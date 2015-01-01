Premifair erweitert Paradai Sortiment um drei neue Infused Bars aus Thailand

Premifair erweitert das Sortiment der vielfach ausgezeichneten Bean to Bar Manufaktur Paradai aus Bangkok um drei neue Infused Bars. Sie verbinden hochwertigen Thai Kakao mit Thai Aromen.

Ausgezeichnete Thai Craft Chocolate trifft auf die Aromen Südostasiens München, Mai 2026. Premifair erweitert das Sortiment der vielfach ausgezeichneten Bean to Bar Manufaktur Paradai aus Bangkok um drei neue Infused Bars. Die neuen Kreationen verbinden hochwertigen Thai Single Origin Kakao mit ausgewählten Kräutern, Blüten und Gewürzen, die eng mit der thailändischen Genusskultur verbunden sind.

Mit den Sorten White Flower, Lemongrass und Palo Five Spices ergänzt Premifair erstmals das bisher vor allem aus puren Herkunftsschokoladen bestehende Paradai Sortiment um außergewöhnliche aromatische Interpretationen thailändischer Schokoladenkunst.

Paradai zählt heute zu den renommiertesten Craft Chocolate Herstellern der Welt. Die Manufaktur aus Bangkok wurde in den vergangenen Jahren vielfach international ausgezeichnet (International Chocolate Awards und Academy of Chocolate Awards) und gilt als einer der spannendsten Vertreter der modernen Bean to Bar Bewegung. Beim EuroBean Festival 2025 wurde Paradai mit der Tafel Red Pod 70 % zur „Chocolate of the Year“ gekürt. Auch beim großen FEINSCHMECKER Schokoladentest überzeugten gleich mehrere Paradai Schokoladen mit Spitzenplatzierungen.

Drei neue PARADAi Infused Chocolates in Europa

Besonders bemerkenswert ist die Herstellungsweise der neuen Infused Bars. Statt Aromen direkt in die Schokolade einzumischen, verfolgt Paradai einen deutlich aufwendigeren Ansatz. Kräuter, Blüten oder Gewürze werden über einen längeren Zeitraum in die Schokolade eingelegt und anschließend wieder entfernt. Dadurch entstehen feine aromatische Nuancen, während die Herkunft und der Charakter des Kakaos erhalten bleiben.

„Genau dieser respektvolle Umgang mit dem Rohstoff Kakao begeistert uns an Paradai. Die Infusionen überdecken die Schokolade nicht, sondern eröffnen neue geschmackliche Ebenen. Der Kakao bleibt immer im Mittelpunkt“, erklärt Premifair.

Die neue White Flower 70 % vereint Thai Single Origin Kakao mit den floralen Aromen weißer Blüten wie Jasmin und Orangenblüte. Das Ergebnis ist eine elegante, vielschichtige Schokolade mit feinen Blütennoten und außergewöhnlicher Leichtigkeit. Die Tafel wurde bereits mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und zählt zu den bekanntesten aromatisierten Kreationen von Paradai.

Mit Lemongrass 65 % bringt Paradai ein Aroma in die Schokolade, das wie kaum ein anderes für die thailändische Küche steht. Die frischen Zitrusnoten des Zitronengrases verbinden sich mit den fruchtigen und würzigen Eigenschaften des Thai Kakaos und schaffen ein lebendiges, überraschend harmonisches Geschmackserlebnis.

Die dritte Neuheit, Palo Five Spices 65 %, greift eine traditionelle Gewürzmischung auf, die in Thailand insbesondere für langsam geschmorte Gerichte verwendet wird. Sternanis, Zimt, Nelken, Koriandersamen und schwarzer Pfeffer verleihen der Schokolade eine außergewöhnliche Tiefe und verbinden süße, würzige und warme Aromen auf eindrucksvolle Weise.

Mit der Aufnahme der drei neuen Sorten setzt Premifair den Weg fort, außergewöhnliche Bean to Bar und Tree to Bar Schokoladen aus den Ursprungsländern des Kakaos nach Europa zu bringen. Im Mittelpunkt stehen dabei Hersteller, die Herkunft, Handwerk, Transparenz und Qualität auf authentische Weise miteinander verbinden.

Paradai zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in Thai Kakao steckt. Die neuen Infused Bars eröffnen zugleich einen besonderen Zugang zur thailändischen Kultur und Aromawelt und machen deutlich, dass Schokolade weit mehr sein kann als ein Süßwarenprodukt. Sie wird zum Ausdruck von Herkunft, Handwerk und kulinarischer Identität.

Weitere Informationen zu den neuen Sorten und zum gesamten Sortiment finden Interessierte unter www.premifair.com sowie bei ausgewählten Partnern aus Fachhandel und Genussgeschäften.

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Frau Monica Riera Willius

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Über Premifair

Premifair entdeckt außergewöhnliche Bean to Bar, Tree to Bar und Craft Chocolate Marken direkt in den Ursprungsländern des Kakaos und bringt ihre Geschichten, ihre Herkunft und ihre handwerkliche Qualität nach Europa.

Durch persönliche Beziehungen zu Produzenten, transparente Herkunft und sorgfältig kuratierte Marken entsteht ein Sortiment, das weit über klassischen Schokoladenkonsum hinausgeht. Im Mittelpunkt stehen authentische Genusswelten, die Kakao als kulturelles Produkt erlebbar machen.

Zum Portfolio von Premifair gehören heute PACCARI Chocolate aus Ecuador, PARADAi Chocolate aus Thailand, ELEMENTO Chocolates aus Peru sowie Chocolates SERO und Cacao Embassy aus Guatemala.

Das Unternehmen wurde Ende 2019 von Mònica Riera Willius gegründet und steht für Premium Qualität, faire Partnerschaften und die Überzeugung, dass Herkunft, Handwerk und Transparenz die Grundlage außergewöhnlicher Schokolade sind.

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