  • Praxis für Logopädie Henk in Sinsheim

    Moderne Logopädie in Sinsheim: Praxis Erika Henk bietet spezialisierte Therapie bei Schluckstörungen, individuelle Betreuung für Kinder und Erwachsene sowie umfassendes Trachealkanülen-Management.

    Die Praxis für Logopädie Erika Henk in Sinsheim steht für ein vielseitiges Therapieangebot rund um Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen. Im Fokus stehen eine frühzeitige Diagnostik, individuell abgestimmte Behandlungen sowie eine nachhaltige Rehabilitation. Das erfahrene Team betreut sowohl Kinder als auch Erwachsene mit funktionellen und organischen Einschränkungen und arbeitet dabei mit modernen Methoden und aktuellem Therapiematerial.

    Spezialisierung auf Schluckstörungen

    Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Schluckstörungen (Dysphagien). Die Praxis in Sinsheim bietet diese Therapie als spezialisierte Leistung an. Ursachen können Erkrankungen im Mund-, Rachen- oder Speiseröhrenbereich sein, häufig treten Dysphagien auch im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen auf. Ziel der Therapie ist es, den natürlichen Schluckablauf wiederherzustellen und ungünstige Bewegungsmuster zu verbessern.

    Trachealkanülen-Management

    Zusätzlich gehört das Trachealkanülen-Management zum Leistungsspektrum. Das Team begleitet Patientinnen und Patienten umfassend – von der Stomapflege über den Kanülenwechsel bis hin zur Vorbereitung und Durchführung der Dekanülierung.

    Dysphagien und ihre Bedeutung

    Schluckstörungen betreffen viele Menschen mit neurologischen Erkrankungen. Studien zeigen, dass ein erheblicher Anteil der Betroffenen – etwa bei Schlaganfall, Parkinson oder Multipler Sklerose – darunter leidet. Eine gezielte logopädische Therapie kann Beschwerden deutlich lindern und Komplikationen vorbeugen.

    Mehr Lebensqualität durch Therapie

    Durch individuell angepasste Behandlungsansätze unterstützt die Praxis ihre Patientinnen und Patienten dabei, das Schlucken zu erleichtern, Risiken wie Mangelernährung zu reduzieren und die Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Praxis für Logopädie – Erika Henk
    Frau Erika Henk
    Hesselbachstr. 18
    74889 Sinsheim
    Deutschland

    fon ..: 07261 948777
    web ..: http://www.logopädie-sinsheim.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Praxis für Logopädie – Erika Henk
    Frau Erika Henk
    Hesselbachstr. 18
    74889 Sinsheim

    fon ..: 07261 948777
    web ..: http://www.logopädie-sinsheim.de
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