Doppeljubiläumsshow von Regina Thoss – 80. Geburtstag und Berufsjubiläum

Eine Show der Superlative

Berlin-Köpenick, 10. Juli

Die Schlossinsel im Bezirk Köpenick war auf der Bühne und im Zuschauerareal rappelvoll. Denn die Sängerin Regina Thoss feierte ihren 80. Geburtstag und ihr 60. Berufsjubiläum – das mit einer grandiosen Bühnenshow und vielen Berufskollegen und Kolleginnen, die ihr auf der Bühne ein Ständchen dar brachten.

Das war ein „Who is who“ der DDR-Schlagerlegenden.

Fast vier Stunden dauerte die Bühnenshow mit Schlager, Jazz, Instrumental, Country und klassischer Musik.

Dabei stellte Regina Thoss ihren neusten Schlager „Ab 80“ vor. Text und Musik stammen vom Sänger, Texter und Komponist Steffen Jürgens – der auch eigene Lieder auf der Bühne sang. Als Produzent ist die Schlagerlegende GG Anderson verantwortlich. GG Anderson war Stargast bei diesem Jubiläumskonzert und sang mehrere seiner Hits. Die Zuhörer sangen zusammen mit GG Anderson dann Regina das Ständchen „Happy Birthday“. Ein toller Chor war da im Schlosshof zu hören.

Gleichzeitig war es auch die Jubiläumsshow zu ihren 60. Berufsgeburtstag.

Selbst der Bürgermeister von Treptow-Köpenick gratulierte.

Das Publikum war total begeistert von ihrer Regina Thoss und dem prachtvollen Konzert. Regina hatte sich einfallen lassen, dass alle Zuschauer kostenlos bei der Party dabei sein können. So kamen auch Gäste aus der Ferne.

Die Leute vor der Bühne feierten jeden Star auf der Bühne mit viel Applaus und Chorgesang. So ein Event hat Köpenick wahrscheinlich, in dieser Form, noch nie erlebt.

Hier die Gästeliste – wobei der Autor nicht den Anspruch erhebt vollständig zu sein.

Zu den Gästen zählten auch Dagmar Frederic und Dagmar Gelbke. Mit den beiden Damen tritt Regina in der satirischen DDR-Musikrevue „Auferstehung der Ruinen“ auf. Ein humorvoller Rückblick auf die Schlagergeschichte der DDR. Da war auf der Bühne gleich ein Auszug zu erleben.

Die Schlagerlieblinge Hans-Jürgen Beyer und Uwe Jensen waren auch Bühnengäste. Genauso die momentan erfolgreichste Countrysängerin Linda Feller. Regina und Linda sangen auch ein wundervolles Duett. DDR-Jazzlegende Uschi Brüning begeisterte genauso, wie Schlagerliebling Andreas Holm. Tenor Heiko Reisig präsentierte bekannte Operettenmelodien. Heiko Reissig, Regina Thoss und Joachim von Duisburg sangen im Trio den Filmhit „Ein Freund, ein guter Freund“ aus dem Klassiker „Die 3 von der Tankstelle“. Cindy Berger von Cindy und Bert brillierte mit Hits des Duos.

Auch Michael Hirte war mit seiner Mundharmonika mit dabei. Arnulf Wening stellte seine aktuelle Single vor.

Da steppte der Bär und es war Musike drin in diesem Gesangsreigen. Regina Thoss sang für ihre Fans auch einige ihrer alten Hits. Als Abschluss interpretierten GG Anderson und Regina Thoss noch ihren aktuellen Hit „Ab 80“. Wobei für Regina es sich nur um eine Zahl handelt.

Bericht: Hans Peter Sperber

Fotoquelle: Büro Regina Thoss

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