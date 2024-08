Preise für Ferienwohnungen steigen um bis zu 20% im Sommer

Spannende News für Gastgeber und Reisende in der neuen Lodgify Sommer Studie!

Lodgify Sommer Studie 2024: Trends und Tendenzen der Ferienwohnungsbranche in Deutschland

Barcelona, Spanien – 07. August 2024: Lodgify, das führende Start-Up für Verwaltungssoftwares für Ferienwohnungen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner neuesten Studie zur Ferienwohnungsbranche. Die Studie, die inmitten der Hochsaison erschienen ist, beleuchtet aktuelle Trends und Entwicklungen, wie die steigenden Preise pro Nacht und analysiert den Sommer 2024 in der Ferienwohnungsbranche.

Die neuesten Daten von Lodgify zeigen, dass die Übernachtungspreise in Ferienwohnungen im Jahr 2024 um durchschnittlich 13% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Besonders auffällig war der Juni, der mit einem Anstieg von 21% im Vergleich zum Vorjahr alle Rekorde brach. Dank der erhöhten Nachfrage durch große Events wie die EM und Tourneen bekannter Künstler konnten Vermieter von einem durchschnittlichen Preis pro Nacht von 159EUR profitieren.

Ein weitere Tendenz zeigte sich schon im Vorjahr und setzt sich nun fort. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer sinkt weiterhin und teurere, längere Urlaube werden durch günstigere Unterkünfte und weniger Luxus-Annehmlichkeiten ausgeglichen.

Weitere Insights können Sie in der Studie lesen:

* Stabile Ausbuchungsrate: Die Belegungsrate bleibt stabil, mit einer durchschnittlichen Auslastung von über 50% von Mai bis November.

* Buchungsportale: Airbnb gewinnt in Deutschland weiter an Bedeutung, während Booking.com das präsenteste Buchungsportal in Deutschland und Europa bleibt.

* Teurer Dezember: Höhere Übernachtungspreise als im Sommer werden für den Winter prognostiziert. Der Dezember soll sogar den umsatzstarken Juni übertreffen.

Die Datenerfassung erfolgte Anfang August 2024. Grundlage der Studie sind knapp 100.000 Buchungen, die Lodgify-Kunden empfangen haben, sprich Ferienwohnungsinhaber, die eine oder mehrere Immobilien besitzen und von einem Property Management Systemen (PMS) Gebrauch machen.

Lodgify hat sich, mit über 330 Mitarbeitern, durch seine All-in-one Ferienwohnung Software, einen Namen gemacht. Die Software bietet Gastgebern eine Reihe von nützlichen Tools, einschließlich eines Homepage-Baukastens für eine eigene Website, eines FeWo Channel Managers und eines automatisierten Nachrichtenmanagements.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Codebay Solutions SLU (Lodgify)

Frau Alicia Mensing

Av. Josep Tarradellas 20, 5th fl

08029 Barcelona

Spanien

fon ..: +34 646 526 256

web ..: https://www.lodgify.com/de/

email : alicia.mensing@lodgify.com

Lodgify ist die Nr. 1 All-in-One-Ferienwohnungssoftware, die die Verwaltung von Ferienwohnungen vereinfacht. Die FeWo Software gibt Einblicke in die Branche, erlaubt es Ihnen eine buchbare Website zu erstellen und sich mit den Top-Buchungsplattformen wie Google Ferienwohnungen, Airbnb, Booking.com & Co zu verbinden. Synchronisieren Sie automatisch Kalender, Preise und Reservierungen von einer Plattform aus.

Pressekontakt:

Codebay Solutions SLU (Lodgify)

Frau Alicia Mensing

Av. Josep Tarradellas 20, 5th fl

08029 Barcelona

fon ..: +34 646 526 256

email : alicia.mensing@lodgify.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wintergarten aus Oberösterreich Erding und Umgebung: Wolfgang Wurzers nachhaltige Ausflugstipps