten benötigt werden oder eine vollständige Neuausstattung geplant ist.

Weitere Informationen zur Laborkennzeichnung sowie zum gesamten Sortiment an Laboretiketten, Labor-Etikettendruckern und passender Softwarelösungen sind zu finden unter Professionelle Laborkennzeichnung mit passenden Brady-Produkten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

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Bussardstraße 24

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