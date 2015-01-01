Der österreichische Stadtpoet besingt seinen Sommer

Ein poetischer Austro-Pop-Song

Stadtpoet ist ein österreichisches IndiePop-Duo, das sich zwischen Melancholie und Aufbruch bewegt. Entstanden als Sideproject zweier vielseitiger Musiker, die bereits in unterschiedlichen Bands aktiv sind, versteht sich Stadtpoet als kreativer Freiraum – ein Ort, an dem Gedanken ungefiltert zu Musik werden dürfen.

Die deutschsprachigen Songs des Duos erzählen von Großstadtmomenten, inneren Konflikten, Freiheit und kritischen Beobachtungen des Alltags. Dabei verbinden sie reduzierte Indie-Sounds mit atmosphärischen Klangflächen, treibenden Rhythmen und poetischen Texten. Stadtpoet schafft es, Intimität und Weite zugleich zu erzeugen – Musik, die sowohl für nächtliche Zugfahrten als auch für verschwitzte Clubkonzerte gemacht ist.

Die beiden Künstler bringen ihre unterschiedlichen musikalischen Hintergründe bewusst ein: Während Einflüsse aus Alternative, Pop, Funk und elektronischer Musik ineinandergreifen, bleibt der Kern stets roh und ehrlich. Gerade weil Stadtpoet kein Hauptprojekt ist, entsteht eine besondere Unabhängigkeit – frei von Erwartungen, offen für Experimente.

Mit ihren Veröffentlichungen und Live-Auftritten baut sich Stadtpoet Schritt für Schritt eine eigene Welt auf: eine, in der Worte Gewicht haben, Klänge Geschichten tragen und sich das Persönliche mit dem Universellen verbindet.

Der aktuelle Titel „Mein Sommer“ ist so ein Lied – mit einer flotten und sommerlichen Melodie, gesungen mit leichtem österreichischen Schmäh!

Quelle: Büro Stadtpoet

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