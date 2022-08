Prehabilitation: Erfolgreichere Rehabilitation durch innovatives OP-Vorbereitungsprogramm.

Die Kombination aus gezieltem Muskelaufbautraining, speziellen Nährstoffeinnahmen und innovativem Mentaltraining ermöglicht eine erfolgreichere Rehabilitation nach orthopädischen Eingriffen.

„Ihre Gesundheit ist unser Ziel!“ Nach diesem Leitsatz arbeitet die Privatpraxis für Physiotherapie und Komplementärmedizin in München Haidhausen. Durch qualitative Therapie, einem ganzheitlichen Ansatz und innovativen Verfahren, sollen Patient*innen langfristige Erfolge und mehr Lebensqualität erzielen. Um nach einer Operation schnellstmöglich fit für den Alltag zu werden, hat die THerapie.Welt aus den vier internen Bereichen, Physio, kPNI, Personaltraining und Mentaltraining, ein innovatives Programm zur OP-Vorbereitung entwickelt.

Mit gezielter Prehabilitation lässt sich die Heilung beschleunigen.

In der THerapie.Welt steht die Ganzheitlichkeit im Fokus. Neben der klassischen Physiotherapie werden auch gezieltes Personaltraining, Ernährungsberatung und Neuro- Training integriert.

Das Muskelaufbautraining sorgt dafür, dass die Muskulatur weniger abbaut und nach der OP schneller in das Reha-Training integriert werden kann. Bewegungsabläufe, die Patient*innen in der Rehabilitation ausführen sollen, werden schon im Vorhinein geübt.

Für eine zügige Wundheilung sollte der Körper optimal mit Nährstoffen versorgt sein. Aus diesem Grund werden relevante Blutwerte bestimmt und Empfehlungen für Nährstoffeinnahmen gegeben. Auch das individuelle Stresslevel wird mit Hilfe einer Herzratenvariabilitätsmessung ermittelt und einfache Tipps zur Regulierung gegeben.

Mithilfe des innovativen Mentaltrainings können Patient*innen die Muskulatur durch Imaginationstechniken aktivieren, ohne die betroffene Struktur zu belasten. So wird der Heilungsprozess nicht gestört, während die muskuläre Reha bereits eingeleitet ist.

Kostenfreie Vortragsreihe „Optimale OP-Vorbereitung“

„Wir helfen Ihnen dabei, sich selbst zu helfen!“ Die Inhaber der THerapie.Welt sind der Meinung, dass bereits Erklärungen und Verständnis für bessere Heilungserfolge sorgen. Das Gehirn beruhigt sich, wodurch Stressachsen abgeschaltet werden, was wiederum für Regeneration und Heilung essenziell ist.

Einmal im Monat findet deshalb ein kostenfreier Vortrag zum Thema „Optimale OP-Vorbereitung“ in den Praxisräumlichkeiten statt. Herr Homburg erklärt ausführlich und verständlich, wie Wundheilung funktioniert und was in den ersten Tagen nach der OP zu erwarten ist. Praktische Handlungsstrategien werden erläutert, damit Patient*innen mit viel Wissen in Ihre Operation gehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

THerapie.Welt

Herr Tobias Homburg

Schneckenburger Str. 26

81675 München

Deutschland

fon ..: 089 54800 317

web ..: http://www.therapie-welt.de

email : info@therapie-welt.de

Die THerapie.Welt ist eine Privatpraxis für Physiotherapie und Komplementärmedizin in München Haidhausen. Sechs Therapeut*innen behandeln seit dem Praxisumzug im Mai 2022 ihre Patient*innen in der Schneckenburger Str. 26 individuell und kompetent.

Die ganzheitliche Therapie setzt sich zusammen aus 4 Säulen – Physio, kPNI /Ernährungsberatung, Personal Training und Mentaltraining. Durch die „Energieetage“ mit Infrarot-Sauna, Magnetfeld-Therapie und Herzratenvariabilitätsmessung, legt man zudem großen Wert auf innovative Heilverfahren. Die umfassende Betreuung diverser Leistungssportler, wie die Biathlon Nationalmannschaft, rundet das Profil ab.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Running to you – das neue Instrumental von dee jay Rufus