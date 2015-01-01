Labordrucker für präzise Kennzeichnungen – die passende Brady Lösung für jede Laboranwendung

Nicht jeder Labordrucker erfüllt die gleichen Anforderungen. MAKRO IDENT unterstützt bei der Auswahl passender Brady Drucksysteme für unterschiedlichste Kennzeichnungsaufgaben im Labor.

Ob in der medizinischen Diagnostik, der Pharma- und Biotechnologie, in Forschungseinrichtungen oder Laboren der Chemie-, Umwelt- und Lebensmittelanalytik – eine zuverlässige Kennzeichnung beginnt mit dem passenden Labordrucker. Je nach Anwendung unterscheiden sich Druckvolumen, Etikettengröße, Materialanforderungen und Arbeitsabläufe erheblich. Deshalb ist die Wahl des richtigen Drucksystems ein entscheidender Faktor für effiziente und sichere Laborprozesse.

MAKRO IDENT bietet das komplette Sortiment an Brady Labordruckern mit Laboretiketten und unterstützt Kunden dabei, genau das Drucksystem auszuwählen, das optimal zu den jeweiligen Anforderungen passt. Ganz gleich, ob einzelne Proben gekennzeichnet, täglich mehrere hundert Etiketten gedruckt oder große Druckvolumen zuverlässig verarbeitet werden müssen – für nahezu jede Laboranwendung steht eine geeignete Lösung zur Verfügung.

Für kleinere Druckaufgaben oder mobile Anwendungen eignen sich kompakte Brady Labordrucker, die direkt am Arbeitsplatz oder am Ort der Probenentnahme eingesetzt werden können. Sie ermöglichen eine schnelle und flexible Kennzeichnung von Röhrchen, Ampullen, Objektträgern oder Laborgefäßen und tragen dazu bei, Arbeitswege zu verkürzen und Fehler zu vermeiden.

Steigt das Druckaufkommen oder sollen Etiketten zentral am Computer erstellt werden, bietet Brady verschiedene Labor-Etikettendrucker für mittlere und hohe Druckvolumen. Leistungsstarke Thermotransferdrucker erzeugen dauerhaft lesbare Texte, Barcodes, Grafiken und Symbole mit hoher Druckqualität. Je nach Modell stehen USB-, Bluetooth-, WLAN- oder Netzwerkanschlüsse zur Verfügung, sodass sich die Drucker problemlos in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren lassen.

Ein großer Vorteil vieler Brady Labordrucker ist die automatische Material- und Farbbanderkennung. Nach dem Einsetzen der Verbrauchsmaterialien werden die optimalen Druckeinstellungen automatisch übernommen. Dadurch entfallen manuelle Konfigurationen, Fehleinstellungen werden vermieden und die Inbetriebnahme erfolgt besonders schnell.

Neben klassischen Schwarzdruck-Systemen umfasst das Sortiment auch Farbetikettendrucker für Anwendungen, bei denen farbliche Kennzeichnungen die Übersichtlichkeit oder Sicherheit verbessern. Farbige Etiketten erleichtern beispielsweise die Zuordnung verschiedener Proben, Arbeitsbereiche oder Analyseprozesse.

Ebenso wichtig wie der Drucker selbst sind die passenden Laboretiketten. Brady entwickelt Etikettenmaterialien speziell für anspruchsvolle Laborbedingungen. Je nach Anwendung bleiben Kennzeichnungen auch bei tiefen Temperaturen in Flüssigstickstoff, bei Autoklavierungen, in Heißwasserbädern oder unter Einwirkung von Chemikalien und Lösungsmitteln dauerhaft lesbar. Das Sortiment umfasst Etiketten für Röhrchen, Objektträger, Mikrotiterplatten, Kryogefäße, Fläschchen sowie viele weitere Laboranwendungen.

Für die Erstellung professioneller Etiketten bietet MAKRO IDENT außerdem die passende Brady Workstation Etiketten-Software. Barcodefunktionen, Seriennummern, Datenbankanbindungen und zahlreiche Vorlagen ermöglichen eine komfortable Gestaltung und einen effizienten Etikettendruck.

Nicht jedes Labor benötigt eine komplette Neuausstattung. Viele Kunden suchen einen neuen Labordrucker als Ersatz für ein bestehendes Gerät, möchten ihre Druckkapazitäten erweitern oder benötigen lediglich neue Brady Laboretiketten für vorhandene Systeme. Andere planen die Einführung einer vollständig neuen Laborkennzeichnung. MAKRO IDENT liefert sowohl einzelne Brady Produkte als auch komplette Kennzeichnungslösungen und begleitet Kunden bei der Auswahl der passenden Ausstattung.

Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Labore mit professionellen Brady Kennzeichnungslösungen. Der Customer Service berät bei der Auswahl geeigneter Labordrucker, Laboretiketten und Software und hilft dabei, eine wirtschaftliche und zukunftssichere Lösung für die jeweilige Anwendung zu finden.

Weitere Informationen zu Brady Labordruckern und passenden Kennzeichnungslösungen finden Interessierte unter Labordrucker für präzise Kennzeichnungen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Passende Brady Labordrucker für jede Anforderung im Labor Miata durchteuft 30 m mit 4,06 g/t Au in Jons Trend, Sela Creek, Suriname