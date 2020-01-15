Predictmedix AI bringt KI-Plattform der nächsten Generation für klinische Studien auf den Markt

Adaptives digitales Gehirn soll Risiken, Kosten und Zeitaufwand im 70-Mrd.-$-schweren Markt für klinische Studien reduzieren1

Toronto, 1. Oktober 2025 / IRW-Press / Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED) (OTC: PMEDF) (FWB: 3QP0) (Predictmedix oder das Unternehmen), ein aufstrebender Marktführer im Bereich KI-gestützter Gesundheits- und Sicherheitstechnologie, gab die Einführung seiner KI-Plattform für klinische Studien bekannt, einer KI-gestützten Lösung, die pharmazeutischen Sponsoren und Auftragsforschungsinstituten (CROs) dabei helfen soll, klinische Studien effizienter zu modellieren, zu planen und anzupassen.

Ein digitales Gehirn für klinische Studien

Die Plattform basiert auf einer patentierten Technologie und den hochpräzisen Datensätzen, die von SmartHealth AI Stations generiert werden. Sie soll als digitales Echtzeit-Unterstützungssystem für die Studienplanung dienen. Sie erfasst und harmonisiert verschiedene Datensätze – Patientendaten, Protokolle, Standorte, historische Studienergebnisse und Kosten – und kann Analysen aktualisieren, sobald neue Daten verfügbar werden.

Wichtigste Funktionen

1. Adaptive Simulationsfunktion – Führt Was-wäre-wenn-Szenarien durch und aktualisiert Prognosen, sobald Informationen zur Teilnehmerrekrutierung und Standortleistung eingehen.

2. Patienten- und Standortoptimierung – Nutzt KI, um eine passende Zuordnung von Patienten und Standorten zu empfehlen, was die Rekrutierung verbessern und die Ausfallquote senken kann.

3. Kosten- und ROI-Modellierung – Proprietäre Algorithmen schätzen die potenziellen Auswirkungen auf das Budget sowie die prognostizierten klinischen Ergebnisse.

4. Interaktive Dashboards – Executive- und Audit-Ansichten visualisieren Risiken, Kosten und Patientenfluss mit dynamischen Heatmaps und Sankey-Diagrammen.

5. Compliance-integrierte KI – Verfolgt Dateneingaben und Simulationen, um Audit- und Regulierungsprozesse zu unterstützen.

Marktkontext

Branchenanalysten schätzen, dass der weltweite Markt für klinische Studien bis 20271 ein Volumen von über 70 Mrd. $ erreichen könnte. Dies schafft eine Nachfrage nach Tools, die Sponsoren dabei helfen, Studienausfälle zu reduzieren, die Patientenrekrutierung zu verbessern und die Kosten zu verwalten. Die Plattform von Predictmedix soll diesen Anforderungen mit skalierbaren Echtzeit-Analysen gerecht werden.

Die klinische Entwicklung benötigt dringend intelligentere Tools, sagte Dr. Rahul Kushwah, COO von Predictmedix. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, potenzielle Herausforderungen bei klinischen Studien frühzeitig zu erkennen, sodass Sponsoren fundierte Anpassungen vornehmen können, die Zeit und Ressourcen sparen und letztendlich eine schnellere Bereitstellung neuer Therapien unterstützen.

Besondere Funktionen

Die Plattform beruht auf einer adaptiven Echtzeit-KI, wobei Automatisierung für die Datenerfassung, Simulation und Ergebnismodellierung zum Einsatz kommt.

1. Kontinuierliche Intelligenz: Die Prognosen werden angepasst, wenn sich die Teilnehmerzahlen, die Leistung der Standorte oder die Protokollvariablen ändern.

2. End-to-End-Automatisierung: Von den Rohdaten bis zu den Management-Dashboards sind die Arbeitsabläufe automatisiert, um manuelle Abstimmungen zu reduzieren.

3. Koordination mehrerer Studien: In einer einzigen Umgebung können mehrere Protokolle simuliert und Ressourcen über ein Entwicklungsportfolio hinweg zugewiesen werden.

4. Integration von Kosten und Ergebnissen: Finanzmodelle sind direkt in die klinischen Prognosen eingebettet, um eine einheitliche Entscheidungsgrundlage zu schaffen.

5. Validierte Datenströme: Das System stützt sich auf mehr als 500.000 SmartHealth-Scans, deren Genauigkeit bei der Erkennung von Vitalparametern durch interne und externe Bewertungen mit etwa 95 % angegeben wird.

Predictmedix beabsichtigt, private Präsentationen anzubieten und kostenpflichtige Pilotprogramme mit pharmazeutischen Sponsoren und CROs zu prüfen, sobald sich entsprechende Gelegenheiten ergeben.

1www.grandviewresearch.com/industry-analysis/global-clinical-trials-market

Einzelheiten zu den jüngsten Produktvalidierungen, Pilotprogrammen und strategischen Partnerschaften des Unternehmens finden Sie in früheren Pressemeldungen unter predictmedix.com/press-releases/

Über Predictmedix AI Inc.

Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED) (OTC: PMEDF) (FWB:3QP0) ist ein aufstrebender Anbieter von schnellen Gesundheitsuntersuchungs- und Fernbehandlungslösungen für Patienten weltweit. Die Safe Entry Stations des Unternehmens – angetrieben durch eine proprietäre künstliche Intelligenz (KI) – nutzen multispektrale Kameras, um physiologische Datenmuster zu analysieren und eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen vorherzusagen, darunter 19 physiologische Vitalparameter, Beeinträchtigungen durch Drogen oder Alkohol, Erschöpfung oder unterschiedliche psychische Erkrankungen. Die proprietäre Plattform von Predictmedix AI für die Fernbehandlung von Patienten bietet medizinischen Fachkräften eine Reihe von KI-gestützten Tools, um die Gesundheitsergebnisse der Patienten zu verbessern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.Predictmedix.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Instagram oder LinkedIn.

