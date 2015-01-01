Passende Brady Labordrucker für jede Anforderung im Labor

Die Wahl des richtigen Labordruckers entscheidet über Effizienz, Sicherheit und dauerhaft lesbare Kennzeichnungen. MAKRO IDENT unterstützt bei der Auswahl passender Brady Labordrucker für jede Anwendu

Ein zuverlässiger Labordrucker ist die Grundlage für eine dauerhaft lesbare und sichere Laborkennzeichnung. Ob Probenröhrchen, Ampullen, Objektträger, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Kryogefäße, Fläschchen oder Laborgeräte – jede Kennzeichnung muss den täglichen Anforderungen im Labor standhalten. Gleichzeitig unterscheiden sich Arbeitsabläufe, Druckvolumen und Einsatzbereiche erheblich. Deshalb bietet MAKRO IDENT das komplette Sortiment an Brady Labordruckern für nahezu jede Anwendung in Labor, Forschung und Analytik.

Brady Labordrucker kommen in medizinischen Laboren, Diagnostikzentren, Universitäten, Forschungseinrichtungen, der Pharma- und Biotechnologie sowie in Chemie-, Umwelt- und Lebensmittellaboren zum Einsatz. Für jede Anwendung stehen passende Drucksysteme zur Verfügung – vom mobilen Gerät für einzelne Kennzeichnungen bis zum Hochleistungsdrucker für mehrere tausend Etiketten pro Tag.

Wer Proben direkt am Arbeitsplatz oder unmittelbar nach der Entnahme kennzeichnen möchte, profitiert von den mobilen Brady Labordruckern. Die Modelle Brady M210-LAB und Brady M211 ermöglichen eine schnelle und flexible Kennzeichnung unabhängig vom Standort. Sie eignen sich besonders für Labore, in denen Etiketten direkt dort erstellt werden, wo Proben entstehen.

Für Anwender, die sowohl mobil als auch am PC arbeiten möchten, bietet Brady die Modelle M510, M511, M610, M611 und M710. Diese Labordrucker verbinden hohe Druckqualität mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten über USB, Bluetooth oder WLAN. Je nach Modell eignen sie sich für mittlere bis hohe Druckvolumen und unterschiedlichste Laboranwendungen.

Bei größeren Druckaufkommen kommen stationäre Brady Labordrucker zum Einsatz. Zum Sortiment gehören der Brady BBP12 sowie die Modelle i3300, i4311, i5300, i6100 und i7100. Sie überzeugen durch hohe Druckgeschwindigkeit, präzise Thermotransferdrucke und eine zuverlässige Verarbeitung auch bei großen Etikettenmengen. Mehrere Modelle verfügen über eine automatische Material- und Farbbanderkennung. Dadurch werden die optimalen Druckeinstellungen selbstständig übernommen, Rüstzeiten verkürzt und Fehleinstellungen vermieden.

Für farbige Kennzeichnungen ergänzt der BradyJet J7300 das Sortiment. Mit diesem Farbetikettendrucker lassen sich hochwertige farbige Laboretiketten, Sicherheitskennzeichnungen oder farbcodierte Kennzeichnungssysteme direkt im eigenen Labor erstellen.

Ebenso wichtig wie der Labordrucker ist das passende Etikettenmaterial. MAKRO IDENT bietet hierfür eine große Auswahl speziell entwickelter Laboretiketten für Röhrchen, Objektträger, Mikrotiterplatten, Kryogefäße, Fläschchen und viele weitere Anwendungen. Je nach Material bleiben die Aufdrucke auch bei Temperaturen bis -196 °C, Autoklavierungen bis +121 °C sowie unter Einwirkung von Chemikalien, Lösungsmitteln oder Desinfektionsmitteln dauerhaft lesbar.

Für die professionelle Gestaltung von Laboretiketten steht die Brady Workstation zur Verfügung. Barcodefunktionen, Seriennummern, Datenbankanbindungen und zahlreiche Vorlagen erleichtern die Erstellung normgerechter und reproduzierbarer Kennzeichnungen.

Nicht jedes Labor benötigt die gleiche Ausstattung. Manche Einrichtungen suchen einen neuen Labordrucker für steigende Druckvolumen, andere möchten ein vorhandenes System erweitern oder ältere Geräte ersetzen. Ebenso benötigen viele Anwender lediglich passende Brady Laboretiketten oder Software für bestehende Drucksysteme. MAKRO IDENT bietet deshalb nicht nur komplette Kennzeichnungslösungen, sondern auch sämtliche Brady Produkte einzeln – abgestimmt auf den jeweiligen Bedarf.

Mit über 20 Jahren Erfahrung unterstützt der Customer Service von MAKRO IDENT bei der Auswahl des geeigneten Brady Labordruckers. Gemeinsam mit den Kunden werden Druckvolumen, Etikettengrößen, Einsatzbedingungen, Netzwerkanforderungen und zukünftige Anforderungen berücksichtigt. So erhalten Labore genau das Drucksystem, das optimal zu ihren Arbeitsabläufen passt, wie auch die passenden Laboretiketten dazu.

Weitere Informationen zu Brady Labordruckern sowie passenden Laboretiketten und Softwarelösungen sind erhältlich unter Passende Brady Labordrucker für jede Anforderung im Labor

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

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Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

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Frau Angelika Hentschel

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