  • Immer wos zum redn – der neue Dialektsong von Markus Wutte

    Austropop mit inhaltsstarkem Text

    BildEine musikalische Abrechnung mit Dauergeplapper!

    Mit seiner neuen Single „Immer wos zum Redn“ nimmt Markus Wutte ein Phänomen aufs Korn, das heute allgegenwärtig ist: Geredet wird immer – egal ob passend oder nicht. Der neue Dialekt-Song verbindet einen eingängigen Refrain mit markanten Gitarrenriffs und pointiertem Humor. Zwischen „Bla Bla“-Chören geht es um Menschen, deren Mundwerk schneller läuft als der Verstand – viel Meinung, oft wenig Ahnung, aber dafür ordentlich Lautstärke.

    „Immer wos zum Redn“ ist ein musikalischer Seitenhieb auf Dauergeplapper, Stammtischweisheiten und dem weitverbreiteten Bedürfnis, immer etwas sagen zu müssen. Ein Mundart-Track mit Ohrwurm-Garantie – und vielleicht auch eine kleine Erinnerung daran, dass weniger Reden manchmal mehr Inhalt hat.

    Über Markus Wutte:

    Markus Wutte ist Singer-Songwriter, Gitarrist, Produzent und Sprecher – ein echter Allrounder aus Kärnten. In seinem MW Sound-Studio tüftelt er an Songs und Ideen, die man nicht in eine Schublade stecken kann. Ob Austropop oder englische Songs – Hauptsache ehrlich. Seit seinen Teenagerjahren steht er mit der Gitarre auf der Bühne, heute laufen seine Songs im Radio. Musik ist für ihn Beruf, Berufung und Lebensstil – vielseitig, erdig und voller Charakter.

    Quelle: Markus Wutte

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